O vacanță cu mașina prin Europa poate părea o variantă flexibilă și economică, însă costurile de drum se adună rapid din vignete, taxe de autostradă, poduri și tuneluri. De la Europa de Est până în vestul continentului, fiecare țară are propriile reguli și tarife, iar suma finală depinde de traseul ales.

În Bulgaria, șoferii plătesc vignetă de o zi de aproximativ 4 euro sau 7 euro pentru perioade de 7 până la 10 zile. În plus, există taxe pentru traversarea podurilor: aproximativ 3 euro pentru Giurgiu–Ruse și 6 euro pentru Vidin–Calafat.

Ungaria aplică și ea sistemul de viniete, cu 9 euro pentru o zi și 11 euro pentru o vinietă de 7 sau 10 zile.

Serbia calculează taxele în funcție de distanța parcursă, la un cost mediu de aproximativ 0,06 euro pe kilometru. Un tranzit complet între Ungaria și Bulgaria poate ajunge la circa 23 de euro, iar plata se face cel mai ușor cu cardul sau prin dispozitive electronice de tip TAG.

În Grecia, șoferii plătesc în medie între 7 și 8 euro la fiecare 100 de kilometri pe autostrăzi. Se adaugă și taxe punctuale importante, precum 15,90 euro pentru podul Rio–Antirio, unul dintre cele mai scumpe din Europa, sau 3 euro pentru tunelul Aktio–Preveza.

În Europa de Vest, costurile cresc semnificativ. În Italia, autostrăzile costă aproximativ 0,07 euro pe kilometru, iar în Franța tariful poate ajunge la 0,12 euro pe kilometru. Traversările alpine sunt și ele costisitoare: tunelurile Mont Blanc și Fréjus ajung la 55 de euro pentru o singură trecere sau 69 de euro pentru dus-întors în șapte zile, în timp ce viaductul Millau costă aproximativ 10,50 euro.

Spania a eliminat în ultimii ani multe taxe de autostradă, însă anumite segmente rămân cu plată, în special în jurul Madridului și pe AP-68, cu un cost estimat de aproximativ 10 euro la 100 de kilometri.

Portugalia folosește un sistem electronic de taxare, fără bariere, unde plata se face automat prin camere și asocierea numărului de înmatriculare la un sistem precum EasyToll. În plus, podurile din Lisabona costă între 2 și 3 euro.

În Regatul Unit, autostrăzile sunt în mare parte gratuite, dar există taxe punctuale importante. Traversarea Dartford Crossing costă aproximativ 3,50 lire (circa 4,20 euro), M6 Toll poate ajunge la 7–9 lire, iar intrarea în centrul Londrei presupune Congestion Charge de 15 lire pe zi. În plus, anumite vehicule plătesc suplimentar prin zona ULEZ, până la 12,50 lire pe zi, dacă nu respectă normele de emisii.

Germania nu taxează autostrăzile pentru autoturisme, însă impune „Umweltplakette”, o vignietă ecologică obligatorie pentru accesul în multe centre urbane. Aceasta costă între 6 și 15 euro și se achiziționează o singură dată.