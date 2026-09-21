Curs valutar luni, 21 septembrie. Cât valorează euro și dolarul la început de săptămână. BNR a publicat noile valori
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar luni, 21 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de luni, 21 septembrie. Datele indică valorile oficiale stabilite pentru principalele valute tranzacționate în raport cu leul românesc, precum și pentru gramul de aur și DST.
Curs valutar luni, 21 septembrie. Cât valorează euro și dolarul la început de săptămână. BNR a publicat noile valori
Euro este cotat la 5,2649 lei, în timp ce dolarul american are un curs de 4,5867 lei. Lira sterlină ajunge la 6,1380 lei, iar francul elvețian este cotat la 5,5728 lei.
În cazul valutelor din regiune, 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4518 lei, zlotul polonez are valoarea de 1,2094 lei, coroana cehă este cotată la 0,2162 lei, iar coroana daneză ajunge la 0,7043 lei.
Coroana norvegiană are un curs de 0,4874 lei, iar coroana suedeză este cotată la 0,4665 lei. Rubla rusească are valoarea de 0,0544 lei, în timp ce lira turcească este cotată la 0,0939 lei.
Cursul principalelor valute
Dolarul australian este cotat de BNR la 3,2692 lei. Dolarul canadian are un curs de 3,2717 lei, iar dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6263 lei.
Francul elvețian ajunge la 5,5728 lei, în timp ce lira sterlină are valoarea de 6,1380 lei.
Pentru 100 de yeni japonezi, cursul stabilit este de 2,9164 lei. În cazul a 100 de woni sud-coreeni, valoarea este de 0,3342 lei.
Leul moldovenesc este cotat la 0,2617 lei, iar hryvna ucraineană are un curs de 0,1026 lei. Dinarul sârbesc este cotat la 0,0448 lei.
Cursurile valutelor din afara Europei
BNR a stabilit pentru lira egipteană un curs de 0,0883 lei. Renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,6850 lei, iar rupia indiană are valoarea de 0,0479 lei. Peso-ul mexican este cotat la 0,2667 lei, în timp ce realul brazilian ajunge la 0,8916 lei.
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are un curs de 1,2489 lei, iar bahtul thailandez este cotat la 0,1378 lei. Dolarul din Hong Kong are valoarea de 0,5847 lei, iar shekelul israelian este cotat la 1,5114 lei.
Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0257 lei. Pesoul filipinez este cotat la 0,0730 lei. 100 de coroane islandeze au un curs de 3,7823 lei, ringgitul malaysian este cotat la 1,1249 lei, iar dolarul singaporez are valoarea de 3,5958 lei. Randul sud-african este cotat la 0,2820 lei.
BNR a publicat și valoarea gramului de aur. Pentru luni, 21 septembrie, un gram de aur este cotat la 640,8715 lei.
În același timp, DST, respectiv drepturile speciale de tragere, are un curs de 6,2615 lei.
|Valuta
|Cod
|Curs BNR (lei)
|Dolarul australian
|AUD
|3,2692
|Dolarul canadian
|CAD
|3,2717
|Francul elvețian
|CHF
|5,5728
|Coroana cehă
|CZK
|0,2162
|Coroana daneză
|DKK
|0,7043
|Lira egipteană
|EGP
|0,0883
|Euro
|EUR
|5,2649
|Lira sterlină
|GBP
|6,1380
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4518
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,9164
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2617
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4874
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2094
|Rubla rusească
|RUB
|0,0544
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4665
|Lira turcească
|TRY
|0,0939
|Dolarul american
|USD
|4,5867
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2820
|Realul brazilian
|BRL
|0,8916
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6850
|Rupia indiană
|INR
|0,0479
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3342
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2667
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6263
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0448
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1026
|Dirhamul Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,2489
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1378
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5847
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5114
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0257
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0730
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,7823
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1249
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,5958
|Gramul de aur
|XAU
|640,8715
|DST
|XDR
|6,2615
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
Banca Națională a României a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru luni, 21 septembrie 2026. Valorile sunt exprimate în procente pe an și sunt calculate la ora 11:00.
La 21 septembrie 2026, rata ROBID pentru perioada overnight (O/N) este de 5,35%, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru perioada tomorrow/next (T/N). Pentru o săptămână (1W), ROBID ajunge la 5,42%, pentru o lună (1M) este de 5,45%, pentru trei luni (3M) de 5,54%, pentru șase luni (6M) de 5,59%, iar pentru 12 luni (12M) de 5,64%.
În cazul ROBOR, rata pentru perioada O/N este de 5,64%, aceeași valoare fiind consemnată și pentru T/N. Pentru perioada de o săptămână, ROBOR este de 5,63%, în timp ce pentru o lună ajunge la 5,71%. Pentru trei luni, rata este de 5,74%, pentru șase luni este de 5,84%, iar pentru 12 luni ajunge la 5,93%.
Comparativ cu valorile publicate vineri, 18 septembrie 2026, ROBID rămâne neschimbat pentru toate perioadele. Astfel, rata pentru O/N și T/N este de 5,35%, cea pentru o săptămână este de 5,42%, pentru o lună de 5,45%, pentru trei luni de 5,54%, pentru șase luni de 5,59%, iar pentru 12 luni de 5,64%.
În cazul ROBOR, valorile pentru O/N și T/N rămân la 5,64%, iar rata pentru o lună este tot de 5,71%. ROBOR la trei luni se menține la 5,74%, iar cel la șase luni rămâne la 5,84%.
Singurele modificări față de 18 septembrie apar la ROBOR pentru perioadele de o săptămână și 12 luni. ROBOR la o săptămână scade de la 5,64% la 5,63%, în timp ce ROBOR la 12 luni crește de la 5,92% la 5,93%.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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