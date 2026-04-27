BYD, cel mai mare producător din lume de autovehicule cu energie nouă, a prezentat o serie de lansări remarcabile în cadrul Salonului Auto de la Beijing, evidențiind cele mai recente inovații tehnologice prin intermediul brandurilor sale BYD, DENZA, FANGCHENGBAO și YANGWANG.

Varietatea modelelor lansate reflectă amploarea și diversitatea portofoliului companiei. Noile vehicule acoperă un spectru larg de segmente, de la conceptul de mobilitate de familie OCEAN-V și SUV-ul flagship SEALION 08, până la FORMULA X, un concept sport omologat pentru drumurile publice. Totodată, au fost prezentate noile serii de sedanuri FORMULA S și FORMULA SL, dezvoltate sub brandul FANGCHENGBAO. În același context, au fost dezvăluite supercarul DENZA Z, cu o putere de peste 1.000 CP, precum și prima versiune pregătită pentru producție a modelului YANGWANG U9 Xtreme, considerat cel mai rapid automobil de serie din lume. Acest portofoliu complet evidențiază capacitatea BYD de a transforma inovația tehnologică în produse adresate segmentelor mainstream, premium și ultra-luxury.

Tehnologiile FLASH Charging și a doua generație a bateriei Blade ocupă un loc central în cadrul standurilor expoziționale, subliniind angajamentul companiei de a elimina ultimele bariere în adoptarea vehiculelor cu energie nouă, atât pe piața din China, cât și pe piețele internaționale.

Vicepreședintele executiv BYD, Stella Li, a declarat că Salonul Auto de la Beijing reprezintă un moment important pentru companie în prezentarea tehnologiilor de vârf și a beneficiilor pe care acestea le aduc clienților. Ea a subliniat că gama de modele expuse, de la BYD la FANGCHENGBAO, DENZA și YANGWANG, reflectă modul în care investițiile constante în cercetare și dezvoltare poziționează compania în avangarda industriei auto, atât în China, cât și la nivel global. Totodată, inovații precum FLASH Charging și modele precum DENZA Z sunt menite să accelereze tranziția către o mobilitate sustenabilă și să atragă noi categorii de clienți la nivel mondial.

DENZA, brandul premium orientat spre tehnologie al BYD, a ales Salonul Auto de la Beijing pentru un debut global important, prin prezentarea unui model care marchează intrarea sa într-un segment de top: DENZA Z, primul supercar electric inteligent din lume.

Expus la Beijing în versiune decapotabilă de serie, echipată cu plafon retractabil din material textil, DENZA Z este rezultatul muncii unei echipe globale coordonate de directorul de design al BYD, Wolfgang Egger. Modelul reflectă fuziunea dintre tehnologie avansată și rafinament estetic, remarcându-se printr-un design extrem de pur și o arhitectură tehnică de nivel mondial.

Filosofia de design „Pure Emotion” definește identitatea vizuală a modelului DENZA Z, care îmbină fibra de carbon cu soluții aerodinamice avansate pentru a crea o siluetă elegantă și dinamică. Forma mașinii este dictată nu doar de estetică, ci și de funcționalitate, incluzând prize de aer integrate în capotă care contribuie la creșterea forței de apăsare la viteze ridicate.

Arhitectura caroseriei reprezintă un echilibru de referință între rigiditate structurală, greutate redusă și integrarea componentelor. Șasiul este echipat cu sistemul inteligent DiSus-M, bazat pe tehnologie magnetoreologică, conceput pentru a gestiona performanțe extreme. Acesta susține o putere de peste 1.000 CP și permite accelerații de la 0 la 100 km/h în mai puțin de două secunde. În același timp, bateria Blade 2.0 și tehnologia FLASH Charging asigură autonomie și încărcare rapidă pentru utilizare pe distanțe lungi.

