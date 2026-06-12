Ilie Bolojan vine cu o estimare privind inflația: „Se va duce înspre 5%”. Ce condiții trebuie îndeplinite

România ar putea înregistra o reducere semnificativă a inflației în a doua parte a anului, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Într-o intervenție la Radio România Actualități, acesta a explicat de ce prețurile au continuat să crească în ultimele luni și a arătat care sunt condițiile necesare pentru ca inflația să coboare spre nivelul de 5% până la începutul toamnei.

Declarațiile premierului interimar vin în contextul în care Institutul Național de Statistică a anunțat o rată anuală a inflației de 10,85%, una dintre cele mai ridicate valori înregistrate în Uniunea Europeană.

Întrebat despre evoluția prețurilor și despre motivele care au împiedicat o scădere mai rapidă a inflației, Ilie Bolojan a afirmat că România se afla pe un trend descendent înainte ca situația internațională să genereze noi presiuni asupra economiei.

Potrivit acestuia, conflictul din Golf a avut efecte directe asupra costurilor energiei și combustibililor, iar aceste majorări s-au transmis ulterior în aproape toate sectoarele economiei.

„Guvernul nu a făcut greșit ceva, dar trebuie să fim conștienți că din luna martie, de la începutul lunii martie, peste traseul nostru de inflație pe care îl aveam, care era în scădere, s-a suprapus războiul din Golf”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a explicat că efectele conflictului nu s-au limitat la piața petrolului, ci au influențat întregul lanț economic.

Potrivit lui Bolojan, scumpirea carburanților și a energiei a generat costuri suplimentare pentru companii, iar acestea s-au reflectat în prețurile finale plătite de consumatori.

„Ceea ce a însemnat în toată lumea, nu doar în România, un puseu de creștere de prețuri la combustibili, la tot ce înseamnă derivatele din combustibili, la îngrășămintele pentru agricultură, la alte materiale care au avut un efect în economie”, a explicat premierul interimar.

Acesta a subliniat că aproape orice produs sau serviciu depinde într-o anumită măsură de transport, energie și combustibil, motiv pentru care creșterea costurilor se propagă rapid în economie.

„În orice marfă, în orice produs final, la un moment dat e nevoie de energie, e nevoie de transport, este nevoie de combustibil”, a afirmat Bolojan.

În opinia sa, aceste evoluții externe au întrerupt temporar procesul de reducere a inflației care începuse anterior.

În ciuda nivelului actual al prețurilor, Ilie Bolojan consideră că există premise pentru o îmbunătățire a situației în lunile următoare.

Potrivit acestuia, dacă nu vor apărea noi șocuri externe, iar politica economică va rămâne una prudentă, rata inflației ar putea coborî semnificativ până la începutul toamnei.

„Ceea ce se va întâmpla în toamna acestui an, la final de vară, început de toamnă, este că inflația se va duce înspre 5%, dar asta se va vedea în perioada următoare”, a declarat premierul interimar.

O astfel de evoluție ar însemna practic înjumătățirea ritmului actual de creștere a prețurilor și ar putea contribui la stabilizarea economiei.

Bolojan a avertizat însă că această prognoză depinde de mai mulți factori și nu este garantată.

În primul rând, România trebuie să își păstreze stabilitatea politică și să evite prelungirea actualei crize guvernamentale. În al doilea rând, este necesară menținerea disciplinei financiare și continuarea atragerii fondurilor europene.

„Cu o singură condiție, că menținem stabilitatea în țară, că menținem echilibrele financiare, că ne luăm fondurile europene și că cei care vor guverna România în perioada următoare nu vor face experimente”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar consideră că investițiile finanțate din bani europeni și controlul deficitului bugetar reprezintă două dintre elementele-cheie pentru reducerea presiunilor inflaționiste.

Liderul liberal a susținut că direcția economică urmată de actualul executiv trebuie păstrată și după instalarea unui nou guvern.

În opinia sa, o administrare eficientă a resurselor publice, reducerea risipei și menținerea disciplinei financiare sunt condiții esențiale pentru consolidarea economiei.

„Nu vor face experimente, ci vor ține linia pe care acest guvern a promovat-o, ceea ce înseamnă o guvernare cât mai eficientă, o reducere a costurilor, o absorbție de fonduri europene și o anumită disciplină financiară”, a afirmat premierul interimar.

În final, Ilie Bolojan a atras atenția că evoluția inflației depinde și de factori externi asupra cărora România nu are control.

Potrivit acestuia, noi tensiuni internaționale sau alte evenimente economice majore ar putea modifica actualele estimări și ar putea întârzia procesul de reducere a inflației.

„Fără astea, datele din toamnă nu vor mai fi cele pe care vi le-am anunțat, sau dacă, sigur, se întâmplă ceva în plan global care nu depinde de România”, a declarat premierul interimar.

Declarațiile vin într-un moment în care inflația rămâne una dintre principalele preocupări ale populației și ale mediului de afaceri, iar evoluția prețurilor va influența atât puterea de cumpărare a românilor, cât și perspectivele economice pentru finalul anului.