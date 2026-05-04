Mecanismul de „decontare directă” schimbă fundamental modul în care este gestionat un accident fără vină, oferind șoferilor o cale mai rapidă de recuperare a prejudiciilor. În baza noilor prevederi aprobate de Comisia Națională a Pieței Financiare din Republica Moldova, conducătorii auto nevinovați nu vor mai fi obligați să interacționeze cu asigurătorul persoanei vinovate.

Concret, șoferul afectat va putea depune cererea de despăgubire direct la propria companie de asigurări RCA. Această modificare elimină una dintre principalele surse de întârziere în procesul de reparație a vehiculelor avariate, respectiv relația indirectă cu asigurătorul terț.

Ulterior, compania de asigurări a persoanei păgubite va recupera sumele achitate de la asigurătorul șoferului responsabil de producerea accidentului. Astfel, responsabilitatea financiară rămâne în sarcina celui vinovat, însă procedura pentru client devine mai eficientă.

Noua opțiune nu va fi obligatorie. Asigurătorii vor decide dacă includ serviciul în oferta lor, iar șoferii îl vor putea activa contra cost, în funcție de preferințe și nevoi.

Implementarea mecanismului de decontare directă este însoțită de reguli detaliate privind pașii procedurali și termenele de plată. Documentul adoptat de Comisia Națională a Pieței Financiare introduce standarde clare pentru interacțiunea dintre companiile de asigurări, cu scopul de a evita blocajele administrative.

Un element central al noilor reguli îl reprezintă utilizarea sistemelor informatice automatizate pentru evaluarea daunelor. Această măsură este menită să reducă semnificativ birocrația și să accelereze procesarea cererilor de despăgubire.

De asemenea, formularele RCA au fost actualizate pentru a include opțiunea de decontare directă. Contractele de asigurare vor putea fi încheiate inclusiv prin mijloace electronice, ceea ce reflectă o orientare clară către digitalizarea serviciilor financiare.

Autoritățile estimează că aceste modificări vor contribui la creșterea transparenței și la îmbunătățirea experienței clienților în relația cu asigurătorii.

Deși regulamentul a fost aprobat, aplicarea efectivă a noilor prevederi privind accident fără vină nu va fi imediată. Actul normativ va intra în vigoare la șase luni după publicarea în Monitorul Oficial.

Această perioadă de tranziție este destinată companiilor de asigurări, care trebuie să își adapteze infrastructura tehnică și procesele interne pentru a implementa mecanismul de decontare directă.

În acest interval, asigurătorii vor dezvolta și integra sistemele informatice necesare, vor actualiza produsele RCA și vor instrui personalul implicat în gestionarea dosarelor de daună.

Măsura este considerată un pas important în modernizarea pieței de asigurări din Republica Moldova, aliniind practicile locale la standardele europene în domeniu.

Tabel sinteză – mecanismul de decontare directă pentru accident fără vină: