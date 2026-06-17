Piața electrocasnicelor încetinește puternic în România. Consumatorii amână cumpărăturile și achiziționează doar din necesitate

Piața electrocasnicelor din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Tot mai mulți consumatori amână achizițiile importante, iar deciziile de cumpărare sunt luate, în multe cazuri, doar atunci când vechiul aparat nu mai poate fi reparat.

Datele din primul trimestru al anului 2026 arată scăderi importante atât pe segmentul electrocasnicelor mari, cât și pe cel al electrocasnicelor mici, într-un context în care întreaga piață electro-IT locală este sub presiune.

Potrivit datelor GfK Market Intelligence, piața locală a electrocasnicelor mari a înregistrat în primul trimestru din 2026 o scădere de aproximativ 15%, în timp ce segmentul electrocasnicelor mici s-a redus cu circa 5%.

Evoluția vine pe fondul unei contracții mai ample a pieței electro-IT din România. Valoarea totală a pieței și numărul de unități vândute au scăzut cu aproximativ 9%, fiind afectate aproape toate segmentele importante, de la telecomunicații și electronice până la IT, electrocasnice și echipamente de birou.

Reprezentanții Amica România, companie care activează pe piața locală prin brandul Hansa, susțin că România se află printre piețele din Europa Centrală și de Est care transmit cele mai clare semnale de slăbire a cererii.

Situația este cu atât mai evidentă cu cât tendința locală contrastează puternic cu evoluția internațională. La nivel global, piața electro-IT a crescut cu 9% în aceeași perioadă. În regiune, Ungaria a raportat un avans de 14%, iar Cehia o creștere de 7%.

România și Polonia au fost singurele piețe majore din Europa Centrală și de Est care au înregistrat rezultate negative în primul trimestru al anului.

Mioara Bolozan, Amica Country Manager SEE, afirmă că piața nu mai funcționează după logica anilor de creștere, iar comportamentul consumatorilor s-a schimbat semnificativ.

Potrivit acesteia, cumpărătorii ajung mai rar în magazine, urmăresc promoțiile și aleg să facă achiziții în special atunci când produsul vechi nu mai poate fi utilizat.

„Piaţa de electrocasnice nu mai poate fi citită prin logica anilor de creştere. Vedem un proces clar de amânare a cumpărăturilor. Consumatorii vin mai rar în magazine, urmăresc promoţiile şi iau decizia de achiziţie mai ales atunci când produsul vechi nu mai poate fi reparat. În 2026, întrebarea nu mai este doar ce îşi doresc consumatorii, ci ce îşi permit să cumpere acum”, declară Mioara Bolozan.

În acest context, canalul online capătă o importanță tot mai mare. În cazul brandului Hansa, vânzările realizate prin internet, inclusiv prin platformele digitale ale retailerilor tradiționali, reprezintă aproximativ 25% din totalul vânzărilor din România.

Compania observă că traficul în magazine a scăzut, în timp ce ponderea produselor cumpărate în cadrul promoțiilor a crescut. Înainte de a lua o decizie, consumatorii petrec mai mult timp comparând caracteristicile și prețurile produselor disponibile.

Estimările companiei arată că piața locală se va polariza și mai mult în a doua jumătate a anului. La un capăt se vor afla produsele entry-level, alese în principal pentru prețul accesibil, iar la celălalt produsele premium. Zona de mijloc, care a reprezentat mult timp nucleul pieței, este cea care va resimți cea mai mare presiune.

Deși segmentul premium continuă să existe și să atragă clienți, acesta reprezintă în prezent mai puțin de 10% din piață. Pentru majoritatea cumpărătorilor, accesibilitatea rămâne principalul criteriu de alegere.

Chiar și eficiența energetică, un argument invocat frecvent în ultimii ani, nu este suficientă pentru a convinge consumatorii să plătească mai mult. Datele de piață arată că doar 4-5% dintre cumpărători acceptă prețuri semnificativ mai ridicate exclusiv pentru avantajele oferite de consumul redus de energie.

În ceea ce privește preferințele consumatorilor, aragazele mixte, echipate cu plită pe gaz și cuptor electric, ocupă primul loc în vânzările locale ale producătorului polonez. Totodată, compania observă o creștere a cererii pentru cuptoarele încorporabile cu capacitate mare, care permit prepararea simultană a mai multor feluri de mâncare.

Potrivit reprezentanților companiei, această tendință este legată de interesul tot mai mare pentru economisirea timpului petrecut în bucătărie și pentru utilizarea mai eficientă a aparatelor electrocasnice.