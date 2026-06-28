Orient Express mizează pe noua elită tehnologică și pe expansiunea turismului de ultra-lux

Accor și LVMH își redefinesc strategia pentru brandul Orient Express, orientându-se către noua elită de ultra-bogați generată de expansiunea inteligenței artificiale și a industriei tehnologice. În acest context, compania mizează pe creșterea cererii pentru experiențe de lux.

Accor și LVMH, care dețin în comun compania Orient Express, își reorientează strategia către o nouă generație de ultra-bogați, formată în special în contextul boom-ului inteligenței artificiale și al expansiunii industriei tehnologice. Grupul mizează pe faptul că aceste noi averi vor alimenta cererea pentru experiențe exclusiviste, mai degrabă decât pentru bunuri de lux tradiționale.

Primul iaht de lux lansat recent sub brandul Orient Express este gândit ca un produs emblematic al acestei strategii de relansare a celebrului nume fondat în secolul al XIX-lea. Nava este destinată celor mai bogați clienți din lume și va naviga între Riviera Franceză și Riviera Italiană, marcând începutul unei serii de experiențe maritime de ultra-lux, care vor completa portofoliul brandului alături de hotelurile sale și de viitorul tren Art Deco inspirat de traseul istoric Orient Express.

Directorul general al Accor, Sébastien Bazin, estimează că numărul miliardarilor generați de revoluția inteligenței artificiale va continua să crească, ceea ce va susține cererea pentru servicii de lux axate pe experiențe. El subliniază că, odată ajunși la un nivel foarte ridicat de avere, motivația financiară se schimbă, iar accentul se mută către statut social și recunoaștere.

Un studiu realizat de Bain & Company arată că segmentul experiențelor de lux ar urma să înregistreze o creștere de 9–11% în acest an, depășind semnificativ evoluția estimată a pieței bunurilor de lux tradiționale, precum articolele vestimentare, gențile sau ceasurile. Această tendință este alimentată în special de noile averi din sectorul tehnologic, în special din Statele Unite ale Americii, unde tot mai mulți ultra-bogați investesc în călătorii exclusiviste, avioane private și iahturi, dar și în participarea la evenimente cu vizibilitate socială ridicată, precum Festivalul de Film de la Cannes sau Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco.

În paralel, Sébastien Bazin a confirmat existența unor opțiuni reciproce prin care Accor și LVMH își pot cumpăra participațiile în cadrul Orient Express în următorii ani. Deși rezultatele financiare ale afacerii nu au fost făcute publice, activele brandului Orient Express sunt estimate la aproximativ 1 miliard de euro.

Analiștii apreciază că, în cazul în care una dintre companii va ajunge să preia integral afacerea Orient Express, candidatul cel mai probabil este LVMH. Argumentul principal este capacitatea financiară superioară a grupului, precum și strategia sa de extindere în zona experiențelor premium, într-un context în care creșterea vânzărilor pentru bunurile de lux tradiționale încetinește. O eventuală consolidare a poziției în acest segment ar completa portofoliul de branduri al grupului și ar întări prezența sa în turismul de ultra-lux.

La bordul noului iaht Orient Express, experiența este construită în jurul universului de branduri aflate în portofoliul LVMH. Pasagerii au acces la servicii de îngrijire și relaxare semnate Guerlain, iar apartamentele cele mai exclusiviste sunt echipate cu produse și băuturi de top, inclusiv coniac Hennessy, toate integrate într-un concept care pune accent pe luxul personalizat și pe identitatea de brand.

Prețurile reflectă în mod direct poziționarea ultra-exclusivistă a proiectului. O croazieră de patru zile pornește de la aproximativ 25.000 de euro pentru o suită, iar compania mizează pe apetitul noii elite tehnologice pentru experiențe rare și spectaculoase. Obiectivul este transformarea Orient Express într-un reper al turismului de lux centrat pe experiențe, mai degrabă decât pe achiziția de bunuri materiale.