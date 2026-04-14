Compania germană Lufthansa a anulat luni aproximativ jumătate dintre cursele pe distanțe lungi și două treimi dintre cele pe distanțe scurte, ca urmare a grevei organizate de sindicatul piloților Vereinigung Cockpit (VC).

Potrivit agenției AFP, peste 700 de zboruri au fost anulate până la prânz, ceea ce transformă această acțiune într-una dintre cele mai ample perturbări din aviația europeană din acest an. În mod obișnuit, Lufthansa operează peste 3.000 de zboruri zilnic, ceea ce evidențiază amploarea impactului.

Sindicatul a transmis că este „gata pentru discuții în orice moment”, cu condiția să existe „oferte realiste” din partea companiei.

Tensiunile riscă să escaladeze rapid. Personalul de bord afiliat sindicatului UFO a anunțat o grevă de două zile, programată pentru miercuri și joi.

Reprezentanții au precizat că vor fi afectate „toate plecările grupului Lufthansa de pe aeroporturile din Frankfurt și München”, cele mai importante huburi ale companiei – Frankfurt fiind principalul centru operațional, iar München al doilea ca importanță.

Protestul va include și zborurile operate de subsidiara regională CityLine, de pe alte șapte aeroporturi din Germania.

Sindicatul UFO organizase deja o grevă de o zi vineri, când aproximativ 90% dintre zborurile operate de Lufthansa și CityLine au fost anulate.

Principalul negociator al sindicatului, Harry Jagger, a declarat pentru AFP că această acțiune a demonstrat „cât de hotărâți sunt să-și apere condițiile de muncă”.

Reprezentanții Lufthansa au descris apelurile la grevă drept „dureroase” și i-au acuzat pe membrii sindicatului că sunt „complet indiferenți față de soarta pasagerilor noștri și de viitorul Lufthansa”.

De cealaltă parte, sindicatele susțin că revendicările sunt justificate de lipsa progreselor în negocieri, în special în chestiuni precum „evitarea suprasolicitării” și extinderea perioadelor de preaviz în caz de concediere.

Conflictul dintre companie și piloți nu este unul nou. Reprezentanții Lufthansa au calificat cererile privind majorările salariale și pensiile drept „absurde și nefezabile”.

În replică, președintele VC, Andreas Pinheiro, a acuzat compania că „nu a arătat nicio disponibilitate tangibilă de a găsi o soluție în timpul mai multor runde de negocieri”.

„Deși ne-am abținut în mod deliberat de la orice grevă în timpul sărbătorilor de Paște, nu a fost făcută nicio propunere serioasă”, a mai afirmat acesta.

Pasagerii afectați de anulări au dreptul la rerutare sau rambursare, conform legislației europene privind drepturile pasagerilor aerieni. În funcție de circumstanțe, aceștia pot beneficia și de compensații financiare sau de servicii de asistență (cazare, mese, transport alternativ).

Lufthansa este unul dintre cei mai mari operatori aerieni din Europa, iar perturbările generate de aceste greve afectează nu doar pasagerii, ci și sectorul turistic și mediul de afaceri, în special în contextul creșterii cererii pentru transport aerian.

Blocajele din huburile majore precum Frankfurt și München au efecte în lanț asupra zborurilor de conexiune, inclusiv pe rutele intercontinentale.