Românii care au muncit peste 25 de ani pot primi mai mulți bani la pensie. Cum funcționează calculul ascuns în puncte

Românii care au realizat un stagiu contributiv mai mare de 25 de ani pot beneficia de puncte de stabilitate, potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023. Aceste puncte sunt luate în calcul la stabilirea pensiei și pot determina o creștere a cuantumului lunar primit de pensionari.

Conform legii, punctele de stabilitate se acordă pentru anii de contribuție care depășesc pragul de 25 de ani. Numărul acestora crește în funcție de perioada suplimentară lucrată, astfel încât persoanele cu un stagiu contributiv mai mare acumulează mai multe puncte.

Pentru calcularea pensiei, punctele de stabilitate se adaugă la celelalte puncte obținute de persoana asigurată pe parcursul activității profesionale. Acestea sunt acordate doar pentru perioada contributivă care depășește limita de 25 de ani.

Sistemul de calcul este unul progresiv, în funcție de numărul de ani lucrați peste stagiul contributiv de 25 de ani. Pentru perioada cuprinsă între 25 și 30 de ani de cotizare se acordă câte 0,50 puncte pentru fiecare an.

Pentru anii de muncă situați între 30 și 35 de ani de cotizare, valoarea acordată este de 0,75 puncte pentru fiecare an. Pentru perioada care depășește 35 de ani de contribuție, se acordă câte un punct pentru fiecare an suplimentar.

Calculul punctelor de stabilitate se face și pentru fracțiunile de an, astfel încât lunile și zilele lucrate peste pragurile stabilite sunt luate în considerare proporțional. Spre exemplu, o persoană care are un stagiu contributiv de 32 de ani primește puncte de stabilitate pentru cei șapte ani realizați peste limita de 25 de ani.

Calculul se face astfel:

5 ani × 0,50 puncte = 2,50 puncte;

2 ani × 0,75 puncte = 1,50 puncte.

În total, rezultă 4 puncte de stabilitate. La o valoare a punctului de referință (VPR) de 81 de lei, aceste puncte reprezintă o majorare brută de 324 de lei pe lună.

Pensia se stabilește prin raportarea numărului total de puncte acumulate la valoarea punctului de referință, conform formulei:

Pensie = Numărul total de puncte × VPR

Numărul total de puncte include punctajele anuale realizate în perioada de activitate, punctele acordate pentru perioadele asimilate prevăzute de legislație și punctele de stabilitate obținute pentru anii de contribuție care depășesc 25 de ani.

În anul 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Astfel, fiecare punct de stabilitate acumulat pentru perioada lucrată peste cei 25 de ani de cotizare are o valoare de 81 de lei la calculul pensiei brute.

Acordarea punctelor de stabilitate are la bază perioada contributivă realizată de fiecare persoană, iar numărul acestora diferă în funcție de durata totală a anilor de muncă ce depășesc pragul prevăzut de lege.