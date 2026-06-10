Planul lui Nicușor Dan dacă guvernul Tomac nu trece de Parlament. Ar putea încearca refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR

Nicușor Dan ar lua în calcul un nou scenariu politic în cazul în care guvernul condus de Eugen Tomac nu va obține votul de învestitură în Parlament. Potrivit unor surse politice, șeful statului ar avea în vedere refacerea coaliției formate din PSD, PNL, USR și UDMR și desemnarea unui nou prim-ministru provenit din rândul consilierilor prezidențiali.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, una dintre variantele analizate ar fi numirea lui Radu Burnete în funcția de premier. Scenariul ar urma să fie discutat la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR dacă Executivul propus de Eugen Tomac nu reușește să treacă de votul Parlamentului, conform G4Media.

Această variantă este prezentată ca o nouă încercare a șefului statului de a influența pozițiile adoptate deja de PNL și USR. Cele două formațiuni nu și-ar mai dori continuarea unei alianțe cu PSD după moțiunea de cenzură prin care PSD și AUR au demis guvernul condus de Ilie Bolojan.

Discuțiile de la Cotroceni au loc într-un moment în care șansele ca guvernul Tomac să obțină majoritatea necesară în Parlament sunt considerate reduse. Potrivit surselor, actuala formulă guvernamentală ar beneficia în mare măsură de susținerea și influența PSD.

În acest context, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la TVR Info, că formațiunea sa va susține un guvern doar dacă acesta va fi alcătuit din miniștri politici, inclusiv reprezentanți ai UDMR.

Liderul UDMR a explicat că, în situația în care guvernul Tomac nu va fi învestit sau își va depune mandatul, partidele politice ar trebui să solicite consultări cu șeful statului și să vină cu propriile propuneri de premier. Potrivit acestuia, toate formațiunile parlamentare, inclusiv PNL, PSD, USR, AUR și UDMR, ar trebui să prezinte variante de prim-ministru pentru a permite identificarea unei formule de guvernare care să obțină sprijin parlamentar.

Surse politice susțin că Nicușor Dan ar mai fi încercat anterior să determine schimbări de poziție în interiorul PNL și USR, însă fără succes, conducerile celor două partide respingând aceste demersuri.

De asemenea, o tentativă internă de modificare a direcției politice a PNL și de contestare a poziției lui Ilie Bolojan ar fi eșuat. Potrivit acelorași surse, doar un număr redus de membri ai partidului ar fi susținut revenirea la o coaliție cu PSD.

În prezent, nu este clar cum va reacționa conducerea extinsă a PNL la o eventuală nouă propunere venită de la Palatul Cotroceni privind participarea la un guvern alături de PSD. În interiorul formațiunii este analizată inclusiv posibilitatea convocării unui congres extraordinar pentru a decide direcția politică a partidului, respectiv continuarea unei colaborări cu PSD sau trecerea în opoziție.

O poziție similară există și în USR, unde sprijinul pentru o guvernare alături de PSD este considerat foarte redus.

În ceea ce privește negocierile pentru învestirea actualului Executiv, sursele citate susțin că Eugen Tomac ar fi primit deja refuzuri din partea PNL, USR, UDMR și AUR privind susținerea guvernului său. Motivele invocate ar avea legătură cu structura propusă a Cabinetului și cu includerea unor ministere importante, precum Dezvoltarea, Transporturile și Agricultura, considerate a fi sub influența PSD.

În pofida dificultăților întâmpinate în negocieri, Eugen Tomac a anunțat că nu intenționează să renunțe la mandatul de premier desemnat și că va continua procedura de învestire.

Votul final asupra guvernului este așteptat să aibă loc săptămâna viitoare, iar rezultatul acestuia ar putea influența semnificativ evoluția negocierilor politice și formula viitoarei majorități parlamentare.