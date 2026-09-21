Sezonul cumpărăturilor de sărbători începe mai devreme: ce categorii de beauty intră deja în atenția românilor

Comportamentul de cumpărare din ultimii ani arată tot mai clar că pregătirile pentru sezonul sărbătorilor de iarnă nu mai sunt, pentru mulți consumatori, o decizie de ultimă oră. Planificarea din timp a cadourilor a devenit o strategie tot mai răspândită, motivată atât de dorința de a evita aglomerația din decembrie, cât și de tendința de a profita de ofertele lansate în etape, începând cu perioada Black Friday și continuând până spre finalul anului. Această schimbare de comportament se reflectă tot mai vizibil și în interesul timpuriu pentru categoria de beauty, unul dintre segmentele cu cea mai mare pondere în cumpărăturile de sărbători.

Parfumurile rămân, an de an, printre primele produse pe care consumatorii încep să le ia în calcul atunci când se gândesc la cadourile de Crăciun, iar acest interes se explică prin natura lor: sunt considerate daruri „sigure”, potrivite pentru o gamă largă de relații, de la familie apropiată până la colegi sau cunoștințe. Categoria de parfumuri femei rămâne, tradițional, una dintre cele mai căutate la nivel general, atât pentru consumul propriu, cât și ca opțiune de cadou, iar interesul pentru aceasta tinde să se contureze încă din toamnă, pe măsură ce brandurile își lansează edițiile speciale de sezon și seturile limitate.

Explicația din spatele acestei tendințe ține, în bună măsură, de structura calendarului comercial actual. Perioada Black Friday, poziționată tradițional la final de noiembrie, a transformat practic ultimele două luni ale anului într-un maraton continuu de oferte, iar consumatorii au învățat să își planifice achizițiile mari în funcție de aceste ferestre de reduceri, nu doar de proximitatea față de Crăciun. Cine dorește să beneficieze de cele mai bune prețuri la produsele de beauty premium are, astfel, un motiv concret să înceapă să se orienteze în privința opțiunilor disponibile încă din septembrie sau octombrie, chiar dacă achiziția efectivă se va produce mai târziu.

Un alt factor relevant este disponibilitatea limitată a anumitor produse sezoniere. Seturile cadou, edițiile speciale de sărbători și, în mod special, optiunile de tip calendar Advent parfumuri, machiaj sau multibrand sunt lansate în cantități limitate și se epuizează frecvent înainte de luna decembrie, motiv pentru care consumatorii informați au învățat să urmărească aceste lansări din timp, pentru a nu rămâne fără opțiunile pe care și le doresc.

Alături de parfumuri, produsele de machiaj rămân o categorie cu cerere ridicată în perioada premergătoare sărbătorilor, alimentată atât de nevoia de a reîmprospăta trusa personală înainte de evenimentele de sfârșit de an, cât și de popularitatea seturilor cadou tematice, lansate special pentru acest sezon. Paletele de farduri în ediție limitată, rujurile în nuanțe festive și seturile complete de machiaj sunt printre cele mai căutate variante atunci când vine vorba despre cadouri pentru cineva pasionat de beauty.

Skincare-ul, la rândul lui, a câștigat teren semnificativ în ultimii ani ca opțiune de cadou, pe fondul interesului tot mai mare pentru rutine de îngrijire complexe și pentru ingrediente active precum retinolul, acidul hialuronic sau vitamina C. Seturile de îngrijire, care includ mai multe produse complementare la un preț avantajos față de achiziția individuală, devin din ce în ce mai populare ca variantă de cadou, mai ales pentru persoanele care nu au timp să cerceteze fiecare produs în parte.

Această nevoie de eficiență explică, de altfel, și popularitatea în creștere a seturilor cadou complete, care combină mai multe produse complementare, oferind un raport calitate-preț superior comparativ cu achiziționarea separată a fiecărui articol. Pentru cei care preferă o abordare graduală, calendarele de Advent au devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai căutate variante de cadou, tocmai pentru că transformă luna decembrie într-o experiență extinsă, nu doar un moment unic de desfacere a cadourilor.

Un calendar de Advent cu parfumuri oferă, spre exemplu, posibilitatea de a descoperi treptat mai multe arome diferite, într-un format accesibil, fără angajamentul financiar al achiziționării unui flacon complet pentru fiecare în parte. Aceeași logică se aplică și calendarelor de Advent dedicate machiajului, unde consumatorii pot testa produse de la branduri variate înainte de a decide care merită investiția într-un format standard. Această structură explică, de altfel, și de ce interesul pentru calendarele de Advent, în general, tinde să apară mult mai devreme decât pentru alte categorii de cadouri – stocurile limitate și cererea ridicată din primele săptămâni de la lansare fac din achiziția timpurie o strategie aproape necesară pentru cei care vor să prindă edițiile dorite.

Din perspectiva pieței de retail, această schimbare de comportament are implicații directe asupra modului în care brandurile își structurează comunicarea și lansările de produse. Anticiparea cererii, prin lansări eșalonate începând din toamnă și prin comunicare timpurie despre edițiile limitate, devine tot mai importantă pentru captarea consumatorilor care își planifică achizițiile cu mult înainte de sezonul propriu-zis al sărbătorilor. Pentru brandurile de beauty, această fereastră extinsă de interes, care se conturează practic încă din septembrie-octombrie, reprezintă o oportunitate semnificativă de a-și prezenta ofertele înainte ca aglomerația din decembrie să domine complet atenția consumatorilor.

Deși sezonul propriu-zis al cumpărăturilor de Crăciun rămâne concentrat în ultimele două luni ale anului, semnalele din piață arată clar că interesul consumatorilor pentru categoria de beauty începe să se contureze cu mult mai devreme decât în trecut. Parfumurile, produsele de machiaj, seturile de skincare și calendarele de Advent rămân în centrul acestui interes timpuriu, pe măsură ce tot mai mulți consumatori aleg să își planifice cu atenție cadourile, în locul deciziilor de ultim moment specifice anilor anteriori.