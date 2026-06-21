Piața electro-IT din România pierde teren în 2026. Scăderea este cea mai mare din Europa Centrală și de Est

Piața electro-IT din România a înregistrat o contracție semnificativă în primul trimestru din 2026, atât în valoare, cât și în volum, potrivit datelor analizate de Amica Group pe baza raportului GfK Market Intelligence. România și Polonia sunt singurele piețe majore din Europa Centrală și de Est care au raportat rezultate negative în această perioadă. Evoluția vine în contrast cu tendința regională și globală, unde vânzările de produse electro-IT au continuat să crească. Datele arată, totodată, că prețul a devenit principalul criteriu de achiziție pentru majoritatea consumatorilor.

Piața electro-IT a consemnat în primele trei luni ale anului 2026 o diminuare de 9% atât în ceea ce privește valoarea vânzărilor, cât și numărul de unități comercializate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, transmite Agerpres.

Potrivit datelor centralizate de Amica Group, care citează raportul GfK Market Intelligence, România transmite în prezent cele mai puternice semnale de slăbire a cererii din întreaga regiune a Europei Centrale și de Est.

Declinul a afectat în mod special categoria electrocasnicelor. Segmentul electrocasnicelor mari a înregistrat o reducere de aproximativ 15%, în timp ce electrocasnicele mici au consemnat un recul de circa 8%.

Aceste rezultate evidențiază o schimbare de comportament în rândul consumatorilor, care își temperează cheltuielile pentru produse de folosință îndelungată într-un context economic marcat de prudență și presiuni asupra bugetelor gospodăriilor.

Datele raportului arată că evoluția din România contrastează puternic cu tendințele observate atât la nivel regional, cât și global.

La nivel mondial, piața de electro-IT a crescut cu 9% în valoare în primul trimestru din 2026. În Europa Centrală și de Est, unele state au raportat avansuri consistente. Ungaria a înregistrat o creștere de 14%, iar Cehia a consemnat un plus de 7%.

În acest context, România și Polonia au rămas singurele piețe importante din regiune care au raportat o evoluție negativă, ceea ce indică o presiune mai accentuată asupra consumului comparativ cu celelalte economii din zonă.

Diferențele dintre statele regiunii sugerează că încetinirea cererii nu reprezintă un fenomen generalizat, ci reflectă particularități ale climatului economic și ale comportamentului de consum din fiecare piață.

În pofida scăderii generale a vânzărilor, segmentul premium continuă să genereze interes în rândul unei categorii restrânse de consumatori.

Datele analizate arată însă că produsele din această categorie reprezintă mai puțin de 10% din întreaga piață. În schimb, accesibilitatea financiară a devenit principalul criteriu de alegere pentru majoritatea cumpărătorilor.

Raportul evidențiază și faptul că eficiența energetică rămâne un argument important în procesul de achiziție, însă nu are capacitatea de a influența decisiv decizia de cumpărare atunci când este analizată separat de preț.

Potrivit datelor de piață, doar 4-5% dintre consumatori sunt dispuși să plătească sume considerabil mai mari decât media categoriei exclusiv pentru un produs cu performanțe energetice superioare. Acest comportament indică faptul că, în actualul context economic, raportul dintre cost și beneficiu cântărește mai mult decât avantajele asociate consumului redus de energie.