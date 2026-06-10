Eugen Tomac finalizează lista Guvernului. Astăzi sunt așteptate numele pentru cinci ministere-cheie (SURSE)

Premierul desemnat Eugen Tomac urmează să stabilească miercuri ultimele nume care vor completa viitorul Executiv. Potrivit unor surse politice, lista miniștrilor nu este încă finalizată, iar deciziile pentru mai multe portofolii importante ar urma să fie luate în cursul zilei.

Eugen Tomac continuă negocierile pentru formarea noului Guvern și ar urma să definitiveze miercuri lista completă a miniștrilor.

Potrivit surselor politice, premierul desemnat a plecat de la Parlament după o nouă întâlnire cu reprezentanții grupului parlamentar al Minorităților Naționale și a programat discuții cu persoanele care ar putea ocupa funcțiile rămase vacante în Executiv.

Una dintre deciziile așteptate este desemnarea celui de-al treilea vicepremier. Acesta ar urma să coordoneze domeniul digitalizării.

Până în prezent, pentru funcțiile de vicepremier au fost validate numele lui Radu Burnete și Sorin Costreie, acesta din urmă fiind propus și pentru portofoliul Educației.

Sursele citate susțin că Tomac urmează să stabilească în cursul zilei și conducerea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor și Ministerului Energiei.

Potrivit informațiilor apărute pe surse, există deja variante pentru toate aceste ministere, însă premierul desemnat ar urma să poarte ultimele discuții înainte de anunțul oficial.

Surse apropiate procesului de negociere au declarat că Eugen Tomac ar fi avut miercuri dimineață o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Potrivit acelorași surse, nu este exclus ca cei doi să se întâlnească din nou în cursul serii.

În paralel cu finalizarea listei de miniștri, premierul desemnat lucrează la forma finală a programului de guvernare. După încheierea acestui proces, ar urma să aibă loc o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru obținerea sprijinului necesar învestirii Cabinetului.

Sursele politice afirmă că prioritatea imediată este completarea echipei guvernamentale și definitivarea programului de guvernare, înaintea etapelor parlamentare care vor urma.

Până în acest moment, pe lista viitorului Cabinet apar următoarele nume:

Vicepremieri: Radu Burnete, Sorin Costreie

Ministerul Apărării: Dan Neculăescu

Ministerul Afacerilor Externe: Luca Niculescu

Ministerul Educației: Sorin Costreie

Ministerul Dezvoltării: Vladimir Ionaș

Ministerul Agriculturii: Nicolae Istudor

Ministerul Culturii: Adrian Papahagi

Ministerul Muncii: Diana Morar

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Carmen Moraru

Ministerul Economiei: Florin Duma

Ministerul Mediului: Teodor Dulceață

Ministerul Transporturilor: Ionuț Laurențiu Mașala

Lista finală a miniștrilor ar urma să fie anunțată după încheierea discuțiilor programate de Eugen Tomac în cursul zilei.

Președintele Nicușor Dan susține miercuri o declarație de presă, după ce premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat consultările cu partidele parlamentare și cu parlamentarii neafiliați privind formarea noului Guvern.

Întâlnirea dintre șeful statului și Eugen Tomac are loc într-un moment important al negocierilor politice, în care sunt analizate atât posibilitatea formării unei majorități parlamentare, cât și structura viitorului Executiv. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi în Parlament.

Potrivit unor surse din PSD, social-democrații nu doresc să fie percepuți drept singurii susținători ai viitorului Guvern și nu ar urma să voteze în bloc cabinetul Tomac dacă PNL și USR nu transmit, la rândul lor, semnale clare de susținere în Parlament.