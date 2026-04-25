Pensia alimentară în România. În anul 2026, stabilirea pensiei alimentare în România rămâne reglementată de Codul Civil, mai exact de prevederile Art. 529. Acest mecanism juridic continuă să se bazeze pe raportarea la venitul net lunar al părintelui obligat la întreținere, cu aplicarea unor cote procentuale stabilite de lege.

Instanțele de judecată stabilesc cuantumul pensiei de întreținere în funcție de numărul de copii aflați în grijă, respectând plafoanele maxime prevăzute de lege:

Un copil – până la 25% din venitul net lunar

Doi copii – până la 33% din venitul net lunar

Trei sau mai mulți copii – până la 50% din venitul net lunar

Pentru un venit net lunar de 5.000 de lei, pensia alimentară se calculează, la nivelul maxim prevăzut de lege, în funcție de numărul de copii aflați în întreținere. Astfel, pentru un singur copil, suma poate ajunge la 25% din venit, ceea ce înseamnă aproximativ 1.250 de lei pe lună.

În cazul a doi copii, plafonul legal este de o treime din venitul net, rezultând o valoare de aproximativ 1.667 de lei pe lună, sumă care se împarte între copii. Dacă există trei sau mai mulți copii, limita maximă este de 50% din venit, adică aproximativ 2.500 de lei pe lună, această sumă fiind distribuită între toți copiii aflați în întreținere.

Aceste procente reprezintă limite maxime, instanța având libertatea de a adapta suma în funcție de nevoile copilului și situația concretă a părintelui debitor.

În situațiile în care părintele obligat nu realizează venituri, calculul nu este eliminat, ci se raportează la salariul minim net pe economie. Astfel, se poate stabili o pensie alimentară minimă, chiar și în lipsa unui venit declarat.

De exemplu, pentru un copil, valoarea orientativă a pensiei poate ajunge la aproximativ 526 lei, în funcție de nivelul salariului minim net aplicabil în 2026.

Venituri incluse la calculul pensiei alimentare Venituri excluse, de regulă Salariile de bază Diurnele Sporurile cu caracter permanent Tichetele de masă Primele recurente Indemnizațiile cu destinație specială (ex: accidente, situații punctuale) Veniturile din activități independente sau profesii liberale –

În anul 2026, pensia alimentară pentru copii în Germania (Kindesunterhalt) este stabilită în principal pe baza Tabelului de la Düsseldorf (Düsseldorfer Tabelle), actualizat la 1 ianuarie 2026 pentru a reflecta creșterea costului vieții. Acest tabel reprezintă standardul de referință utilizat de instanțele germane pentru determinarea obligațiilor de întreținere.

Categoria copilului Pensia alimentară minimă (2026) 0–5 ani 486 € / lună 6–11 ani 558 € / lună 12–17 ani 653 € / lună Peste 18 ani 698 € / lună (minimum) Studenți (locuiesc separat) ~990 € / lună

În Germania, suma finală de plată este influențată direct de Kindergeld (alocația pentru copii), care în 2026 este de 259 euro pe lună.

Pentru copiii minori, regula generală prevede că din suma stabilită în tabel se scade jumătate din alocație, adică 129,50 euro. Astfel, contribuția efectivă a părintelui se reduce corespunzător.

De exemplu, pentru un copil sub 6 ani, suma finală de plată în prima categorie de venit este de aproximativ 356,50 euro pe lună.

Sistemul german include și o protecție minimă pentru părintele obligat la plată, cunoscută sub numele de Selbstbehalt. Aceasta reprezintă suma minimă care trebuie să rămână la dispoziția părintelui pentru traiul propriu:

pentru un părinte angajat, pragul este de 1.450 euro pe lună;

pentru un părinte neangajat, nivelul minim este de 1.200 euro pe lună.

Această limită asigură că obligația de întreținere nu afectează complet capacitatea de subzistență a părintelui debitor.

Categoria copilului Avans pensie alimentară (Unterhaltsvorschuss) 0–5 ani 227 € / lună 6–11 ani 299 € / lună 12–17 ani 394 € / lună

În 2026, pensia alimentară în Franța este calculată pe baza unui sistem orientativ numit barème indicatif, corelat cu venitul părintelui debitor și tipul de custodie. Din venitul net se scade mai întâi un minim vital (RSA), estimat la aproximativ 652 €, iar asupra sumei rămase se aplică procente diferite în funcție de situația familiei.

Tip custodie 1 copil 2 copii (per copil) 3 copii (per copil) Custodie redusă (vizite rare) 18% 15,5% 13,3% Custodie clasică (un weekend din două) 13,5% 11,5% 10,0% Custodie alternată (partaj egal) 9% 7,8% 6,7%

Pe lângă acest sistem de calcul, Franța aplică și reguli de actualizare automată a pensiei alimentare. În 2026, sumele sunt indexate anual, de regulă la 1 ianuarie, cu aproximativ 2%, pentru a reflecta evoluția inflației.

De asemenea, plata este gestionată în mare parte prin CAF (Caisse d’Allocations Familiales), care intermediază transferul banilor între părinți pentru a reduce riscul de neplată. Dacă părintele debitor nu achită pensia, statul intervine prin ASF (Allocation de Soutien Familial), oferind un ajutor minim de aproximativ 200,78 € pe lună per copil.

În plus, sistemul fiscal permite anumite deduceri sau avantaje, în special pentru pensiile plătite către copii majori, iar unele măsuri recente vizează creșterea sprijinului pentru părinții singuri prin facilități fiscale suplimentare.