DENZA Z se află deja în faza de teste și de încercări de performanță pe celebrul circuit Nürburgring Nordschleife, iar lansarea globală este programată pentru această vară, în cadrul Goodwood Festival of Speed din Marea Britanie. În paralel, DENZA a lansat și o competiție publică pentru denumirea celor trei versiuni ale modelului destinate clienților: Standard, Convertible și Track.

Debutul modelului DENZA Z marchează un moment important pentru industria auto globală, întrucât brandul devine primul producător premium din segmentul energiei noi care intră în zona supercarurilor de lux evaluate la milioane de dolari, un teritoriu dominat în mod tradițional de constructori europeni consacrați.

Prin designul său distinctiv și tehnologiile avansate, DENZA Z este conceput să inspire o nouă generație de clienți interesați de supercaruri electrice inteligente. Detaliile tehnice complete și calendarul oficial de lansare vor fi anunțate în perioada următoare.

BYD s-a impus pe piață prin producția de autovehicule de calitate, apreciate de clienți, care îmbină performanța cu un design distinct și sunt adaptate preferințelor generației tinere. După actualizarea recentă a întregii „serii 567” – SEALION 05, SEAL 06, SEALION 06 și SEAL 07 – gama OCEAN continuă extinderea la Salonul Auto de la Beijing cu două lansări importante de serie: SEAL 08 și SEALION 08.

Descrise drept „modele de top duale”, cele două vehicule integrează cele mai avansate tehnologii ale BYD și propun o viziune complet nouă pentru următoarea generație de automobile de familie premium. Sedanul SEAL 08 se remarcă printr-un exterior elegant, completat de un interior care, în realitate, depășește impresia oferită de materialele de prezentare anterioare evenimentului.

Prima impresie este aceea a unei calități superioare, cu un design inspirat de linia orizontului și fără elemente inutile. Interiorul modelului SEAL 08 este comparabil cu un apartament de lux cu vedere la ocean: luminos, deschis și spațios. Atenția la detalii este evidențiată prin inserții luminoase din sidef, o caracteristică întâlnită de regulă doar în segmentul ultra-luxury, la automobile de milioane de dolari sau în creații de înaltă bijuterie și orologerie.

Pasagerii din față beneficiază de scaune „zero-gravity” cu reglare electrică și funcție de înclinare la o singură apăsare de buton, în timp ce locurile din spate oferă suporturi electrice pentru picioare, reglaj multiplu al spătarului și un ecran tactil integrat în cotiera centrală. Toate scaunele sunt dotate cu ventilație, încălzire și funcție de masaj, oferind un nivel de confort specific segmentului premium. Interiorul este completat și de soluții practice, precum cele opt puncte de fixare magnetice, care permit personalizarea spațiului cu diverse accesorii.

SUV-ul SEALION 08 este rezultatul a peste o duzină de machete din lut și al sutelor de iterații de design, în procesul de rafinare a conceptului „OCEAN Aesthetics 2.0”. Modelul a fost conceput pentru a oferi o prezență mai înaltă și mai impunătoare, combinând forța, soliditatea și rafinamentul într-un design elegant și surprinzător. Dimensiunile sale generoase – 5115 mm lungime, 1999 mm lățime și 1800 mm înălțime, cu un ampatament de 3003 mm – permit un interior spațios, configurat cu șase scaune independente dispuse pe trei rânduri.

Elementele de design includ capace centrale „plutitoare” pentru jantele de 21 de inci cu model „light-trace wave”, precum și un sistem de stopuri cu cea mai mare lungime din industrie, denumit „tide gradient”, care se întinde pe aproape doi metri. Aceste detalii contribuie la o identitate vizuală puternică și recognoscibilă.

