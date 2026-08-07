Ce ajutoare de stat mai au de primit pensionarii în 2026. Lista programelor complete

Pensionarii din România care au venituri mici pot avea acces la mai multe programe de sprijin oferite de stat. Ajutoarele includ atât plăți suplimentare acordate împreună cu pensia, cât și măsuri destinate acoperirii unor cheltuieli esențiale, precum cumpărarea alimentelor, achitarea facturilor la energie electrică sau plata încălzirii locuinței.

Regulile diferă în funcție de tipul ajutorului. Unele drepturi sunt acordate automat, pe baza informațiilor existente în bazele de date ale instituțiilor statului, în timp ce pentru alte forme de sprijin este necesară depunerea unei solicitări.

Una dintre măsurile aplicate în 2026 este ajutorul financiar de solidaritate destinat pensionarilor care au venituri lunare de cel mult 3.000 de lei. Valoarea sprijinului este stabilită în funcție de venitul beneficiarului. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv primesc 1.000 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei beneficiază de 800 de lei, iar persoanele cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei primesc 600 de lei.

Sumele sunt achitate în două tranșe egale, programate pentru lunile mai și decembrie 2026. Astfel, beneficiarii primei categorii primesc câte 500 de lei la fiecare plată, cei din a doua categorie câte 400 de lei, iar cei din ultima categorie câte 300 de lei.

Ajutorul este acordat din oficiu, fără ca pensionarii eligibili să depună cereri la casele teritoriale de pensii. Plata se realizează prin aceeași metodă utilizată pentru achitarea pensiei, respectiv prin cont bancar sau prin mandat poștal. La stabilirea eligibilității pot fi luate în calcul toate veniturile provenite din pensii și indemnizații plătite prin sistemul public, nu doar valoarea înscrisă ca pensie pe talon.

Programul „Sprijin pentru România” continuă și în perioada 2025–2027, însă condițiile de acordare sunt diferite față de anii anteriori. Dacă în trecut cardurile sociale erau alimentate o dată la două luni cu 250 de lei, pentru 2026 valoarea sprijinului este mai redusă.

Potrivit regulilor aplicabile pentru acest an, beneficiarii primesc un ajutor total de 250 de lei, împărțit în două tranșe de câte 125 de lei.

În cazul pensionarilor, criteriul principal de eligibilitate îl reprezintă persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani și beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari. Programul include și alte categorii sociale, precum persoanele cu dizabilități și beneficiarii venitului minim de incluziune.

Sumele încărcate pe carduri pot fi utilizate doar pentru cumpărarea produselor alimentare sau pentru plata meselor calde la comercianții acceptați în program. Banii nu pot fi retrași de la bancomat, transferați în alte conturi sau folosiți pentru produse nealimentare.

Pentru persoanele deja înscrise în program, alimentarea cardurilor se face fără depunerea unei cereri. Cei care devin ulterior eligibili primesc carduri noi după actualizarea listelor transmise de instituțiile responsabile. Data exactă a încărcării tranșelor depinde de calendarul stabilit de autorități și de comunicările oficiale ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută și sub denumirea de „pensia minimă garantată”, este menținută la valoarea de 1.281 de lei. Această sumă nu reprezintă o pensie distinctă și nu este acordată integral tuturor persoanelor cu pensii mici. Statul suportă doar diferența necesară pentru ca veniturile eligibile din pensii să atingă nivelul stabilit de lege.

De exemplu, un pensionar care are o pensie calculată la 900 de lei poate primi o completare de 381 de lei, astfel încât venitul total să ajungă la 1.281 de lei. În situația în care veniturile cumulate din pensii și indemnizații depășesc acest prag, completarea nu mai este acordată.

Indemnizația socială este plătită automat pensionarilor cu domiciliul în România care îndeplinesc condițiile legale. Nu este necesară o cerere separată pentru obținerea acestui drept.

Pensionarii cu venituri mici pot beneficia și de tichetul electronic pentru energie, în valoare de 50 de lei pentru fiecare lună eligibilă. Sprijinul este destinat persoanelor singure cu venituri nete lunare de cel mult 1.940 de lei și familiilor cu un venit net mediu de maximum 1.784 de lei pentru fiecare membru.

Tichetul poate fi utilizat pentru plata facturilor la energia electrică și este valabil pentru un singur loc de consum. Programul a fost prelungit până la 31 decembrie 2026 prin OUG nr. 89/2025. Spre deosebire de ajutorul de solidaritate, acest sprijin nu este acordat automat tuturor pensionarilor care au venituri reduse.

Cererea trebuie înregistrată în platforma EPIDS. Persoanele care nu utilizează internetul pot solicita sprijin la oficiile poștale sau la primării, unde datele sunt introduse în sistem. Beneficiarii venitului minim de incluziune reprezintă o excepție, deoarece informațiile lor pot fi preluate automat.

Pentru utilizarea tichetului, beneficiarul trebuie să prezinte la oficiul poștal actul de identitate și factura de energie electrică. Suma nu poate fi schimbată în numerar și nu poate fi folosită pentru alte tipuri de cheltuieli.

Pensionarii cu venituri reduse pot solicita și ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat în baza legislației privind consumatorul vulnerabil.

Sprijinul se adresează persoanelor singure și familiilor care respectă limitele de venit stabilite prin lege. Ajutorul poate acoperi o parte din cheltuielile pentru gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri, precum și pentru energia termică furnizată prin sistem centralizat.

Valoarea sprijinului diferă de la un beneficiar la altul și este calculată în funcție de veniturile declarate, tipul sistemului de încălzire utilizat și costurile eligibile. Separat, pensionarii pot primi suplimentul pentru energie, destinat acoperirii unei părți din cheltuielile pentru electricitate, gaze, energie termică sau combustibili.

Pentru aceste forme de sprijin este necesară depunerea unei cereri, împreună cu declarația privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute. Documentele sunt depuse, de regulă, la primăria localității unde se află locuința.

Pentru ajutorul financiar de solidaritate, indemnizația socială pentru pensionari și alimentarea cardurilor sociale, beneficiarii nu trebuie să depună cereri dacă sunt deja înregistrați în categoriile eligibile.

Instituțiile verifică datele disponibile și efectuează plățile automat. În schimb, pentru tichetul electronic de energie și ajutorul pentru încălzirea locuinței este necesară, în general, o solicitare. Aceste sume nu apar automat pe talonul de pensie.

Limita de 3.000 de lei nu se aplică tuturor programelor sociale. Acest plafon este valabil doar pentru ajutorul financiar de solidaritate. Celelalte forme de sprijin au criterii proprii, care pot include limite de venit diferite, vârsta beneficiarului, componența familiei sau apartenența la o anumită categorie socială.

Pensionarii care doresc să solicite un ajutor trebuie să verifice informațiile publicate de casele teritoriale de pensii, primării, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sau instituțiile care gestionează fiecare program. Calendarul plăților, condițiile de eligibilitate și procedurile administrative pot fi actualizate prin acte normative adoptate pe parcursul anului.