În Spania, în 2026, pensia alimentară (pensión de alimentos) nu are o valoare fixă stabilită prin lege, ci este determinată de instanță în funcție de veniturile părinților și de tabelele orientative ale Consiliului General al Puterii Judiciare (CGPJ). În practică, judecătorii folosesc intervale de referință care țin cont de nivelul veniturilor și de nevoile copilului.

Situație financiară Pensie alimentară orientativă per copil Minimul vital (venit foarte mic) 150 € – 250 € / lună Venit mediu (~1.500 € net) 200 € – 250 € / lună Venit peste medie (~3.000 € net) 400 € – 500 € / lună

Pe lângă aceste valori orientative, sistemul spaniol include și reguli de ajustare anuală. În 2026, pensiile alimentare existente sunt actualizate automat în funcție de inflație (IPC), cu o rată medie de aproximativ 2,7%. De exemplu, o pensie de 300 € devine aproximativ 308,10 € după indexare.

De asemenea, instanțele analizează individual fiecare caz, luând în calcul veniturile ambilor părinți, nevoile copilului și tipul de custodie. În cazul custodiei comune, dacă veniturile sunt similare, este posibil ca pensia alimentară să nu fie stabilită.

Obligația de întreținere nu se oprește automat la 18 ani, ci poate continua până la 21 sau chiar 25 de ani, dacă tânărul este încă în formare și nu este independent financiar.

În paralel, există discuții privind o posibilă alocație de stat de aproximativ 200 € pe lună per copil, dar aceasta reprezintă un sprijin social și nu înlocuiește obligația părinților de a plăti pensia alimentară.

În Austria, în 2026, pensia alimentară (Kindesunterhalt) se calculează în principal prin metoda procentuală, aplicată la venitul net lunar al părintelui care nu locuiește cu copilul. În acest venit sunt incluse și plățile suplimentare precum al 13-lea și al 14-lea salariu, împărțite pe 12 luni.

Vârsta copilului Procent din venitul net 0–6 ani 16% 6–10 ani 18% 10–15 ani 20% Peste 15 ani 22%

Dacă există mai mulți copii în întreținere, procentul total se reduce progresiv, de regulă cu aproximativ 1% pentru fiecare copil sub 10 ani și 2% pentru fiecare copil peste 10 ani.

Categoria de vârstă Limita minimă (Regelbedarf) Sub 6 ani 245 € 6–10 ani 313 € 10–15 ani 358 € 15–19 ani 424 € Peste 19 ani 536 €

Există și o limită superioară numită „Luxusgrenze”, ceea ce înseamnă că pensia alimentară nu depășește, de regulă, de 2 până la 2,5 ori nevoia standard a copilului, chiar dacă venitul părintelui este foarte mare.

În plus, calculul este influențat de mai mulți factori, cum ar fi alocația familială și bonusul fiscal pentru copii, precum și de situația de custodie. În cazul custodiei extinse, pensia poate fi redusă proporțional cu timpul efectiv petrecut de copil cu fiecare părinte.

De asemenea, părintele obligat la plată trebuie să păstreze un minim de trai (Existenzminimum), situat în 2026 între aproximativ 1.200 și 1.400 de euro, în funcție de cheltuieli și regiune.

Uniunea Europeană nu are o valoare unică sau standardizată pentru pensia alimentară, deoarece fiecare stat membru își păstrează autonomia în domeniul dreptului familiei. Din acest motiv, sumele variază semnificativ în funcție de venitul mediu, costul vieții și politicile sociale ale fiecărei țări.

Analizele comparative și datele naționale arată diferențe importante între regiunile Europei de Vest, Nord și cele din Europa de Est.

Țară Valoare orientativă pensie / sprijin copil (2026) Germania ~486 € / lună (0–5 ani, nivel minim) Austria ~580 € / lună (medie estimată în cazuri active) Finlanda 197,71 € / lună (sprijin garantat de stat în cazuri sociale) Letonia 155 € – 180 € / lună (garanție de stat) România ~105 € / lună (calcul bazat pe salariul minim net, aprox. 526 lei)

În general, statele din Europa de Vest și Nord oferă niveluri mai ridicate ale contribuțiilor pentru întreținerea copiilor, reflectând costuri de trai mai mari și sisteme sociale mai dezvoltate. În schimb, în Europa de Est, sumele sunt considerabil mai reduse, fiind adesea corelate cu salariile minime sau cu mecanisme de sprijin garantat de stat.

Deși nu reprezintă direct pensia alimentară plătită de părinți, nivelul cheltuielilor publice pentru familie oferă o imagine asupra diferențelor economice din interiorul Uniunii Europene.

Indicator UE (2026) Valoare Media UE ~830 € / persoană pentru beneficii familiale Luxemburg peste 3.700 € / persoană Bulgaria / Grecia sub 270 € / persoană

Pentru a menține puterea de cumpărare a copiilor în contextul inflației, numeroase state din Uniunea Europeană aplică în 2026 mecanisme de indexare automată a pensiilor alimentare. Aceste ajustări sunt realizate anual și urmăresc alinierea sumelor la evoluția costului vieții.

De exemplu, în Olanda pensiile alimentare au fost majorate printr-un coeficient legal de aproximativ 4,6%, în timp ce în Finlanda ajustarea a fost una ușor negativă, de aproximativ -0,21%, reflectând scăderea marginală a indicelui costului vieții la începutul anului 2026.