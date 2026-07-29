Ajutor pentru fermierii afectați de seceta din 2025. MADR pregătește despăgubiri de până la 333 de lei pe hectar

Fermierii care au cultivat porumb și floarea-soarelui și au fost afectați de seceta pedologică din 2025 ar putea beneficia de un sprijin financiar de urgență din partea statului. Ministerul Agriculturii a publicat în dezbatere un proiect de hotărâre care stabilește condițiile de acordare a ajutorului și cuantumul despăgubirilor.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea unui sprijin financiar de urgență producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru suprafețele cultivate cu porumb și/sau floarea-soarelui afectate de seceta pedologică manifestată în anul 2025. Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite în scris opinii, propuneri sau sugestii în termen de 10 zile de la data publicării proiectului, la adresa de e-mail [politici.agricole@madr.ro](mailto:politici.agricole@madr.ro). Persoanele sau organizațiile care formulează observații trebuie să precizeze articolul sau articolele din proiect la care se referă, precum și data transmiterii și datele de contact ale expeditorului.

Potrivit proiectului, schema de sprijin va fi gestionată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), va beneficia de un buget total de 155.361.520 de lei, echivalentul a aproximativ 29,6 milioane de euro, iar plățile către beneficiari vor trebui efectuate până la 31 decembrie 2026. Jumătate din fonduri provin din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), iar cealaltă jumătate este asigurată din bugetul național, prin Ministerul Agriculturii.

Sunt eligibili pentru acordarea sprijinului fermierii persoane fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, societățile comerciale, cooperativele agricole, grupurile de producători, societățile agricole, precum și institutele și stațiunile de cercetare, cu condiția să fi cultivat porumb și/sau floarea-soarelui în anul 2025 și să dețină procese-verbale de constatare a pagubelor provocate de seceta pedologică.

Pentru a beneficia de ajutor, solicitanții trebuie să fi depus cererea unică de plată la APIA în cadrul campaniei din 2025 și să fie înregistrați atât în evidențele APIA, cât și la direcțiile agricole județene, împreună cu procesele-verbale de constatare a pagubelor. De asemenea, suprafața afectată trebuie să înregistreze un grad de calamitate de cel puțin 30%, iar suprafața înscrisă în procesul-verbal nu poate depăși suprafața eligibilă determinată de APIA în urma controalelor efectuate în campania din 2025.

Proiectul stabilește un cuantum maxim al sprijinului de 333 de lei pe hectar, echivalentul a aproximativ 63 de euro/ha, pentru suprafețele afectate în proporție de 90-100%. Pentru culturile calamitate în proporție cuprinsă între 30% și 90%, sprijinul va fi calculat proporțional cu gradul de afectare înscris în procesul-verbal. În situația în care documentul consemnează un interval al gradului de afectare și nu o valoare exactă, APIA va utiliza media aritmetică a intervalului pentru stabilirea grantului.

Valoarea totală acordată fiecărui beneficiar va fi calculată prin înmulțirea grantului pe hectar cu suprafața calamitată, fără a depăși suprafața eligibilă determinată de APIA în baza cererii unice de plată. Dacă suma totală solicitată de fermieri va depăși plafonul disponibil, cuantumul acordat fiecărui beneficiar va fi redus proporțional. În schimb, dacă vor rămâne fonduri neutilizate, acestea vor fi redistribuite pentru suprafețele eligibile cu un grad de afectare cuprins între 30% și 90%, fără depășirea plafonului maxim de 333 de lei pe hectar.

După intrarea în vigoare a hotărârii, direcțiile agricole județene vor avea la dispoziție zece zile lucrătoare pentru a transmite către APIA situațiile centralizatoare și copiile proceselor-verbale de constatare a pagubelor. Ulterior, fermierii vor putea depune cererile de solicitare a grantului la centrele APIA unde au depus cererea unică din 2025. Cererile vor putea fi transmise inclusiv prin e-mail, poștă sau fax, în termen de 20 de zile lucrătoare de la finalizarea transmiterii documentelor de către direcțiile agricole. Dacă datele bancare nu s-au modificat față de cele existente în dosarul APIA, beneficiarii nu vor fi obligați să depună din nou documentele privind contul IBAN.

Proiectul introduce și reguli speciale pentru agricultorii care și-au asigurat culturile împotriva secetei sau au beneficiat de intervenția DR-31 privind plata primelor de asigurare din Planul Strategic PAC 2023-2027. În aceste cazuri, despăgubirea primită de la compania de asigurări, împreună cu grantul acordat de stat, nu poate depăși 80% din cheltuielile eligibile calculate pe hectar. Dacă acest plafon este depășit, beneficiarul va fi obligat să restituie diferența, împreună cu dobânzile aferente. Totodată, fermierii vor avea obligația să declare în cererea depusă la APIA orice despăgubire încasată anterior de la societățile de asigurare.

Potrivit notei de fundamentare, cheltuielile tehnologice medii pentru culturile de porumb și floarea-soarelui afectate de secetă au fost estimate la aproximativ 6.560 de lei pe hectar, iar pierderile de venit sunt evaluate între 210 și 890 de euro pe hectar, în funcție de gradul de afectare. În acest context, grantul maxim de 333 de lei pe hectar reprezintă aproximativ 5% din cheltuielile eligibile și este conceput ca un sprijin financiar de urgență, fără a acoperi integral pierderile suferite de fermieri.