Sectorul aviatic global se confruntă cu una dintre cele mai severe crize din ultimele decenii, după ce prețul combustibilului pentru aviație a crescut vertiginos cu 95% de la declanșarea atacurilor militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Această escaladare a conflictului a condus la închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz, o arteră energetică vitală prin care tranzitează aproximativ 20% din exporturile mondiale de țiței, provocând o undă de șoc masivă pe piețele internaționale.

Analiștii energetici citați de Euronews.com avertizează că pasagerii trebuie să se pregătească pentru o „nouă normalitate”: bilete de avion mult mai scumpe, suprataxe de combustibil și o reducere drastică a capacității de zbor.

Deja, restricțiile de călătorie impuse la mai multe aeroporturi italiene din cauza temerilor privind lipsa stocurilor trag un semnal de alarmă că penuria s-ar putea extinde rapid în întreaga Uniune Europeană.

Închiderea Strâmtorii Ormuz a paralizat rutele comerciale esențiale pentru produsele rafinate. Agenția Internațională a Energiei (IEA) a emis un avertisment dur, subliniind că acest combustibil pentru aviație este unul dintre cele mai afectate produse petroliere, penuria urmând să se agraveze în lunile aprilie și mai. Dacă Asia resimte deja impactul prin anulări masive de zboruri, Europa se află acum în vizorul crizei.

George Shaw, analist senior la firma de consultanță Kpler, a explicat pentru Euronews că peste 20% din aprovizionarea globală pe cale maritimă cu combustibil de aviație a fost scoasă din uz. Pentru Europa, situația este critică.

„Cel puțin 42% din totalul importurilor maritime ale UE și ale Regatului Unit treceau prin Strâmtoarea Ormuz”, a precizat Shaw.

În prezent, continentul supraviețuiește utilizând rezervele de urgență, după ce IEA a eliberat 400 de milioane de barili de petrol pe 11 martie. Totuși, ultimele nave cargo care au reușit să traverseze strâmtoarea înainte de blocaj sunt așteptate să ajungă în porturile europene în jurul datei de 10 aprilie.

După acest termen, dacă rute alternative nu sunt securizate rapid, volumele de combustibil recepționate vor scădea dramatic, marcând începutul unei perioade de incertitudine fizică privind disponibilitatea kerosenului.

Companiile aeriene au început deja să ia măsuri drastice pentru a limita pierderile. Gigantul scandinav SAS a anunțat deja anularea a cel puțin 1.000 de zboruri programate pentru luna aprilie. Analiștii prevăd că luna mai va fi și mai provocatoare, forțând operatorii să renunțe la rutele neprofitabile și să transfere costurile ridicate direct către consumatori.

Conform estimărilor realizate de Argus Media, pe baza datelor Eurostat, reziliența statelor europene variază în funcție de stocurile comerciale existente. În timp ce Regatul Unit ar avea stocuri pentru doar trei luni, țări precum Italia și Germania dispun de rezerve pentru șapte luni, iar Franța și Irlanda pentru opt luni. Totuși, aceste cifre sunt teoretice și nu iau în calcul blocajele logistice sau cererea fluctuantă.

Un risc major îl reprezintă companiile care nu și-au asigurat costurile prin strategii de hedging (multe companii aeriene semnează acorduri parțiale pentru a-și asigura un nivel minim de preț pentru combustibil, pe termen limitat, ceea ce poate amortiza impactul creșterilor bruște ale pieței).

SAS a reacționat foarte rapid în martie tocmai pentru că expunerea la prețurile mari era imediată, a explicat George Shaw.

Chiar și companiile care folosesc instrumente financiare de protecție sunt vulnerabile din cauza decalajului uriaș dintre prețul țițeiului brut și cel al combustibilului rafinat pentru avioane.

Anita Mendiratta, consilier special al UN Tourism, subliniază că infrastructura aeroportuară nu permite stocarea unor cantități mari de combustibil, sistemul bazându-se pe livrări continue prin conducte și rafinării. Orice întrerupere, fie ea și scurtă, poate bloca marile hub-uri internaționale în câteva zile.

În încercarea de a acoperi deficitul, Europa și-a întors privirea către Statele Unite. Exporturile lunare de combustibil pentru aviație din SUA către Europa au atins în martie un nivel record de 400.000 de tone.

Totuși, această cifră rămâne infimă comparativ cu necesarul de 1,4 milioane de tone importat în mod obișnuit. Deși rafinăriile europene din țări precum Germania, Italia sau Olanda încearcă să crească producția internă, procesul este lent și nu poate compensa total absența livrărilor din Orientul Mijlociu.

La nivel politic, Bruxelles-ul încearcă să coordoneze un răspuns unitar. Comisia Europeană a invitat statele membre la dialog, recunoscând că nu deține o imagine completă asupra stocurilor deținute individual de fiecare țară, deoarece acestea sunt gestionate prin contracte private între companii aeriene și furnizori.