Ce trebuie să știi înainte să cumperi o mașină adusă din străinătate

Piața auto second-hand din România este alimentată în continuare în mare parte de vehicule aduse din străinătate, însă datele unui studiu recent indică un nivel ridicat de risc pentru cumpărători. Potrivit cercetării, 61,9% dintre mașinile importate verificate în intervalul ianuarie 2025 – martie 2026 aveau înregistrări de daune, în timp ce 53,1% dintre vehiculele utilizate exclusiv pe piața locală prezentau astfel de istorice.

Diferența este pusă în legătură cu lipsa unui schimb uniform de date între state și cu faptul că unele înregistrări privind avariile nu sunt digitalizate complet. În aceste condiții, istoricul unui autovehicul importat poate începe practic de la zero odată ce ajunge pe o altă piață, ceea ce îngreunează verificarea reală a trecutului său, se arată în analiza carvertical.com.

Datele analizate de carVertical, companie specializată în furnizarea de informații despre vehicule, arată că în anumite state ponderea mașinilor avariate este semnificativ mai mare în segmentul importurilor, ajungând chiar la de trei ori nivelul înregistrat pe piața internă.

Un sondaj realizat de aceeași companie indică faptul că 92,2% dintre cumpărătorii de mașini rulate consideră esențial ca vânzătorii să declare eventualele daune anterioare. În practică însă, nu toți comercianții oferă aceste informații în mod complet, ceea ce contribuie la diferențele de transparență dintre ofertă și așteptările cumpărătorilor.

Analiza comportamentului de cumpărare arată că, pentru mulți șoferi, absența daunelor anterioare este mai importantă decât obținerea unui preț mai mic. În România, 80,7% dintre respondenți au declarat că preferă o mașină fără istoric de avarii, în timp ce doar 10,7% au indicat prețul drept principal criteriu de alegere.

Aceste rezultate sunt corelate cu alte cercetări ale carVertical privind manipularea kilometrajului, unde s-a constatat că vehiculele importate pot avea un risc de două până la cinci ori mai mare de a prezenta kilometraj modificat comparativ cu cele utilizate intern.

„Fiecare țară are legi diferite privind protecția datelor. Atunci când nu există un sistem unificat care să asigure accesibilitatea istoricului unei mașini importate tuturor șoferilor, calitatea vehiculelor second-hand are de suferit. Când o mașină este importată într-o altă țară, istoricul acesteia reîncepe adesea de la zero – defectele sunt ascunse, iar kilometrajul este modificat”, spune Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical.

Potrivit datelor analizate, aproximativ 60,4% dintre mașinile verificate în România provin din import, un nivel ridicat în comparație cu multe piețe din Europa de Vest. Această dependență amplifică expunerea cumpărătorilor la vehicule cu istoric incomplet sau incorect raportat.

În unele situații, mașinile avariate în străinătate sunt reparate cu piese neoriginale și repuse în vânzare. Chiar dacă aspectul exterior poate fi unul atractiv, astfel de intervenții pot ascunde defecțiuni structurale care afectează siguranța în exploatare.

Un alt element care influențează piața este absența unui registru comun la nivel european pentru istoricul complet al vehiculelor. Datele privind kilometrajul, accidentele sau schimbările de proprietar rămân stocate la nivel național, fără o interconectare completă între state.

În acest context, 68,1% dintre șoferii români afirmă că nu ar cumpăra o mașină implicată anterior într-un accident grav, chiar dacă aspectul actual este unul bun. În același timp, 50,3% declară că ar plăti mai mult pentru un vehicul cu istoric verificat și fără daune.

„Ironia este că, în timp ce consumatorii cer mai multă transparență, interpretarea actuală a GDPR-ului creează obstacole pentru companiile care încearcă să o ofere. Definițiile vagi ale „interesului legitim” obligă companiile să navigheze printr-un labirint juridic costisitor, specific fiecărei țări în parte, pentru a demonstra că sistemul lor de prelucrare a datelor respectă legea.

Un acces mai deschis la datele tehnice depersonalizate ale vehiculelor în Europa ar elimina aceste bariere, ar încuraja inovația și ar oferi consumatorilor protecția pe care o solicită în mod clar”, explică Buzelis.