Proprietarii auto trebuie să știe. Cum se obține cu până la 17% mai mult la vânzarea unei mașini

Cum poți transforma întreținerea obișnuită a unei mașini într-un avantaj financiar real la revânzare? Mulți șoferi pierd bani fără să știe, ignorând detalii esențiale care influențează valoarea automobilului pe piață. Descoperă cum obiceiurile simple de întreținere pot face diferența dintre o vânzare obișnuită și una profitabilă pentru orice proprietar de auto.

Cum poți menține mai bine valoarea de revânzare a unei mașini? Atunci când caută o mașină second-hand, cei mai mulți cumpărători se orientează către vehicule bine întreținute. Cu toate acestea, puțini proprietari se gândesc la măsurile pe care le pot lua pe durata utilizării mașinii pentru a-i reduce deprecierea și pentru a obține, la momentul vânzării, un preț peste media pieței.

Specialiștii din domeniul auto susțin că anumite operațiuni simple de întreținere, efectuate în mod regulat, pot contribui semnificativ la creșterea valorii de revânzare a unui vehicul, fără a necesita un efort considerabil din partea proprietarului. Deși istoricul accidentelor și numărul de kilometri parcurși rămân factori esențiali în stabilirea valorii unei mașini rulate, un istoric complet al întreținerii este la fel de important, deoarece reprezintă o dovadă clară că vehiculul a fost îngrijit corespunzător și s-a depreciat într-un ritm redus.

În prezent, folosim dispozitive inteligente pentru a monitoriza numeroase aspecte ale vieții de zi cu zi, de la activitatea fizică și numărul de pași până la calitatea somnului. Cu toate acestea, puțini șoferi aplică aceeași abordare și în ceea ce privește întreținerea mașinii. Păstrarea unui jurnal detaliat al intervențiilor și reviziilor nu doar că oferă liniște și facilitează planificarea viitoarelor operațiuni de service, ci contribuie și la creșterea directă a valorii de revânzare a automobilului.

„Dacă o mașină este corect întreținută și piesele uzate sunt înlocuite înainte să se defecteze, veți economisi bani și îi veți menține mai bine valoarea. Un vehicul în stare tehnică bună și bine întreținut se va confrunta cu mai puține defecțiuni și va avea întotdeauna o valoare mai mare pe piața second-hand decât unul care nu a fost îngrijit corespunzător. Datele noastre arată că, atunci când proprietarii prezintă documente care atestă efectuarea acestor lucrări de întreținere, prețul de vânzare al mașinii poate fi cu până la 17% mai mare”, afirmă Jurgis Gudauskas, directorul departamentului de dezvoltare produse din cadrul carOne.

Cu toate acestea, puțini proprietari de automobile păstrează o evidență completă a lucrărilor de întreținere efectuate și a documentelor justificative aferente. Aceste informații sunt utile nu doar pentru a ține evidența reparațiilor și intervențiilor realizate de-a lungul timpului, ci și pentru a demonstra unui potențial cumpărător că vehiculul a fost întreținut corespunzător.

Din cauza practicilor utilizate de unii vânzători lipsiți de scrupule, procesul de vânzare a unei mașini second-hand poate fi dificil chiar și pentru proprietarii care și-au îngrijit cu atenție vehiculul. În acest context, transparența și accesul la un istoric complet al întreținerii devin elemente esențiale pentru câștigarea încrederii cumpărătorilor.

Potrivit datelor furnizate de carOne, până la 76% dintre șoferi s-ar declara dispuși să utilizeze un registru digital în care să centralizeze toate informațiile referitoare la întreținerea mașinii și cheltuielile aferente. Un astfel de instrument le-ar permite să păstreze toate datele într-un singur loc și să le prezinte ulterior drept dovadă a istoricului vehiculului în momentul încheierii unei tranzacții de vânzare.

Istoricul complet al întreținerii unei mașini este valoros nu doar în momentul vânzării, când poate contribui la obținerea unui preț mai bun, ci și pentru proprietar, oferindu-i o imagine clară asupra lucrărilor efectuate și ajutându-l să planifice reviziile viitoare. Specialiștii din domeniul auto atrag atenția că neglijarea întreținerii periodice conduce, de cele mai multe ori, la apariția unor defecțiuni costisitoare și la cheltuieli semnificativ mai mari pe termen lung.

Din această perspectivă, întreținerea realizată la timp poate fi privită ca o investiție care generează beneficii pe termen lung. Pe de o parte, aceasta contribuie la funcționarea optimă a vehiculului și la evitarea problemelor neprevăzute în utilizarea de zi cu zi. Pe de altă parte, un istoric de service bine documentat facilitează procesul de vânzare și poate crește valoarea de revânzare a automobilului.

Răzvan Moldovan, directorul general al Plus-Auto, subliniază că există puține vehicule care își sporesc valoarea odată cu trecerea timpului. Cu toate acestea, mașinile întreținute corespunzător se depreciază, în general, într-un ritm mai lent, ceea ce le permite proprietarilor să recupereze o parte mai mare din investiția inițială atunci când decid să le vândă.

„Pe o piață care nu este foarte transparentă sau care prezintă un grad redus de transparență, cunoașterea istoricului de întreținere al unei mașini poate face diferența în cazul unei mașini second-hand. Lipsa de informații concrete poate diminua atractivitatea mașinii în ochii multor potențiali cumpărători. Cu alte cuvinte, o mașină despre care nu se cunosc multe detalii ar putea fi atractivă doar pentru cumpărătorii naivi, pentru escroci sau pentru revânzătorii dubioși. Cunoașterea istoricului de întreținere și de daune al unei mașini înainte de a o cumpăra te protejează de costuri de întreținere mai mari sau imprevizibile, reducând probabilitatea unor reparații majore cauzate de factori necunoscuți”, subliniază Moldovan.

Respectarea programului de întreținere recomandat de producător nu este atât de dificilă sau consumatoare de timp pe cât ar putea părea la prima vedere. În majoritatea cazurilor, o revizie este necesară o dată pe an sau la fiecare 10.000–15.000 de kilometri parcurși. Deși anumite consumabile și componente supuse uzurii pot necesita verificări sau înlocuiri mai frecvente, specialiștii de la carOne consideră că gestionarea acestor operațiuni nu ar trebui să reprezinte o provocare pentru șoferi, mai ales în contextul accesului rapid la informațiile relevante prin intermediul tehnologiei digitale.

Aplicația mobilă dezvoltată de companie a fost concepută pentru a răspunde nevoilor reale ale șoferilor. Aceasta permite înregistrarea tuturor vizitelor în service și stocarea facturilor sau chitanțelor care atestă lucrările efectuate. În plus, utilizatorii pot consulta recomandările privind intervențiile de întreținere viitoare și pot primi notificări care îi ajută să programeze aceste operațiuni la timp, evitând astfel întârzierile și stresul asociat.

În consecință, chiar și în situația în care un automobil nu este întreținut în rețeaua de service-uri autorizate ale producătorului, unde există baze de date interne cu istoricul intervențiilor, proprietarii își pot păstra în continuare o evidență completă a lucrărilor efectuate. Astfel, aceștia se pot asigura că vehiculul funcționează în condiții optime și își menține valoarea pentru o perioadă mai îndelungată. Specialiștii subliniază însă că este esențial ca întreținerea să fie realizată într-un service profesionist deoarece astfel de ateliere utilizează, de regulă, piese de calitate superioară și oferă garanție pentru lucrările efectuate, contribuind la siguranța și fiabilitatea automobilului pe termen lung.