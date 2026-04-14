Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare critică pentru cetățenii români care planifică deplasări în Republica Federală Germania în această perioadă. Transportul aerian german se confruntă cu un blocaj major, cauzat de o serie de greve de amploare organizate de sindicatele piloților și ale însoțitorilor de zbor.

Situația, care afectează direct zborurile operate de gigantul Lufthansa și de companiile sale partenere, a generat deja anulări în lanț și întârzieri masive, lăsând mii de pasageri blocați pe aeroporturi.

Potrivit informațiilor oficiale, perturbările sunt programate să se desfășoare de marți până joi, însă efectele acestora se resimt deja la nivel federal. Sindicatul piloților a declanșat inițial o grevă de 48 de ore, vizând principalele hub-uri aeriene ale țării.

Pe aeroportul din Frankfurt, cel mai mare din Germania și punctul central de operare al Lufthansa, au fost anulate peste 1.100 de decolări și aterizări. Nici aeroportul din München nu a scăpat de efectele protestului, raportând deja 710 zboruri anulate.

Efectele acestor acțiuni de protest au traversat rapid frontierele Germaniei, afectând inclusiv traficul aerian de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București. Până în prezent, nouă curse au fost anulate pe rutele spre și dinspre capitala României.

Printre acestea se numără trei curse dus-întors pe ruta București–Frankfurt, o cursă dus-întors București–München și o decolare suplimentară către München. Această situație pune o presiune uriașă pe călătorii români, mulți dintre ei aflați în tranzit către destinații transatlantice sau europene.

Motivele din spatele acestui conflict de muncă sunt complexe. Piloții solicită nu doar o renegociere salarială care să reflecte rata inflației, ci și o îmbunătățire semnificativă a planului de pensii și a condițiilor de muncă.

Tensiunile dintre sindicat și managementul Lufthansa au atins cote alarmante, reprezentanții angajaților acuzând conducerea companiei de refuzul constant al dialogului constructiv.

În replică, oficialii Lufthansa au criticat dur protestele, susținând că fiecare zi de grevă cauzează pierderi financiare imense și slăbește poziția companiei pe piața internațională. Acesta este deja al cincilea val de acțiuni sindicale care lovește operatorul aerian în cursul acestui an.

„Ca urmare a grevelor organizate la Lufthansa de sindicatul piloților Vereinigung Cockpit (VC), vor exista întârzieri și anulări ale zborurilor Lufthansa pe tot parcursul zilei de 13 și 14 aprilie la Aeroportul din Frankfurt”, a anunțat aeroportul din Frankfurt într-un comunicat.

„Lufthansa depune eforturi susținute pentru a reduce la minimum impactul asupra pasagerilor noștri. Ne străduim ca cât mai multe zboruri să fie operate de alte companii aeriene din cadrul Grupului Lufthansa și de companii aeriene partenere”, a declarat Lufthansa pe site-ul său web.

VC, pe de altă parte, a atribuit o mare parte din vină companiei Lufthansa.

„Vereinigung Cockpit se vede nevoită să ia această măsură, după ce angajatorul nu a dat dovadă de nicio disponibilitate vizibilă de a găsi o soluție în cadrul mai multor dispute salariale. În ciuda faptului că am renunțat în mod conștient la grevă în perioada sărbătorilor de Paște, încă nu am primit oferte care să merite luate în serios. În acest timp, nu a existat nicio reacție și nici semne vizibile de disponibilitate de a negocia din partea angajatorului”, a declarat Andreas Pinheiro, președintele VC.

În acest context de incertitudine, MAE recomandă tuturor cetățenilor români să verifice din timp situația zborurilor direct pe site-urile oficiale ale companiilor aeriene înainte de a se deplasa către aeroport.

Pentru cei care se confruntă cu dificultăți, autoritățile române au pus la dispoziție o rețea extinsă de contacte consulare. Cetățenii pot solicita asistență la numerele de telefon ale misiunii diplomatice și ale oficiilor consulare, apelurile fiind gestionate prin Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS):

Ambasada României la Berlin: + 49 30 21 239 555, + 49 30 21 239 514, + 49 30 21 239 516;

Consulatul General la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254;

Consulatul General la München: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143;

Consulatul General la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16 648 613, +49 71 16 648 614, +49 71 16 648 615.

Pentru situații de urgență deosebită, sunt disponibile liniile de permanență:

Berlin: +49 16 01 579 938;

Bonn: +49 17 35 757 585;

München: +49 16 02 087 789;

Stuttgart: +49 17 16 813 450.

De asemenea, pentru a rămâne informați în timp real, călătorii sunt încurajați să instaleze aplicația mobilă „Călătoreşte informat”, disponibilă în Google Play și App Store. Această resursă digitală oferă alerte de ultimă oră și sfaturi practice pentru orice destinație externă.

Pe măsură ce însoțitoarele de bord sunt așteptate să se alăture protestului în zilele de miercuri și joi, riscul unor noi anulări rămâne ridicat.