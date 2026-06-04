Decizie la CCR: ordonanța SAFE rămâne constituțională, sesizarea opoziției respinsă

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins joi sesizarea depusă de parlamentari AUR, SOS România, PACE-Întâi România și deputați neafiliați, confirmând constituționalitatea modificărilor aduse ordonanței SAFE.

Decizia a fost adoptată cu 8 voturi „pentru” și 1 „împotrivă”, potrivit comunicatului oficial al CCR. Respingerea sesizării vizează Legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2026, potrivit Mediafax.

CCR a transmis că „obiecția de neconstituționalitate privind Legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2026, care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2005 referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 privind instituirea Instrumentului Acțiunea pentru securitatea Europei (SAFE), prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, formulată de deputați din mai multe grupuri parlamentare din Camera Deputaților și de deputați neafiliați, a fost respinsă cu majoritate de voturi.”

Sesizarea a fost inițiată de mai mulți membri ai grupurilor parlamentare și deputați neafiliați, care contestau modificările aduse ordonanței SAFE.

Pe 26 mai, Senatul a aprobat cu amendamente legea de aprobare a OUG 21/2026. Aceasta modifică și completează OUG 62/2025 privind aplicarea Regulamentului UE 2025/1106 din 27 mai 2025, prin care este creat instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Instrumentul este destinat consolidării industriei europene de apărare, iar modificările vizează modul de alocare a fondurilor către instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Amendamentele au fost propuse de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, care a explicat că Guvernul nu poate adopta direct toate măsurile, având capacități limitate de implementare.

Modificările stabilesc un termen de 30 de zile pentru încheierea angajamentelor în cadrul SAFE de la semnarea acordului de împrumut, în loc de de la aprobarea acestuia, cum era anterior.

În urma dezbaterilor din Senat, legea a fost votată cu 69 de voturi „pentru”, trei „împotrivă” și 31 de abțineri. În sesizarea depusă la CCR, autorii au arătat că ordonanța nu se limitează la aplicarea programului SAFE, ci include modificări și în alte domenii, precum prevederile legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Parlamentarii contestatari au solicitat evaluarea constituționalității acestor modificări pentru a verifica dacă acestea respectă limitele legale privind aplicarea programelor europene. CCR a analizat sesizarea și a concluzionat că Legea de aprobare a OUG 21/2026 este conformă Constituției.

Ordonanța SAFE face parte dintr-un program european care sprijină statele membre în consolidarea industriei de apărare, stabilind reguli pentru accesarea și utilizarea fondurilor alocate. Decizia CCR elimină, astfel, orice incertitudine juridică privind aplicarea modificărilor aduse ordonanței.

Instrumentul permite statelor membre să încheie angajamente financiare pentru proiecte de securitate și apărare, respectând termenul de 30 de zile stabilit prin lege. Procesul legislativ și sesizarea la CCR reflectă dialogul între Parlament și Guvern privind modul de implementare a programelor europene în România.