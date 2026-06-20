Cât dau românii pe o bucată de porumb fiert în 2026. Primele prețuri au apărut deja

Sezonul pentru porumbul fiert din 2026 a început oficial în România, iar primele recolte au ajuns deja în piețe și supermarketuri. În luna iunie, prețurile variază între 3 și 6 lei pe bucată, în funcție de proveniență și dimensiunea știuleților. Oferta autohtonă este încă limitată, ceea ce menține o dependență ridicată de importuri. Comercianții estimează însă o scădere a prețurilor odată cu intrarea pe piață a unor cantități mai mari de marfă românească.

Porumbul fiert se numără printre cele mai căutate produse ale verii, iar primele loturi din recolta anului 2026 au început să fie comercializate în marile piețe și în rețelele de magazine din România. Cu toate acestea, oferta disponibilă în prezent provine într-o proporție importantă din importuri, în condițiile în care producția autohtonă timpurie este încă redusă.

Piața Obor din București rămâne unul dintre principalele repere pentru consumatori și pentru formarea prețurilor de retail. Comercianții oferă mai multe variante de porumb zaharat, diferențiate în funcție de dimensiune și calitate.

Prețuri porumb de fiert în iunie 2026:

Piața Obor – variantă economică: 3 lei/bucată (știuleți de dimensiuni medii, vânduți direct de producători);

Piața Obor – variantă selecționată: 5 lei/bucată (știuleți mari, de proveniență românească);

Supermarketuri și platforme online – producție românească din solarii: 5,99–6 lei/bucată;

Supermarketuri – porumb de import din Turcia: 6 lei/bucată.

Diferențele de preț reflectă atât proveniența produsului, cât și costurile suplimentare asociate transportului, depozitării și distribuției prin marile lanțuri comerciale.

Specialiștii din sectorul agricol explică faptul că prețurile mai ridicate ale porumbului românesc la început de sezon sunt influențate de ritmul mai lent al coacerii culturilor. Primăvara din acest an a adus condiții climatice care au întârziat dezvoltarea porumbului zaharat, cunoscut și sub denumirea de porumb de lapte.

Această cultură necesită temperaturi constante și acces la apă pentru a ajunge rapid la maturitate. În timp ce producătorii din Turcia și din alte regiuni sudice ale Europei beneficiază de un avantaj climatic care le permite să intre mai devreme pe piață, fermierii români au început abia acum să livreze primele volume importante.

Oferta locală redusă a creat astfel presiune asupra prețurilor, însă comercianții și producătorii estimează că situația se va schimba în următoarele săptămâni. Pe măsură ce recolta din principalele bazine legumicole ale sudului țării va ajunge în piețe, concurența va crește, iar cotațiile ar putea intra pe un trend descendent.

Dincolo de segmentul de retail, piața cerealelor traversează o perioadă complexă în 2026. Datele din piață arată că porumbul se tranzacționează în prezent la aproximativ 219,22 euro pe tonă pe segmentul angro și futures.

În același timp, estimările agricole indică o creștere a producției totale de porumb cu aproximativ 27% față de anul precedent. Cu toate acestea, majorarea producției nu se traduce automat prin profituri mai mari pentru fermieri.

Costurile cu energia, combustibilii, fertilizanții și tratamentele agricole continuă să exercite presiuni asupra bugetelor exploatațiilor agricole. În aceste condiții, valorificarea porumbului zaharat direct către consumatori, în piețe și târguri, reprezintă una dintre cele mai avantajoase soluții pentru micii producători.

Vânzarea la bucată permite încasarea unor sume mai mari decât cele obținute prin livrarea producției către procesatori sau către marile companii de trading care operează prin Portul Constanța. Pentru numeroși fermieri, această strategie oferă lichidități rapide și o marjă comercială superioară în perioada de început a sezonului.