Pensiile care ar putea crește în 2026. Legea a revenit în Parlament după decizia CCR. Urmează un nou vot

Pensiile militare ar putea crește din acest an, după ce legea care prevedea majorări pentru rezerviști a fost reintrodusă în Parlament, în urma deciziei Curții Constituționale a României. Vestea vizează aproximativ 200.000 de rezerviști din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță.

Legea inițială care ar fi dus la creșterea pensiilor militare a fost declarată neconstituțională de CCR, dar a fost readusă în dezbaterea legislativă. Parlamentarii urmează să o pună în acord cu decizia Curții Constituționale, așa cum prevede procedura obligatorie în astfel de situații.

Pensiile militare nu au fost majorate în cadrul recalculării din septembrie 2024. La acel moment a existat promisiunea că acestea vor fi indexate ulterior, ceea ce a condus la adoptarea Legii 540/2025. Această lege prevedea actualizarea pensiilor militare ori de câte ori sunt majorate soldele militarilor, polițiștilor și personalului cu statut special din sistemul penitenciar.

Conform prevederilor legii, cuantumul pensiilor militare urma să fie actualizat în funcție de gradul militar sau profesional deținut la momentul trecerii în rezervă, de media soldelor de funcție și a salariilor care au stat la baza calculului pensiei, precum și de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie. Aceste actualizări se raportau la drepturile stabilite înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

Legea a fost contestată la Curtea Constituțională de către Avocatul Poporului, iar CCR a declarat actul normativ neconstituțional. Potrivit unei analize a Sindicatului Polițiștilor, motivul principal al deciziei a fost încălcarea principiului egalității în drepturi, din două perspective: excluderea unor pensionari militari care ocupă demnități publice de la actualizare și existența a două regimuri diferite de echilibrare a pensiilor în funcție de momentul ieșirii la pensie.

În mod normal, după o astfel de decizie, Parlamentul este obligat să corecteze prevederile declarate neconstituționale și să readopte legea în forma ajustată. Cu toate acestea, timp de un an și două luni acest proces nu a fost finalizat.

În prezent, proiectul de lege a fost reintrodus pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Comisia pentru buget, finanțe, bănci a stabilit includerea sa în ședința din 9 iunie 2026, sub forma proiectului Plx 540/2024, care vizează completarea Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Prin această reluare a procedurii legislative, parlamentarii urmăresc punerea în acord a textului cu decizia CCR, ceea ce presupune eliminarea elementelor neconstituționale, supunerea la vot și adoptarea unei forme finale a legii.

Dacă va fi adoptată, legea ar permite creșterea pensiilor militare pentru rezerviștii din structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională.

În contrast, situația pensiilor civile rămâne neschimbată. Aproximativ 4.600.000 de pensii din sistemul public sunt înghețate în acest an, iar valoarea punctului de referință rămâne 81 de lei. Conform estimărilor, acesta ar fi trebuit să ajungă la 97 de lei dacă ar fi fost aplicate indexările din 2025 și 2026.

În plus, indexarea pensiilor programată pentru 1 ianuarie 2027 este incertă, fiind considerată în prezent nesigură.

Astfel, în timp ce pensiile militare ar putea beneficia de majorări în urma reluării procesului legislativ, pensiile civile rămân blocate, într-un context de presiune bugetară și incertitudine privind viitoarele ajustări ale sistemului public de pensii.