Ambele modele sunt echipate cu bateria Blade 2.0 de la BYD și cu tehnologia FLASH Charging, care permite încărcarea rapidă în aproximativ 5 minute pentru autonomie parțială și în circa 9 minute pentru încărcare completă. De asemenea, sunt dotate cu suspensia pneumatică cu două camere DiSus-A, ce asigură un nivel ridicat de stabilitate și confort. SEAL 08 și SEALION 08 se poziționează astfel ca modele de referință pentru gama OCEAN, oferind o experiență rafinată atât la bord, cât și la volan.

Alături de modelele SEAL 08 și SEALION 08, la Salonul Auto de la Beijing este prezentat și OCEAN-V, un concept care propune o viziune radicală asupra viitorului mobilității. Acesta este gândit ca un „hub mobil pentru viața de familie”, depășind clasificările tradiționale și refuzând să fie încadrat în categoriile obișnuite de sedan, SUV sau monovolum.

OCEAN-V are la bază filosofia „OCEAN Aesthetics” de nouă generație, care eliberează designul auto de constrângerile convenționale. Modelul îmbină fluiditatea și căldura inspirate de ocean cu un caracter avangardist, specific mobilității viitorului, rezultând o formă flexibilă și orientată spre experiența utilizatorului.

Conceptul propune o abordare complet nouă a spațiului interior, oferind libertatea de a crea multiple configurații adaptate pentru distracție, interacțiune și funcționalitate. În modul de condus, interiorul este spațios și confortabil, cu volan, dar fără butoane fizice, pentru o experiență minimalistă și futuristă. În modul cinema, o simplă apăsare de buton transformă complet habitaclul: scaunele se ajustează, volanul se retrage, bordul se rabatează, iar un ecran se ridică, transformând vehiculul într-o sală de cinema privată. În modul camping, scaunele se pliază și se rotesc, facilitând interacțiunea față în față între pasageri, organizarea unui picnic sau chiar amenajarea unui spațiu de dormit pentru trei persoane.

Interiorul este completat de „Glowing Jellyfish Kit”, un set de difuzoare și elemente de iluminare în formă de meduză, detașabile magnetic și utilizabile în diverse contexte, de la interiorul mașinii până la un cort sau direct în aer liber. Aceste elemente adaugă atmosferă, interactivitate și o componentă ludică experienței de utilizare.

OCEAN-V reflectă direcția originală a gamei OCEAN, axată pe înțelegerea noii generații și pe dezvoltarea de soluții adaptate stilului de viață al familiilor tinere. Inovațiile prezentate în acest concept vor fi integrate treptat în modelele de serie, contribuind la redefinirea mobilității viitorului pentru un public mai larg.

Hypercarul YANGWANG U9 Xtreme a intrat în atenția lumii în toamna trecută, stabilind un record mondial de viteză de 496,22 km/h. La scurt timp, a obținut și un tur de referință pe circuitul Nürburgring Nordschleife, finalizat în doar 6 minute și 59 de secunde. Modelul, cunoscut deja de pasionații auto sub denumirea U9X, își face debutul în versiune de producție la Salonul Auto de la Beijing sub numele YANGWANG U9 Xtreme „The Dawn”.

Prima variantă de serie a modelului U9X, „The Dawn”, este inspirată din lumina aurie a răsăritului, asociată cu momentul în care vehiculul a doborât recordul mondial de viteză pentru mașini de serie, marcând astfel propriul „moment de glorie” al mărcii Yangwang.

Caroseria este finisată cu o vopsea specială denumită „Dawn Moment”, care integrează o pulbere aurie ultra-fină sigilată sub mai multe straturi de lac transparent. În funcție de lumină, suprafața reflectă strălucirea specifică soarelui care răsare printre nori, oferind un efect vizual dinamic și spectaculos. Zonele cu finisaj auriu mat sunt realizate printr-o tehnică tradițională chineză de lustruire a lacului, care conferă fiecărui detaliu o textură distinctă și caldă. Această abordare evidențiază atenția profundă acordată esteticii și măiestriei artizanale, reflectând o tradiție culturală de mii de ani.

