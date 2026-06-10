Eugen Tomac finalizează lista Guvernului. Astăzi sunt așteptate numele pentru cinci ministere-cheie (SURSE)
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin
Premierul desemnat Eugen Tomac urmează să stabilească miercuri ultimele nume care vor completa viitorul Executiv. Potrivit unor surse politice, lista miniștrilor nu este încă finalizată, iar deciziile pentru mai multe portofolii importante ar urma să fie luate în cursul zilei.
Eugen Tomac are de completat încă cinci ministere și un post de vicepremier
Eugen Tomac continuă negocierile pentru formarea noului Guvern și ar urma să definitiveze miercuri lista completă a miniștrilor.
Potrivit surselor politice, premierul desemnat a plecat de la Parlament după o nouă întâlnire cu reprezentanții grupului parlamentar al Minorităților Naționale și a programat discuții cu persoanele care ar putea ocupa funcțiile rămase vacante în Executiv.
Una dintre deciziile așteptate este desemnarea celui de-al treilea vicepremier. Acesta ar urma să coordoneze domeniul digitalizării.
Până în prezent, pentru funcțiile de vicepremier au fost validate numele lui Radu Burnete și Sorin Costreie, acesta din urmă fiind propus și pentru portofoliul Educației.
Sursele citate susțin că Tomac urmează să stabilească în cursul zilei și conducerea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor și Ministerului Energiei.
Potrivit informațiilor apărute pe surse, există deja variante pentru toate aceste ministere, însă premierul desemnat ar urma să poarte ultimele discuții înainte de anunțul oficial.
Programul de guvernare și consultările politice intră în linie dreaptă
Surse apropiate procesului de negociere au declarat că Eugen Tomac ar fi avut miercuri dimineață o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Potrivit acelorași surse, nu este exclus ca cei doi să se întâlnească din nou în cursul serii.
În paralel cu finalizarea listei de miniștri, premierul desemnat lucrează la forma finală a programului de guvernare. După încheierea acestui proces, ar urma să aibă loc o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru obținerea sprijinului necesar învestirii Cabinetului.
Sursele politice afirmă că prioritatea imediată este completarea echipei guvernamentale și definitivarea programului de guvernare, înaintea etapelor parlamentare care vor urma.
Ce nume sunt cunoscute până acum pentru viitorul Executiv
Până în acest moment, pe lista viitorului Cabinet apar următoarele nume:
- Vicepremieri: Radu Burnete, Sorin Costreie
- Ministerul Apărării: Dan Neculăescu
- Ministerul Afacerilor Externe: Luca Niculescu
- Ministerul Educației: Sorin Costreie
- Ministerul Dezvoltării: Vladimir Ionaș
- Ministerul Agriculturii: Nicolae Istudor
- Ministerul Culturii: Adrian Papahagi
- Ministerul Muncii: Diana Morar
- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Carmen Moraru
- Ministerul Economiei: Florin Duma
- Ministerul Mediului: Teodor Dulceață
- Ministerul Transporturilor: Ionuț Laurențiu Mașala
Lista finală a miniștrilor ar urma să fie anunțată după încheierea discuțiilor programate de Eugen Tomac în cursul zilei.
Nicușor Dan susține declarații după consultările pentru formarea noului Guvern
Președintele Nicușor Dan susține miercuri o declarație de presă, după ce premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat consultările cu partidele parlamentare și cu parlamentarii neafiliați privind formarea noului Guvern.
Întâlnirea dintre șeful statului și Eugen Tomac are loc într-un moment important al negocierilor politice, în care sunt analizate atât posibilitatea formării unei majorități parlamentare, cât și structura viitorului Executiv. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi în Parlament.
Potrivit unor surse din PSD, social-democrații nu doresc să fie percepuți drept singurii susținători ai viitorului Guvern și nu ar urma să voteze în bloc cabinetul Tomac dacă PNL și USR nu transmit, la rândul lor, semnale clare de susținere în Parlament.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.