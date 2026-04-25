Dacă credeați că ofensiva chineză este pe cale să se oprească, gândiți-vă din nou. Europa este acum în postura de urmăritor, căutând parteneriate strategice pentru a nu rămâne irelevantă în fața noilor tehnologii. La Beijing, discuțiile nu mai sunt despre autonomie, ci despre Inteligență Artificială integrată, platforme ultra-rapide și baterii de generație următoare.

Cea mai mare senzație a ediției 2026 a venit de la giganții CATL și BYD. CATL a prezentat a treia generație a bateriei LFP (litiu-fier fosfat), numită Shenxing III. Performanța este uluitoare: o încărcare de la 10% la 80% în exact 3 minute și 44 de secunde, depășind viteza cu care alimentezi un rezervor convențional.

În paralel, inteligența artificială a făcut un salt major. Modele precum SUV-ul XPeng GX sau gama Huawei Aito încorporează sisteme de conducere autonomă capabile să detecteze incapacitatea șoferului de a parca în siguranță, totul rulat pe cockpit-uri inteligente cu fluiditate de smartphone de ultimă generație.

Iată modelele care vor dicta ritmul pe piață în perioada următoare:

Toyota bZ7: O berlină de lux de 5 metri care a șocat asistența. Cu o autonomie de până la 700 km și un nivel de calitate premium, este oferită în China la un preț de aproximativ 18.530 de euro. Rezultatul? 3.000 de rezervări în prima oră.

Leapmotor A10: Distribuit în Europa de Stellantis, acest SUV compact (similar cu e-2008) va ajunge în Franța anul viitor la un preț sub 30.000 de euro.

XPeng GX: Un gigant de 7 locuri cu o versiune EREV (autonomie extinsă) ce promite o rază totală de 1.600 km.

Nio Firefly: „R5-ul chinezesc”, o mașină de oraș de 4 metri cu interior premium, baterie de 42 kWh și un preț competitiv sub 30.000 de euro în Olanda.

Denza Z & Formula X (BYD): Supermașini decapotabile de peste 1.000 CP, capabile de sprinturi 0-100 km/h în sub 2 secunde și încărcare de tip „Flash”.

Clonarea Luxului: SAIC Z7T și Aistland GT7 oferă design și performanțe similare cu Porsche Taycan sau Panamera, dar la prețuri cu 100.000 de euro mai mici.

În timp ce la Beijing se definesc noile standarde, piața din România reflectă această sete de schimbare. Deși anul 2025 a fost unul de consolidare, începutul lui 2026 arată o dinamică impresionantă.

Creștere masivă: În martie 2026, înmatriculările de vehicule electrice în România au crescut cu 93% față de aceeași lună a anului trecut.

Flota națională: Doar în prima parte a anului 2026, numărul mașinilor electrice și hibride este estimat să atingă un prag record, piața fiind susținută de o diversificare a ofertei.

Liderii pieței locale: Tesla continuă să domine cu Model 3 și Model Y, însă brandurile chinezești precum BYD încep să urce rapid în top 10 (cu modelele Dolphin Surf sau Sealion 7), confirmând că ofensiva văzută la Beijing are deja ecou pe străzile noastre.

Statistici 2025: Anul precedent s-a încheiat cu peste 182.000 de autoturisme noi înmatriculate (total motorizări), unde segmentul „electrificat” (EV + hibrid) a ajuns să reprezinte peste 55% din piață.

Ediția 2026 a Salonului de la Beijing confirmă că China nu mai este doar un lider de volum, ci și unul de inovație. Cu baterii care se încarcă în mai puțin de 4 minute și tehnologie de lux la prețuri accesibile, peisajul auto global se transformă radical. Pentru consumatorul român, această competiție înseamnă mai multe opțiuni și o tranziție către mobilitatea electrică ce pare, în sfârșit, de neoprit.