Prin explorarea acestor tehnici, YANGWANG își propune să creeze o legătură între arta meșteșugului oriental și gusturile rafinate ale unui grup restrâns de colecționari de top la nivel global. Modelul U9X „The Dawn”, prezentat la Beijing, ilustrează modul în care această filozofie poate fi reinterpretată în forme moderne, personalizate pentru fiecare client.

Fiecare exemplar al YANGWANG U9 Xtreme este conceput ca o piesă unică, complet personalizată, de la finisajele exterioare și modelele din fibră de carbon, până la interfața sistemului infotainment, mesajele de întâmpinare și sunetele de închidere ale portierelor. Unii clienți și-au finalizat deja configurațiile personalizate, începând procesul de semnare a contractelor și programarea producției.

Astfel, fiecare YANGWANG U9 Xtreme devine o operă de artă unică, reflectând aspirația echipei de cercetare și dezvoltare de a crea automobilul ideal, dar și un simbol dedicat pasionaților auto din întreaga lume.

Salonul Auto de la Beijing marchează și debutul unui nou membru al gamei U8L a mărcii YANGWANG: U8L Four-Seater Dingzang Edition, un model configurat într-o variantă spațioasă cu patru locuri. Bazat pe U8L Dingshi Edition, noul model păstrează tehnologii avansate precum platforma e4 cu patru motoare, sistemul FLASH Charging și bateria Blade 2.0, aducând în același timp îmbunătățiri semnificative la nivel de design, configurare interioară și calitatea materialelor.

YANGWANG U8L Dingzang Edition introduce o culoare exclusivă pentru caroserie, „Ink Jade Blue”, care combină strălucirea jadului cu profunzimea intensă a tonurilor de cerneală. Formula vopselei, perfecționată în urma a sute de ajustări, integrează particule microscopice de aluminiu ce generează un efect de gradient sofisticat, variind în funcție de lumină. Modelul este echipat cu jante din aliaj forjat de aluminiu de 22 de inci, cu opt spițe, iar interiorul adoptă o nouă temă cromatică, „Mingsha Gold”. Inspirată din natură, această combinație de nuanțe galben-luminos și alb este completată de broderii personalizate pe scaune, cu motive montane inspirate de Munții Qilian, reinterpretate artistic prin stilul tușelor de caligrafie.

Noua configurație cu patru locuri include două scaune cu poziție „zero-gravity”, o dotare rară și exclusivistă în segmentul său. În al doilea rând, o consolă centrală de tip „peninsulă” oferă până la șapte compartimente de depozitare independente, concepute pentru obiecte personale de valoare, transformând habitaclul într-un spațiu mobil extrem de privat și exclusivist. Portbagajul dispune de o capacitate generoasă de 512 litri, suficientă pentru a transporta cu ușurință trei saci de golf de 47 de inci.

Această combinație de culori, texturi și detalii inspirate din natură reflectă filosofia YANGWANG, care, deși se află în al patrulea an de existență și se bazează pe o fundație solidă de tehnologie avansată, își definește esența prin oamenii care îi conduc automobilele.

FANGCHENGBAO, marca BYD axată pe personalizare, și-a consolidat rapid poziția pe piață, atrăgând o comunitate importantă de susținători încă de la debutul său în 2023. După succesul comercial al SUV-urilor BAO 5 și BAO 8, cu peste 50.000 de unități livrate lunar până la finalul anului 2025, brandul face acum pasul către o nouă etapă, introducând primele sale sedanuri cu energie nouă personalizate: seria „Formula S” și modelul sport de serie „FORMULA X”.

