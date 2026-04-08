În ianuarie 2026, volumele de expediții au fost cu aproape 20% mai mari față de aceeași perioadă a anului 2025, chiar dacă majoritatea clienților au revenit după vacanța de iarnă abia la jumătatea lunii. Totodată, în primele două luni ale anului, numărul de expediții a crescut cu peste 21% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

„Începutul anului a pus presiune pe întreaga industrie logistică, însă pentru noi a confirmat importanța reacției rapide și a disciplinei operaționale. Anul a început mai târziu decât de obicei, cu episoade de ninsoare care au afectat fluxurile de transport și cu o volatilitate majoră în ceea ce privește prețul combustibilului. Cu toate acestea, am reușit să menținem un nivel ridicat al performanței operaționale, să gestionăm blocajele și chiar să susținem creșterea volumelor de expediții”, declară Cătălina Zamfir, Manager Transport Internațional al Raben România.

Evoluția din prima parte a anului a fost susținută în principal de creșterile din FMCG și din industria tehnologică, în timp ce sectorul auto a înregistrat un trend descendent.

O provocare majoră a fost reprezentată de cele două săptămâni de ninsoare abundentă, în special în sud-estul țării, care au provocat blocaje temporare în unele depozite. În logistică, o singură întârziere punctuală poate genera efecte în lanț în întreaga rețea, de la pierderea conexiunilor dintre camioane până la acumularea de marfă în depozite și creșterea volumelor zilnice de manipulat și livrat.

Pentru a limita impactul, Raben a activat un grup de criză și a suplimentat numărul de angajați și vehicule. Colectările s-au menținut permanent la peste 99%, conform indicatorilor operaționali.

Totodată, sectorul logistic a fost afectat de creșterea taxelor de drum în mai multe țări europene și de inflația ridicată. Aceste factori, deși nu au produs un impact operațional direct, au contribuit la majorarea costurilor de transport, în special când s-au adăugat fluctuațiile mari ale prețului combustibilului, accentuate în martie 2026 din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Raben România a trecut de la indexarea lunară la indexarea săptămânală a combustibilului, pentru a corela mai bine costurile reale cu tarifele aplicate în perioadele cu variații puternice de preț.

În perioada următoare, volatilitatea prețului combustibilului rămâne una dintre principalele provocări pentru sectorul logistic, iar Raben România va continua să monitorizeze atent costurile de transport, predictibilitatea operațională și capacitatea de adaptare a rețelei.

Raben este un furnizor olandez de servicii de transport rutier și soluții logistice personalizate, de la distribuție și grupaj până la depozitare și logistică contractuală, adresându-se companiilor care caută lanțuri de aprovizionare stabile, eficiente și optimizate. Raben Group are o tradiție începută în 1931 și operează în prezent în 17 țări.

Cu peste 12.000 de angajați în mai mult de 170 de locații și aproximativ 2 milioane m² de spații de depozitare, grupul gestionează zilnic 11.000 de camioane pe drumurile Europei. În 2024, operatorul logistic a raportat venituri de 2,2 miliarde de euro.

În România, Raben este prezent de 10 ani, operând o rețea proprie de 10 depozite care asigură colectări și livrări pe arii desemnate, inclusiv în regim de grupaj, cu timpi de tranzit competitivi. Compania și-a păstrat valorile caracteristice organizațiilor de familie, ceea ce sprijină implicarea angajaților și relațiile durabile cu clienții, de la mică afacere de familie olandeză până la lider european în logistică.