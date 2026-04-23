Potrivit noii legi, persoanele cu vârsta sub 15 ani nu se vor mai putea înregistra pe rețelele sociale. În același timp, platformele digitale vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a transmis canalul turc de știri NTV.

Părinţii vor avea la dispoziţie instrumente pentru a controla timpul petrecut în faţa ecranelor şi cheltuielile online, iar „în caz de urgenţă”, principalele platforme de socializare vor trebui să intervină în termen de o oră de la difuzarea conţinutului dăunător, a adăugat NTV.

Legea va intra în vigoare la şase luni de la publicarea sa în Monitorul Oficial, a precizat Anadolu.

Mai multe ţări dezbat interzicerea accesului persoanelor sub 15 ani la reţelele de socializare.

Emmanuel Macron a făcut apel săptămâna trecută la instituirea unei „zile fără conexiune” lunar, pentru tineri, pentru ca aceştia să redescopere lectura sau sportul, „vitalitatea vieţii reale”, înaintea unei reuniuni de „coordonare” la nivel european privind interzicerea reţelelor sociale pentru minorii sub 15 ani.

Săptămâna trecută, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii a douăsprezece ţări din UE (Germania, Austria, Cipru, Spania, Grecia, Irlanda, Italia, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovenia) au discutat despre o restricţie similară privind accesul copiilor la reţelele sociale. Adică „dublul” statelor care s-au oferit voluntar iniţial în toamna trecută, ceea ce arată că măsura „câştigă teren”, a spus preşedintele francez.

În Europa, nu există încă o regulă unitară privind interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, însă mai multe state au început să adopte sau să pregătească astfel de măsuri.

Danemarca – a anunțat interzicerea accesului la rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani, cu posibile excepții acordate de părinți

– a anunțat interzicerea accesului la rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani, cu posibile excepții acordate de părinți Grecia – a adoptat o măsură similară, cu aplicare prevăzută în anii următori

– a adoptat o măsură similară, cu aplicare prevăzută în anii următori Franța – dezbate la nivel legislativ introducerea unor restricții de vârstă pentru accesul la platformele sociale

– dezbate la nivel legislativ introducerea unor restricții de vârstă pentru accesul la platformele sociale Polonia – lucrează la un proiect de lege privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale

– lucrează la un proiect de lege privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale Cehia – analizează, de asemenea, introducerea unor restricții pentru protejarea minorilor

– analizează, de asemenea, introducerea unor restricții pentru protejarea minorilor Turcia – a adoptat deja o lege care interzice accesul sub 15 ani, însă nu este stat membru al Uniunii Europene

În ansamblu, se conturează o tendință tot mai clară în Europa de înăsprire a regulilor privind utilizarea rețelelor sociale de către minori, chiar dacă nu există încă o reglementare comună la nivelul Uniunii Europene.