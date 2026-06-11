PNL nu va vota Guvernul Tomac. Ilie Bolojan: Nimeni nu îl va susține

Partidul Național Liberal (PNL) a decis să nu susțină învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Anunțul a fost făcut de liderul PNL, Ilie Bolojan, care consideră că un executiv format din tehnocrați și lipsit de o majoritate parlamentară clară nu poate gestiona reformele de care România are nevoie.

Decizia liberalilor vine în contextul negocierilor politice privind formarea noului guvern și al dezbaterilor privind soluțiile pentru depășirea actualei crize politice.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat că principalul motiv pentru care partidul său nu va vota Guvernul condus de Eugen Tomac este lipsa unei susțineri politice explicite în Parlament.

Potrivit lui Ilie Bolojan, un executiv care nu beneficiază de o majoritate parlamentară nu dispune de forța necesară pentru a adopta măsurile importante de care România are nevoie în perioada următoare.

Acesta a declarat că, în opinia sa, un astfel de cabinet nu reprezintă o soluție viabilă pentru actuala situație politică și economică.

„De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situaţia în care avem un guvern fără o susţinere politică explicită, deci fără o susţinere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi deci nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă”, a spus Bolojan.

Bolojan a susținut că un guvern fără sprijin politic riscă să funcționeze doar pentru propria supraviețuire și să nu poată implementa reformele necesare.

„Un guvern fără o susţinere politică şi parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condiţiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România şi a situaţiile noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susţine”, a explicat Bolojan decizia PNL.

Președintele PNL a arătat că un guvern fără susținere parlamentară este, din punctul său de vedere, chiar mai vulnerabil decât un guvern minoritar.

El a explicat că viitorul executiv va fi obligat să adopte măsuri dificile, generate de nivelul deficitului bugetar, de angajamentele asumate de România și de situația economică actuală.

În aceste condiții, Bolojan consideră că un cabinet tehnocrat ar putea rămâne fără sprijin atunci când va încerca să promoveze măsuri nepopulare sau reforme importante.

Liderul liberal a avertizat și asupra posibilității apariției unor inițiative parlamentare care să contrazică măsurile guvernului și care să genereze cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat.

Potrivit acestuia, o asemenea situație ar putea complica eforturile României de a-și respecta angajamentele privind reducerea deficitului bugetar.

Dincolo de argumentele legate de funcționarea unui guvern fără majoritate, Ilie Bolojan a formulat și critici de ordin politic.

Acesta a declarat că actuala formulă reprezintă, în opinia sa, o modalitate prin care Partidul Social Democrat evită asumarea responsabilității pentru situația politică în care se află România.

Bolojan a amintit că, în urmă cu peste o lună, Guvernul a căzut în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD și AUR, în condițiile în care social-democrații făceau parte din executiv.

Liderul liberalilor a subliniat că, după acel moment, PSD nu a revendicat funcția de prim-ministru și nici nu a prezentat o soluție proprie pentru depășirea crizei politice și guvernamentale.

Potrivit lui Bolojan, propunerea actuală nu face decât să evite asumarea răspunderii politice pentru situația creată.