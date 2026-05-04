Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, din județul Maramureș, a fost monitorizat de polițiști pe un drum din județul Cluj, între două localități, în timp ce efectua depășiri periculoase în zone unde linia continuă interzice clar această manevră. Potrivit poliției, în doar zece minute, șoferul a făcut patru depășiri neregulamentare.

După ce a fost urmărit din elicopter, șoferul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri din Dej.

În urma controlului, acesta a primit o amendă de 4.860 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru o perioadă de opt luni.

Polițiștii au transmis că astfel de manevre reprezintă un risc major pentru siguranța rutieră și pot duce foarte ușor la accidente grave, motiv pentru care astfel de controale vor continua și în perioada următoare.

Într-o intervenție telefonică la Digi24, Titi Aur, fost pilot de raliuri și expert în conducerea defensivă, a explicat că astfel de situații arată că stilul agresiv de condus a devenit ceva frecvent pe drumurile din România.

El a subliniat că nu mai este vorba doar despre tineri fără experiență, ci și despre persoane mature, care ar trebui, teoretic, să conducă mai calculat și mai responsabil.

Titi Aur a spus că faptul că astfel de persoane sunt surprinse în trafic făcând asemenea manevre arată că acest comportament a devenit un mod obișnuit de a circula, nu doar o excepție izolată.

„În primul rând, faptul că Poliția face astfel de acțiuni este foarte bine venit, pentru că sunt depistați astfel de teribiliști. Doar că acești teribiliști care au fost depistați în județul Cluj nu sunt, așa cum ne-am putea imagina, niște copii, niște tineri la 18-20 de ani, să zicem fără minte și cu multă adrenalină. Sunt persoane mature, 50 și ceva de ani. Ceea ce înseamnă că, cel puțin teoretic, ar trebui să fie niște oameni calculați, liniștiți și care ar trebui să conducă corect, legal, în siguranță. Ce ne spune acest lucru? Faptul că sunt depistați în trafic făcând astfel de manevre înseamnă că este un mod în care se circulă curent”, spune într-o intervenție telefonică la Digi24 Titi Aur, fost pilot de raliuri, expert în conducerea defensivă.

Expertul consideră că aceste cazuri ar trebui să ducă la măsuri reale din partea autorităților și la campanii serioase care să reducă numărul accidentelor și al șoferilor care își asumă astfel de riscuri.

„Astfel de imagini ar trebui să spună foarte multe conducătorilor noștri, guvernului sau decidenților, miniștrilor de Interne și Transporturi, că uite ce se întâmplă, și ar trebui luate niște măsuri – organizate astfel de acțiuni încât să scadă numărul celor care își asumă astfel de riscuri. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă la noi. Apar doar imagini spontane, sau apar din când în când astfel de relatări, dar mai departe nu se face nimic și când spun nu se face nimic, nu se face într-un cadru organizat, o campanie adevărată sau niște măsuri adevărate care să ducă la reducerea numărului de accidente. Ar trebui practic ca aceste imagini sau aceste acțiuni să se transpună niște rapoarte care să ajungă până pe masa guvernului și să se întoarcă înapoi o serie de măsuri de educație, de coerciție, de campanii, de multe lucruri care ar trebui făcute pentru a fi limitate în alte țări”, adaugă acesta.

Titi Aur a explicat că în alte state europene astfel de depășiri periculoase sunt sancționate mult mai dur decât în România.

El a arătat că în unele țări se poate ajunge până la confiscarea mașinii, anularea permisului de conducere și aplicarea unor sancțiuni drastice, în timp ce la noi mulți șoferi consideră amenzile asumabile și nu se tem suficient de consecințe.

Acesta susține că România are nevoie urgentă de programe de educație rutieră corelate cu măsuri ferme de coerciție. Pe de o parte, șoferii trebuie informați și educați constant, iar pe de altă parte, cei care încalcă grav regulile trebuie sancționați sever.

Titi Aur a amintit că România rămâne țara aflată pe primul loc în Europa la mortalitatea rutieră, cu aproximativ 1.300–1.400 de morți anual, între 3.500 și 4.000 de răniți grav și aproximativ 30.000 de răniți ușor.

„În țări din Europa, astfel de manevre duc până la confiscarea mașinii, duc la anularea permisului de conducere, duc la sancțiuni drastice. La noi, până la urmă, este sancțiunea maximă de patru luni dacă se demonstrează, și niște amenzi care practic sunt asumate de foarte mulți șoferi – Și ce, până la urmă, ce-o să-mi facă? – Avem nevoie de programe de educație foarte bine corelate cu programe de coerciție. Adică, pe de o parte, te educ, îți transmit, îți spun ce trebuie să faci, pe de altă parte, te sancționez drastic dacă nu faci, pentru că suntem țara de pe locul unu din Europa cu sânge pe șosea. Avem în fiecare an 1.300-1.400 de morți, avem 3.500-4.000 de răniți grav și vreo 30.000 de răniți ușor”, a subliniat Titi Aur.

El a mai spus că accidentele rutiere generează costuri uriașe pentru stat, estimate la aproximativ 7 miliarde de euro anual, fără ca autoritățile să implementeze un sistem coordonat și eficient între mai multe ministere.

În final, expertul a precizat că și șoferii pot contribui la limitarea fenomenului, inclusiv prin apeluri la 112 atunci când observă în trafic comportamente extrem de periculoase.