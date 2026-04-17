Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că ar putea avea loc în curând noi negocieri directe cu Iranul, posibil chiar în weekend, în cadrul unor discuții diplomatice. El a afirmat că la aceste negocieri ar urma să participe vicepreședintele SUA, JD Vance, împreună cu trimisul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele său.

Trump a sugerat, la Casa Albă, că o nouă rundă de discuții față în față cu Iranul ar putea avea loc chiar în acel weekend, spunând reporterilor că acest lucru este „probabil” sau „posibil”. Trump a afirmat că măsurile de blocadă asupra Iranului au avut efecte puternice asupra economiei acestei țări. El a susținut că această situație a redus activitatea economică și a afectat capacitățile militare ale Iranului, spunând că țara nu mai are resursele necesare pentru a funcționa normal.

El a declarat că Iranul este blocat economic și că nu mai poate desfășura activități comerciale, adăugând că situația este cauzată de lipsa de resurse militare și logistice. Trump a spus că marina americană controlează situația și că nicio navă nu trece fără permisiune.

Separat, președintele american a numit „foarte interesantă” ideea unei întâlniri între Israel și Liban la Casa Albă și s-a arătat optimist că cele două părți ar putea ajunge la un acord de pace. El a afirmat că o astfel de întâlnire ar putea avea loc în următoarele una-două săptămâni și a subliniat că ar fi prima de acest fel din ultimii 44 de ani.

„Deci ne descurcăm foarte bine în această privință, având în vedere întreaga situație cu Iranul. Blocada este uimitoare. Rezistă foarte puternic, foarte puternic. Și cred că facem multe progrese în acest sens. A fost, este ținută și ei nu fac nicio afacere. Nu pot face nicio afacere din cauza blocadei. Și astfel, combinația dintre lipsa marinei, lipsa forțelor aeriene, lipsa echipamentului antiaerian, nu au nimic, totul a dispărut. Nicio navă nu trece pe lângă marina noastră”, a precizat Trump.

Trump a precizat că ar putea merge la Islamabad dacă, în urma negocierilor, se va ajunge la un acord cu Iranul pentru încheierea conflictului militar. El a spus că Iranul ar fi acceptat „aproape orice” în cadrul discuțiilor.

Trump a afirmat că, dacă un acord va fi semnat la Islamabad, el ar putea face această vizită, adăugând că a fost invitat. El a susținut că Iranul ar fi de acord să predea rezervele de uraniu îmbogățit, despre care se crede că au fost afectate de lovituri aeriene americano-israeliene din anul anterior. Aceste afirmații nu au fost însoțite de dovezi.

Președintele SUA a folosit expresia „pulbere nucleară” pentru a se referi la uraniul îmbogățit, termen pe care îl folosește frecvent. Trump a dat asigurări că există șanse mari ca un acord între părți să fie încheiat.

„Dacă un acord este semnat la Islamabad aș putea merge. Mă vor acolo. Au acceptat să ne predea pulberea nucleară. Există șanse foarte mari să ajungem la un acord”, a adăugat Trump.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a spus că vrea să discute despre o posibilă implicare a SUA într-o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz, afectată de conflictul din Orientul Mijlociu. În același timp, Franța ar prefera ca această misiune să fie făcută de țări care nu sunt implicate în conflict.

Merz urmează să participe la o videoconferință a liderilor organizată la Paris, care va avea loc vineri și va fi condusă de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de premierul britanic Keir Starmer. În cadrul acesteia se va discuta despre o posibilă misiune internațională strict defensivă în strâmtoare.

El a declarat că se va discuta și despre implicarea armatei americane, precizând că există argumente în favoarea acestei idei, dar că decizia va fi analizată la întâlnirea de la Paris.

Totuși, Franța ar prefera ca misiunea să fie realizată fără SUA, doar cu participarea unor state voluntare care nu sunt implicate în conflict. Scopul acestei eventuale misiuni ar fi redeschiderea și securizarea strâmtorii Ormuz după încheierea războiului.

Merz a mai spus că Germania este, în principiu, dispusă să participe la asigurarea siguranței rutelor maritime, dar doar dacă ostilitățile se încheie sau se ajunge la un armistițiu temporar. Merz ar fi nevoie de un mandat internațional, de preferat din partea ONU, și de aprobarea parlamentului german. El a conchis că, în acest moment, discuțiile sunt încă departe de o decizie finală.