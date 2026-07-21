Românii au început să taie din cumpărăturile online. Produsele care dispar primele din coș

Cumpărăturile online din România au încetinit ritmul de creștere în prima jumătate a anului 2026, într-un context în care consumatorii au devenit mai atenți la modul în care își folosesc bugetele. Deși valoarea totală a vânzărilor a continuat să avanseze, numărul comenzilor a rămas aproape la același nivel față de anul trecut. Datele publicate de MerchantPro arată că românii prioritizează produsele considerate esențiale și renunță mai ușor la achizițiile de impuls.

Cumpărăturile online din România le-au adus comercianților încasări mai mari în primele șase luni din 2026, însă fără o creștere a numărului de comenzi. Potrivit analizei MerchantPro, realizată pe un eșantion constant de magazine active atât în 2025, cât și în 2026, valoarea vânzărilor a urcat cu 4%, în timp ce volumul comenzilor a rămas practic neschimbat.

În spatele acestei evoluții se observă diferențe importante între categoriile de produse. Consumatorii au continuat să cheltuiască pentru bunurile considerate necesare, însă au redus achizițiile care pot fi amânate fără un impact imediat asupra bugetului familiei.

Categoria Electronice, Gadgets și Accesorii a înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție din primul semestru. Valoarea vânzărilor a crescut cu peste 42%, iar numărul comenzilor cu aproximativ 35%, ceea ce indică un interes ridicat pentru telefoane mobile, laptopuri, electrocasnice și alte produse tehnologice.

Specialiștii apreciază că o parte dintre achizițiile importante amânate în 2025, pe fondul incertitudinilor economice și fiscale, au fost realizate în prima jumătate a acestui an.

O evoluție solidă a fost consemnată și în categoria Pharma. Numărul comenzilor a avansat cu peste 30%, iar valoarea vânzărilor cu 26%. În același timp, valoarea medie a unei comenzi a scăzut ușor, de la 29 la 28 de euro, ceea ce arată că ritmul de creștere a fost determinat în principal de frecvența mai mare a comenzilor, nu de achiziția unor produse mai scumpe.

Datele MerchantPro arată că segmentul Beauty a înregistrat cea mai accentuată scădere dintre marile categorii analizate. Valoarea vânzărilor s-a redus cu 20%, iar numărul comenzilor cu 21%, semn că românii au renunțat mai des la produsele considerate neesențiale.

Valoarea medie a comenzilor a rămas aproape neschimbată, ceea ce indică faptul că utilizatorii nu s-au orientat doar către produse mai ieftine, ci au redus efectiv frecvența cumpărăturilor. În condițiile în care cheltuielile obligatorii au crescut, parfumurile, cosmeticele și produsele de înfrumusețare au fost printre primele eliminate din buget.

Și segmentul dedicat produselor pentru copii a consemnat un recul. Valoarea vânzărilor a scăzut cu 8%, iar numărul comenzilor cu 18%. Raportul evidențiază și presiunea exercitată de platformele asiatice, care atrag consumatorii prin prețuri foarte reduse.

Tendința este vizibilă la nivel european. Potrivit datelor Comisiei Europene, aproximativ 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă au intrat în Uniunea Europeană în 2025, iar 93% dintre acestea au provenit din China. Impactul este resimțit în special în cazul jucăriilor, accesoriilor, produselor pentru casă și articolelor cu durată scurtă de utilizare.

Segmentul Fashion continuă să genereze cele mai multe comenzi din comerțul online românesc, însă nu a mai reușit să avanseze. În prima jumătate a anului, valoarea vânzărilor a scăzut cu 1%, iar numărul tranzacțiilor cu 2%.

Categoria Home & Deco a raportat o creștere de aproape 4% a valorii vânzărilor, însă această evoluție a fost susținută exclusiv de majorarea valorii medii a comenzilor. Numărul comenzilor s-a redus cu 3%, ceea ce arată că utilizatorii cumpără mai rar, dar aleg să includă mai multe produse într-o singură comandă.

În schimb, articolele sportive și produsele alimentare au înregistrat creșteri de peste 10% ale valorii vânzărilor, susținute în principal de un număr mai mare de comenzi.

La nivelul întregii piețe analizate, valoarea medie a unei comenzi online a ajuns la 57 de euro, cu 5% peste nivelul din primul semestru al anului trecut. Practic, creșterea valorică a pieței a fost determinată aproape integral de coșuri mai mari, nu de o creștere a numărului de tranzacții.

Această evoluție poate reflecta atât majorarea prețurilor, cât și tendința consumatorilor de a grupa mai multe produse într-o singură comandă pentru a reduce costurile de livrare.

Pe segmentul B2B, numărul comenzilor a crescut cu 29%, însă valoarea medie a fiecărei tranzacții a scăzut cu 13%, ceea ce sugerează că firmele preferă achiziții mai dese, dar în volume mai mici, evitând blocarea capitalului în stocuri.

Luna iunie a fost cea mai bună din primul semestru pentru comerțul online. Valoarea vânzărilor a crescut cu 12,5% comparativ cu aceeași lună din 2025, iar numărul comenzilor a avansat cu 6,2%.

Rezultatele sunt influențate și de baza de comparație favorabilă, deoarece în iunie 2025 mulți consumatori au amânat achizițiile importante pe fondul incertitudinilor economice și al anunțurilor privind modificările fiscale.

„Piața nu mai crește uniform, crește selectiv. Pharma și electronicele au în comun faptul că cererea lor este susținută de o nevoie constantă. În categoriile în care cumpărarea rămâne o achiziție de impuls, ușor de amânat, cererea se comprimă”, afirmă Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.

Potrivit estimărilor, piața românească de comerț online, care a depășit 8,1 miliarde de euro în 2025, ar urma să treacă de 8,5 miliarde de euro în 2026, ceea ce ar însemna o creștere anuală de aproximativ 5%.

România păstrează un potențial important de dezvoltare. În 2024, aproximativ 60% dintre utilizatorii români de internet făcuseră cumpărături online în precedentele 12 luni, față de media de 77% în Uniunea Europeană. În urmă cu un deceniu, în 2014, ponderea era de doar 17%.

Datele din primul semestru al anului arată însă că dezvoltarea pieței intră într-o etapă în care consumatorii devin mai selectivi. Românii continuă să cumpere online, însă prioritizează electronicele, produsele farmaceutice și alte bunuri considerate necesare, în timp ce cosmeticele, jucăriile și alte achiziții de impuls sunt amânate.