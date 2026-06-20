SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - Au apărut biletele de 125.000 de dolari. Călătoria de lux care durează 60 de zile și face înconjurul lumii

Trenul revine în centrul turismului premium internațional printr-o serie de proiecte lansate pentru anul 2026. Operatori feroviari și companii specializate în călătorii exclusiviste pregătesc noi rute care traversează deșerturile Arabiei Saudite, orașele istorice ale Drumului Mătăsii, podgoriile Franței și coastele Mediteranei. Noile servicii vizează segmentul turiștilor cu venituri ridicate și includ suite private, experiențe gastronomice, excursii personalizate și itinerarii care pot dura până la două luni. Unele dintre aceste călătorii ajung să coste peste 125.000 de dolari de persoană.

Trenul „Dream of the Desert” este prezentat drept primul serviciu feroviar ultra-lux din Orientul Mijlociu și urmează să fie lansat la finalul anului 2026. Proiectul face parte din strategia „Vision 2030”, prin care Arabia Saudită încearcă să își diversifice economia și să dezvolte sectorul turistic prin atragerea unui număr tot mai mare de vizitatori internaționali.

Garnitura va fi formată din 14 vagoane și 33 de suite, inclusiv două apartamente prezidențiale, având o capacitate maximă de 66 de pasageri. Interioarele au fost realizate în colaborare cu designeri și artizani italieni și combină elemente ale patrimoniului saudit cu facilități moderne de lux.

Ruta va conecta capitala Riyadh de orașul Qurayyat, aflat în apropierea graniței cu Iordania, pe un traseu de aproximativ 1.300 de kilometri. Călătorii vor traversa regiuni deșertice, oaze și zone care includ situri aflate în patrimoniul mondial UNESCO.

Pe lângă serviciile oferite la bord, operatorii pregătesc excursii culturale și vizite ghidate în mai multe puncte ale traseului. Tarifele nu au fost anunțate până în prezent.

Compania Belmond extinde itinerariile celebrului Venice Simplon-Orient-Express și introduce, din 4 mai 2026, o nouă călătorie de trei nopți între Paris și Coasta Amalfi.

Considerat unul dintre cele mai cunoscute trenuri de lux din lume, Venice Simplon-Orient-Express păstrează atmosfera celebrului Orient Express care a conectat marile capitale europene încă din secolul al XIX-lea. Pasagerii vor călători în vagoane Art Deco restaurate, construite în anii 1920 și 1930.

Traseul va oferi priveliști asupra Rivierei Franceze și a litoralului italian, iar programul include o noapte petrecută la bord și două nopți de cazare în Ravello, una dintre cele mai apreciate destinații de pe Coasta Amalfi.

Pachetul cuprinde, de asemenea, excursii opționale la Pompei, cursuri de gastronomie italiană și plimbări cu barca de-a lungul coastei. Prețurile pornesc de la aproximativ 8.000 de lire sterline de persoană.

Compania Golden Eagle Luxury Trains va lansa în septembrie 2026 o expediție feroviară care urmărește una dintre cele mai importante rute comerciale din istorie.

Călătoria va dura 22 de zile și va conecta Beijingul de Tașkent pe o distanță de aproximativ 3.800 de kilometri. Traseul traversează China, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.

Ruta reconstituie o parte a Drumului Mătăsii, rețeaua comercială care a legat timp de secole Asia de Europa și Orientul Mijlociu, facilitând schimburile de mărfuri, idei și influențe culturale.

Programul include vizite la Armata de Teracotă din Xi’an, Peșterile Mogao din Dunhuang și regiuni din deșertul Gobi. Trenul oferă cabine cu baie proprie, ferestre panoramice și servicii personalizate inspirate de perioada Belle Époque.

Tarifele pentru călătoria completă încep de la 50.700 de dolari de persoană, iar operatorul pune la dispoziție și variante mai scurte, de 12 și 13 zile.

După un amplu proces de renovare, trenul Al Ándalus va reveni pe șine în aprilie 2026 cu un nou itinerariu de șapte zile și șase nopți.

Operat de compania feroviară spaniolă Renfe, proiectul este considerat unul dintre cele mai importante produse de turism feroviar din Peninsula Iberică. Garnitura este formată din vagoane istorice Wagons-Lits restaurate și poate transporta până la 64 de pasageri.

Ruta pornește din Madrid și traversează Córdoba, Sevilla, Cádiz și alte regiuni istorice din sudul Spaniei. Programul combină transportul feroviar cu vizite la monumente, palate, situri arheologice și spectacole tradiționale de flamenco.

Tarifele anunțate de operator pornesc de la aproximativ 6.600 de euro de persoană.

Compania The Luxury Train Travel Company lansează în iunie 2026 programul Le Grand Tour, un itinerariu de șase zile care traversează unele dintre cele mai cunoscute regiuni ale Franței.

Ruta pornește din Paris și trece prin Burgundia, Bordeaux și Provence, pe un traseu de aproximativ 4.000 de kilometri. Programul include degustări de vinuri, vizite la podgorii și castele istorice, croaziere pe lac și experiențe gastronomice inspirate din bucătăria regională franceză.

Capacitatea trenului este limitată la doar 36 de pasageri, repartizați în 18 cabine. Numărul redus de locuri transformă această călătorie într-un produs destinat exclusiv segmentului premium.

Prețurile pornesc de la peste 6.200 de lire sterline de persoană, iar compania oferă și variante mai scurte pentru cei care doresc o experiență de durată redusă.

Printre cele mai ambițioase proiecte anunțate pentru 2026 se află programul lansat de Railbookers, care propune o călătorie cu trenul în jurul lumii cu durata de 60 de zile.

Plecarea este programată pentru 2 septembrie 2026, iar itinerariul reunește unele dintre cele mai cunoscute trenuri premium din lume, inclusiv Rocky Mountaineer din Canada, Venice Simplon-Orient-Express, Royal Scotsman, Maharajas’ Express, Rovos Rail și Eastern & Oriental Express.

Traseul traversează Europa, Asia, Africa și America de Nord, cu opriri în orașe precum Londra, Edinburgh, Istanbul, Delhi, Cape Town și Singapore. Programul include atât segmente feroviare, cât și transferuri necesare între continente, toate integrate într-un singur pachet turistic.

Călătoria este destinată pasionaților de turism feroviar și include cazare în hoteluri de cinci stele, excursii ghidate și servicii personalizate. Costul anunțat de organizatori ajunge la 125.000 de dolari de persoană, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai scumpe produse turistice lansate pentru anul 2026.

Lansarea acestor proiecte are loc într-un context în care operatorii feroviari și companiile de turism investesc tot mai mult în segmentul călătoriilor premium. Potrivit tendințelor din industrie, cererea pentru experiențe feroviare exclusiviste a crescut în ultimii ani, pe fondul interesului pentru itinerarii tematice, servicii personalizate și vacanțe de lungă durată.