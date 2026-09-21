Curs valutar luni, 21 septembrie. Cât valorează euro și dolarul la început de săptămână. BNR a publicat noile valori

Curs valutar luni, 21 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de luni, 21 septembrie. Datele indică valorile oficiale stabilite pentru principalele valute tranzacționate în raport cu leul românesc, precum și pentru gramul de aur și DST.

Euro este cotat la 5,2649 lei, în timp ce dolarul american are un curs de 4,5867 lei. Lira sterlină ajunge la 6,1380 lei, iar francul elvețian este cotat la 5,5728 lei.

În cazul valutelor din regiune, 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4518 lei, zlotul polonez are valoarea de 1,2094 lei, coroana cehă este cotată la 0,2162 lei, iar coroana daneză ajunge la 0,7043 lei.

Coroana norvegiană are un curs de 0,4874 lei, iar coroana suedeză este cotată la 0,4665 lei. Rubla rusească are valoarea de 0,0544 lei, în timp ce lira turcească este cotată la 0,0939 lei.

Dolarul australian este cotat de BNR la 3,2692 lei. Dolarul canadian are un curs de 3,2717 lei, iar dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6263 lei.

Francul elvețian ajunge la 5,5728 lei, în timp ce lira sterlină are valoarea de 6,1380 lei.

Pentru 100 de yeni japonezi, cursul stabilit este de 2,9164 lei. În cazul a 100 de woni sud-coreeni, valoarea este de 0,3342 lei.

Leul moldovenesc este cotat la 0,2617 lei, iar hryvna ucraineană are un curs de 0,1026 lei. Dinarul sârbesc este cotat la 0,0448 lei.

BNR a stabilit pentru lira egipteană un curs de 0,0883 lei. Renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,6850 lei, iar rupia indiană are valoarea de 0,0479 lei. Peso-ul mexican este cotat la 0,2667 lei, în timp ce realul brazilian ajunge la 0,8916 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are un curs de 1,2489 lei, iar bahtul thailandez este cotat la 0,1378 lei. Dolarul din Hong Kong are valoarea de 0,5847 lei, iar shekelul israelian este cotat la 1,5114 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0257 lei. Pesoul filipinez este cotat la 0,0730 lei. 100 de coroane islandeze au un curs de 3,7823 lei, ringgitul malaysian este cotat la 1,1249 lei, iar dolarul singaporez are valoarea de 3,5958 lei. Randul sud-african este cotat la 0,2820 lei.

BNR a publicat și valoarea gramului de aur. Pentru luni, 21 septembrie, un gram de aur este cotat la 640,8715 lei.

În același timp, DST, respectiv drepturile speciale de tragere, are un curs de 6,2615 lei.

Valuta Cod Curs BNR (lei) Dolarul australian AUD 3,2692 Dolarul canadian CAD 3,2717 Francul elvețian CHF 5,5728 Coroana cehă CZK 0,2162 Coroana daneză DKK 0,7043 Lira egipteană EGP 0,0883 Euro EUR 5,2649 Lira sterlină GBP 6,1380 100 forinți maghiari HUF 1,4518 100 yeni japonezi JPY 2,9164 Leul moldovenesc MDL 0,2617 Coroana norvegiană NOK 0,4874 Zlotul polonez PLN 1,2094 Rubla rusească RUB 0,0544 Coroana suedeză SEK 0,4665 Lira turcească TRY 0,0939 Dolarul american USD 4,5867 Randul sud-african ZAR 0,2820 Realul brazilian BRL 0,8916 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6850 Rupia indiană INR 0,0479 100 woni sud-coreeni KRW 0,3342 Peso-ul mexican MXN 0,2667 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6263 Dinarul sârbesc RSD 0,0448 Hryvna ucraineană UAH 0,1026 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,2489 Bahtul thailandez THB 0,1378 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5847 Shekelul israelian ILS 1,5114 100 rupii indoneziene IDR 0,0257 Pesoul filipinez PHP 0,0730 100 coroane islandeze ISK 3,7823 Ringgitul malaysian MYR 1,1249 Dolarul singaporez SGD 3,5958 Gramul de aur XAU 640,8715 DST XDR 6,2615

Banca Națională a României a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru luni, 21 septembrie 2026. Valorile sunt exprimate în procente pe an și sunt calculate la ora 11:00.

La 21 septembrie 2026, rata ROBID pentru perioada overnight (O/N) este de 5,35%, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru perioada tomorrow/next (T/N). Pentru o săptămână (1W), ROBID ajunge la 5,42%, pentru o lună (1M) este de 5,45%, pentru trei luni (3M) de 5,54%, pentru șase luni (6M) de 5,59%, iar pentru 12 luni (12M) de 5,64%.

În cazul ROBOR, rata pentru perioada O/N este de 5,64%, aceeași valoare fiind consemnată și pentru T/N. Pentru perioada de o săptămână, ROBOR este de 5,63%, în timp ce pentru o lună ajunge la 5,71%. Pentru trei luni, rata este de 5,74%, pentru șase luni este de 5,84%, iar pentru 12 luni ajunge la 5,93%.

Comparativ cu valorile publicate vineri, 18 septembrie 2026, ROBID rămâne neschimbat pentru toate perioadele. Astfel, rata pentru O/N și T/N este de 5,35%, cea pentru o săptămână este de 5,42%, pentru o lună de 5,45%, pentru trei luni de 5,54%, pentru șase luni de 5,59%, iar pentru 12 luni de 5,64%.

În cazul ROBOR, valorile pentru O/N și T/N rămân la 5,64%, iar rata pentru o lună este tot de 5,71%. ROBOR la trei luni se menține la 5,74%, iar cel la șase luni rămâne la 5,84%.

Singurele modificări față de 18 septembrie apar la ROBOR pentru perioadele de o săptămână și 12 luni. ROBOR la o săptămână scade de la 5,64% la 5,63%, în timp ce ROBOR la 12 luni crește de la 5,92% la 5,93%.