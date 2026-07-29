BNS a sesizat Comisia Europeană și Parchetul European în legătură cu programul SAFE: Demersul are ca obiectiv exclusiv protejarea interesului public

Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat că a transmis sesizări oficiale către mai multe instituții europene în legătură cu modul în care România implementează programul SAFE, solicitând verificarea respectării legislației europene în procedurile de achiziții și în utilizarea fondurilor destinate apărării.

Sesizările au fost adresate Comisiei Europene, Parchetului European (EPPO), Curții Europene de Conturi, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Ombudsmanului European și vizează implementarea Regulamentului (UE) 2025/1106 privind instrumentul Security Action for Europe (SAFE).

„Blocul Naţional Sindical a transmis o sesizare oficială către instituţiile europene competente cu privire la modul în care România implementează Regulamentul (UE) 2025/1106 privind instrumentul Security Action for Europe (SAFE), solicitând verificarea respectării legislaţiei europene în procedurile de achiziţii şi utilizarea fondurilor alocate”, au transmis reprezentanţii BNS.

Potrivit reprezentanților BNS, demersul nu urmărește blocarea sau întârzierea implementării programului SAFE, pe care organizația îl consideră esențial pentru consolidarea securității României și a Uniunii Europene. Sindicaliștii solicită însă ca acest program strategic să fie implementat cu respectarea strictă a normelor europene, astfel încât investițiile în apărare să fie protejate de orice suspiciune privind utilizarea necorespunzătoare a fondurilor publice.

„BNS subliniază că nu urmăreşte blocarea sau întârzierea implementării programului SAFE, pe care îl consideră esenţial pentru consolidarea securităţii României şi a Uniunii Europene. Dimpotrivă, solicităm ca acest program strategic să fie implementat cu respectarea strictă a normelor europene, astfel încât investiţiile în apărare să fie protejate de orice suspiciune privind utilizarea necorespunzătoare a fondurilor publice”, a mai transmis BNS.

BNS precizează că sesizarea transmisă instituțiilor europene se bazează exclusiv pe informații aflate în spațiul public, inclusiv declarații ale autorităților, interpelări parlamentare și investigații jurnalistice. În opinia organizației, aceste informații, analizate împreună, conturează existența unor suspiciuni rezonabile privind posibile nereguli în derularea procedurilor aferente programului SAFE.

Printre aspectele semnalate se numără existența unor semne de întrebare privind nivelul de transparență în aprobarea programelor de înzestrare, posibila utilizare excesivă a procedurilor de negociere fără publicare prealabilă, consultarea unui număr restrâns de operatori economici pentru unele programe majore de achiziții și concentrarea unei părți semnificative din valoarea contractelor către un singur grup industrial.

De asemenea, sindicaliștii ridică suspiciuni privind creșteri semnificative ale prețurilor pentru anumite elemente de tehnică militară, care ar necesita clarificări privind fundamentarea acestora, existența unor posibile forme de ajutor de stat mascat și necesitatea verificării conformității întregului proces cu prevederile Regulamentului SAFE și ale legislației europene privind achizițiile publice.

Organizația cere Comisiei Europene, prin direcțiile generale DG GROW, DG DEFIS și DG Competition, precum și OLAF, să verifice conformitatea planului de investiții transmis de România și a procedurilor de achiziție cu legislația europeană. Totodată, solicită analizarea eventualelor elemente de ajutor de stat, fiind menționat cazul Șantierului Naval Mangalia, precum și solicitarea documentației justificative aferente fiecărei proceduri și analizarea eventualelor nereguli financiare și a posibilelor prejudicii aduse intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Parchetului European (EPPO) i se solicită verificarea transparenței și legalității procedurilor de achiziție derulate în cadrul implementării programului SAFE, având în vedere vulnerabilitățile procedurale semnalate în spațiul public, precum și analizarea existenței unor eventuale fapte care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii Europene, în măsura în care acestea intră în competența EPPO.

Curtea Europeană de Conturi a fost sesizată pentru includerea implementării programului SAFE în România în planurile sale de audit privind eficiența utilizării fondurilor europene, iar Ombudsmanul European pentru evaluarea modului în care instituțiile europene gestionează sesizările referitoare la implementarea instrumentului SAFE.

Blocul Național Sindical afirmă că reprezintă aproximativ 300.000 de membri reuniți în aproximativ 930 de sindicate și peste 30 de federații profesionale, inclusiv lucrători din industria de apărare și aeronautică, precum și din sectoare economice direct interesate de implementarea programului SAFE.

Potrivit organizației, demersul are ca obiectiv exclusiv protejarea interesului public și apărarea drepturilor membrilor săi, care ar putea fi afectați direct de o implementare neconformă a programului SAFE, prin care României îi sunt puse la dispoziție peste 16 miliarde de euro.