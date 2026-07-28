Noua regulă pentru averile politicienilor. Ce vor putea vedea românii și ce date rămân ascunse

Declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor ar putea trece printr-o schimbare importantă. Parlamentarii PSD, PNL și USR au susținut un amendament prin care documentele actuale ar urma să fie înlocuite cu o nouă formă, denumită „declarație de interese financiare”.

Noua variantă prevede ca informațiile să fie disponibile public, însă fără afișarea unor valori exacte pentru anumite bunuri sau sume de bani. În cazul conturilor bancare, de exemplu, nu ar urma să fie prezentate cifre precise, ci doar intervale valorice.

Propunerea a fost adoptată luni seară de Comisia juridică a Camerei Deputaților, după dezbaterea mai multor amendamente privind modificarea Legii integrității. Parlamentarii au analizat variante depuse de formațiuni precum USR, PSD, AUR și S.O.S. România, referitoare la modul în care declarațiile de avere ale aleșilor ar trebui făcute publice.

Forma susținută de PSD, PNL și USR prevede renunțarea la actualele declarații de avere și de interese, acestea urmând să fie înlocuite cu documentul privind interesele financiare.

„(6)Pentru persoanele prevăzute la alin. (7), pe baza declarațiilor completate potrivit anexelor nr. 1 și 2, Agenția, prin platforma e-DAI, generează automat declarația de interese financiare care va fi publicată sub forma prevăzută la anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta lege”, potrivit amendamentului PSD.

Măsura adoptată de Comisia juridică fusese inclusă și în varianta inițială a proiectului de lege, redactată în perioada negocierilor dintre Radu Marinescu (PSD) și reprezentanții Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Ulterior, prevederea a fost eliminată din proiect, iar forma transmisă Parlamentului de către Guvern, prin Cătălin Predoiu, menținea declarațiile de avere la secret.

În timpul dezbaterilor, fostul ministru a criticat modificările făcute de parlamentarii PNL și USR, susținând că aceștia au eliminat inițial caracterul public al declarațiilor de avere și încearcă ulterior să schimbe această situație prin amendamente. Replica a venit din partea deputatului USR Alexandru Dimitriu, care a afirmat că „prima oară ideea i-a venit USR-ului, apoi PNL-ului și apoi PSD-ului”.

Noua formă de document va fi realizată pe baza informațiilor furnizate în continuare de demnitari către Agenția Națională de Integritate. Aceștia vor completa datele prevăzute în actualele declarații de avere și de interese, însă documentele transmise direct către ANI nu vor fi publicate integral.

Agenția va utiliza aceste informații pentru a genera declarația de interese financiare, care va fi publicată online. Astfel, datele despre averile politicienilor vor fi disponibile într-o formă sintetizată.

Noul document nu va include toate informațiile existente în actualele declarații de avere. Unele date vor fi prezentate prin praguri valorice, nu prin sume exacte. În acest mod, informațiile despre patrimoniul demnitarilor vor putea fi consultate public, dar într-o formă limitată față de sistemul actual.

Amendamentul adoptat de Comisia juridică nu reprezintă forma finală a legii. Proiectul urmează să fie supus votului în plenul Camerei Deputaților, după care va fi transmis Senatului.

În camera superioară a Parlamentului, proiectul va fi analizat din nou de comisiile de specialitate și ulterior va ajunge la votul din plen. Modificările privind declarațiile de avere și de interese vor putea suferi noi schimbări pe parcursul procedurii legislative.