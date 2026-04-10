Potrivit datelor publicate de BoardingPass, numeroase curse operate de Lufthansa spre și dinspre România, programate pentru vineri, 10 aprilie 2026, au fost anulate.

Cele mai afectate sunt conexiunile cu hub-urile companiei din Frankfurt și Munchen, de unde pasagerii își continuau călătoriile spre alte destinații internaționale.

Anulările vizează în special zborurile către și dinspre:

Aeroportul Henri Coandă

Aeroportul Internațional Cluj-Napoca

Aeroportul Oradea

Aeroportul Sibiu

În multe cazuri, pasagerii au fost nevoiți să își reconfigureze complet itinerariile, în special cei care aveau conexiuni spre alte continente.

Protestul este organizat de însoțitorii de bord membri ai sindicatului UFO și vine după o perioadă tensionată de negocieri cu conducerea companiei.

Sindicatul acuză faptul că discuțiile privind contractul colectiv de muncă și condițiile de lucru nu au dus la rezultate concrete, în timp ce reprezentanții Lufthansa susțin că au venit cu propuneri clare și solicită reluarea dialogului.

Greva din 10 aprilie este considerată un semnal de presiune majoră asupra companiei, în contextul în care cererea de transport aerian este în creștere, iar sezonul de vară se apropie.

Estimările arată că în jur de 3.000 de pasageri sunt afectați de aceste anulări.

Chiar dacă o parte dintre aceștia vor fi redirecționați către alte zboruri, procesul nu este simplu, mai ales în cazul curselor cu escală.

Pentru mulți pasageri, anularea unui zbor Lufthansa nu înseamnă doar o întârziere, ci:

pierderea conexiunilor internaționale

costuri suplimentare pentru cazare sau transport

reprogramarea completă a călătoriilor

Compania aeriană a publicat un program special de operare, însă avertizează că pot apărea modificări suplimentare.

Nu este exclus ca și zborurile din 10 și 11 aprilie 2026 să fie afectate, în funcție de evoluția negocierilor dintre sindicat și management.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice constant statusul zborurilor și să fie pregătiți pentru eventuale întârzieri sau anulări.

Nu toate zborurile Lufthansa au fost anulate.

De exemplu, cursele de pe ruta Munchen – Timișoara – Munchen sunt operate conform programului, deoarece sunt realizate de Lufthansa City Airlines, subsidiară care nu este afectată de această grevă.

De asemenea, alte companii din grupul Lufthansa:

Austrian Airlines

Eurowings

Swiss International Air Lines

continuă să opereze zboruri fără perturbări majore.

Pasagerii afectați de anulările de zbor au dreptul la compensații, conform legislației europene.

În funcție de distanța zborului și circumstanțe, despăgubirile pot ajunge până la 600 de euro.

În plus, compania este obligată să ofere:

rerutare către destinația finală

mese și băuturi în timpul așteptării

cazare, dacă este necesar

Grevele din sectorul aviatic devin tot mai frecvente în Europa, pe fondul presiunilor legate de salarii, condiții de muncă și deficit de personal.

În cazul Lufthansa, astfel de acțiuni au un impact semnificativ, deoarece compania este unul dintre cei mai mari operatori aerieni din Europa, iar hub-urile sale sunt esențiale pentru traficul internațional.

Greva însoțitorilor de bord Lufthansa generează perturbări importante în traficul aerian din România, afectând mii de pasageri și zeci de zboruri. Situația rămâne incertă, iar evoluția negocierilor va fi decisivă pentru stabilitatea programului de zbor în perioada următoare.