Președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților a explicat că, fiind declarat neconstituțional în ansamblul său, proiectul nu poate fi modificat, iar singura procedură disponibilă este emiterea unui raport de respingere.

Procedura de remediere ar fi fost disponibilă doar dacă un singur text ar fi fost declarat neconstituțional, având termen de 45 de zile pentru corectare.

„Proiectul de lege a fost declarat neconstituţional în ansamblul său de către Curte, pe cale de consecinţă noi nu putem remedia textul, fiind în ansamblul său declarat neconstituţional. Dacă era un singur text declarat neconstituţional aveam la dispoziţie 45 de zile de a remedia textul. (…) Dar, fiind declarat în ansamblul său, singura procedură pe care o avem la îndemână este să dăm un raport de respingere, ca urmare a deciziei CCR”, a declarat preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Bogdan Ciucă.

Senatorul Corneliu Negru, din partea AUR, a susținut că Parlamentul este singurul organ reprezentativ al poporului și că decizia CCR nu poate impune ce trebuie făcut cu proiectul, afirmând că acesta trebuie menținut.

În opinia sa, legea a trecut deja prin procedura asumării răspunderii Guvernului și ar trebui urmată aceeași cale de aprobare. Negru a mai arătat că decizia Curții ar încălca suveranitatea poporului, creând situația în care un grup exercită această suveranitate fără drept constituțional.

„Această lege a trecut prin procedura asumării răspunderii, acum suntem în procedură normală, ar trebui să urmeze aceeaşi cale ca şi cea de aprobare. Am citit decizia CCR cu atenţie şi îngrijorare şi am observat că Curtea ne şi impune încetarea de drept, încetarea de drept putea fi constatată şi de Birourile permanente reunite având în vedere procedura asumării răspunderii. În opinia mea, Curtea prin această decizie încalcă suveranitatea poporului. (…) Acum suntem în situaţia în care un grup exercită suveranitatea poporului fără a avea aceast drept prevăzut din Constituţie”, a explicat senatorul AUR.

Senatoarea Cosmina Cerva, membră a grupului Pace Întâi România, a declarat că Parlamentul nu ar trebui să emită raport de respingere, ci doar să ia act de decizia CCR, subliniind că procedura de respingere nu este prevăzută în legislație. În replică, senatorul PNL Daniel Fenechiu a explicat că CCR nu poate respinge o lege, ci doar constată dacă aceasta este constituțională, iar raportul de respingere se emite în baza deciziei Curții.

Raportul de respingere urmează să fie supus votului plenului Parlamentului în aceeași zi, miercuri, în ședința comună a celor două camere. Premierul Ilie Bolojan a menționat săptămâna trecută că noul proiect privind pensiile magistraților a fost trimis spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii și că, dacă avizul va fi primit, cel mai târziu pe 28 noiembrie va fi declanșată procedura de angajare a răspunderii Guvernului.