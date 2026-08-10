Pilonul 2 trece în premieră de 100 de miliarde de lei câștig net. Câți bani au acumulat românii în fondurile de pensii private

Fondurile de pensii private obligatorii au depășit pentru prima dată pragul de 100 de miliarde de lei în ceea ce privește câștigul net obținut pentru participanți. La finalul lunii iulie 2026, câștigul acumulat de Pilonul 2 ajunsese la 108,6 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 20,7 miliarde de euro.

Datele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) arată că activele nete administrate de fondurile de pensii private obligatorii au ajuns la 246,7 miliarde de lei, adică aproximativ 47 de miliarde de euro.

Banii sunt administrați în numele celor aproximativ 8,5 milioane de români înscriși în sistem, care reprezintă majoritatea populației active a țării.

Dintre aceștia, peste 4,6 milioane contribuie în mod regulat, în fiecare lună. Contribuția la Pilonul 2 reprezintă 4,75% din venitul brut și face parte din contribuția de asigurări sociale (CAS) de 25%.

Potrivit APAPR, economiile acumulate prin Pilonul 2 reprezintă al doilea cel mai valoros activ financiar deținut de populație, după depozitele bancare. Sistemul reprezintă totodată principala formă de economisire pe termen lung pentru români, în special pentru persoanele cu venituri reduse.

Fondurile de pensii private obligatorii nu se mai află doar în etapa de acumulare. Până în prezent, acestea au efectuat plăți totale de 7,9 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 1,5 miliarde de euro.

Banii au ajuns la peste 350.000 de participanți și beneficiari.

Președintele APAPR, Cristian Pascu, a arătat că în spatele rezultatelor financiare se află milioane de persoane care economisesc pentru perioada pensionării. Acesta a explicat că depășirea pragului de 100 de miliarde de lei câștig net arată că sistemul transformă contribuțiile lunare în economii pentru viitor.

Totodată, plățile realizate către peste 350.000 de persoane demonstrează, potrivit acestuia, că Pilonul 2 produce deja rezultate și după încheierea perioadei de acumulare.

După mai bine de 18 ani de funcționare, reprezentantul APAPR consideră că Pilonul 2 a devenit atât un mecanism de economisire pentru pensie, cât și o componentă importantă pentru stabilitatea economică și financiară a României.

O mare parte a sumelor administrate de fondurile de pensii private rămâne în economia românească. Aproximativ 95% din active sunt investite în România, ceea ce transformă Pilonul 2 într-unul dintre cei mai importanți investitori instituționali de pe piața locală.

Circa două treimi din active sunt plasate în titluri de stat, în timp ce peste un sfert din bani sunt investiți în companii listate la Bursa de Valori București (BVB).

Prin aceste investiții, fondurile contribuie la finanțarea statului și furnizează capital companiilor românești listate, păstrând în același timp un profil de risc prudent.

APAPR consideră că Pilonul 2 s-a consolidat astfel ca o componentă importantă a sistemului de pensii din România, în linie cu modelele existente în statele dezvoltate din Uniunea Europeană și din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Participanții pot verifica fondul de pensii la care contribuie și, prin intermediul administratorului, suma acumulată în cont, istoricul contribuțiilor și celelalte informații referitoare la pensia privată.