Seria Formula S este poziționată ca o berlină personalizată cu forme multiple, adaptată tuturor scenariilor de utilizare, marcând apariția unei noi categorii în segmentul berlinelor personalizate. Aceasta reprezintă soluția FANGCHENGBAO pentru un vehicul „o mașină, multiple variante”, oferind utilizatorilor flexibilitate și versatilitate ridicată. Gama include trei versiuni distincte: sedanul clasic cu trei volume „Formula S”, varianta shooting brake „Formula S GT” și un sedan mai mare cu trei volume, denumit „Formula SL”. Toate cele trei modele se remarcă printr-o prezență impunătoare, cu lungime de peste 5 metri, ampatament de 3 metri și lățime de 2 metri. Proporțiile echilibrate, combinate cu o ținută joasă și lată, conferă vehiculelor o eleganță inspirată de mișcarea unui ghepard, în timp ce elementele de design precum farurile „Cheetah Eyes” și stopurile „Infinity Ring” le sporesc vizibilitatea și identitatea vizuală.

Versiunea Formula S și modelul sportiv Formula S GT adoptă o abordare dinamică și impunătoare, fiind echipate cu splitter frontal, carenaje late și difuzor spate. În cazul versiunii GT, unghiul de atac de 21 de grade sugerează imaginea unui ghepard aflat în plin sprint pe distanță lungă, accentuând caracterul sportiv al modelului. În contrast, Formula SL adoptă o linie mai elegantă și rafinată, cu o siluetă alungită și curată, completată de o grilă metalică integrată orizontal și un eleron spate acționat electric. Lansarea celor trei modele este așteptată în trimestrul al treilea al acestui an.

În același timp, conceptul de mașină sport de serie FORMULA X este deja finalizat în proporție de peste 80% și se aliniază filosofiei gamei Formula. Acest model reprezintă expresia supremă a seriei în ceea ce privește designul, performanța și experiența de condus, fiind planificat pentru lansare în cursul anului viitor.

Cu peste 1,1 milioane de unități vândute în 116 piețe la nivel global, Yuan PLUS (ATTO 3) este unul dintre cele mai populare modele internaționale ale BYD. Salonul Auto de la Beijing marchează debutul celei de-a treia generații Yuan PLUS, care aduce un design mai dinamic, tehnologia FLASH Charging, sistemul de asistență God’s Eye B, funcții de conducere asistată bazate pe LiDAR și un habitaclu inteligent complet actualizat.

Noul design integrează un ampatament mai lung decât generația anterioară, cu proporții atent echilibrate între suprafața caroseriei și suprafața vitrată. O linie de caracter inspirată de silueta unui skyline urban traversează lateralul vehiculului, în timp ce montantul D creează efectul vizual de „plafon plutitor”. Modelul este echipat cu mânere de uși semi-ascunse, iar blocurile optice spate adoptă un design LED nou, cu efect tridimensional. Logo-ul din spate este iluminat, sugerând un simbol energetic format din raze de lumină convergente.

La interior, designul îmbină elemente inspirate din echipamentele sportive cu o atmosferă mai caldă, specifică spațiilor de locuit. Noul volan cu două spițe integrează butoane cu profil concav, îmbunătățind ergonomia și senzația tactilă, iar schimbarea treptelor se poate realiza fără a lua mâinile de pe volan. Habitaclul este completat de un plafon panoramic generos din sticlă, care permite pătrunderea abundentă a luminii naturale.

În ceea ce privește spațiile de depozitare, vehiculul dispune de un total de 39 de compartimente, inclusiv un portbagaj de 750 de litri și un portbagaj frontal electric de 180 de litri, care poate fi deschis printr-o simplă atingere, util în situațiile în care mâinile sunt ocupate.

Lista dotărilor este completată de un sistem audio cu 16 difuzoare, un scaun dedicat pasagerului din față cu funcție suplimentară de înclinare pentru relaxare pe distanțe lungi, un frigider integrat alimentat de sistemul de climatizare, capabil să răcească sau să încălzească alimentele, încărcare wireless de 50 W pentru telefoane, porturi USB Type-C de 60 W și iluminare ambientală cu 256 de culori, toate contribuind la o experiență de utilizare modernă și confortabilă.