Permis de conducere pentru șoferii începători. Pentru mulți șoferi, cele mai mari probleme apar tocmai din ideea că regulile sunt aceleași pentru toți. În realitate, perioada de început este tratată mult mai strict.

În practică, șoferul începător este persoana care a obținut permisul recent și nu are încă experiență suficientă în trafic. În România, multe reguli speciale se aplică imediat după obținerea permisului, iar la nivel european perioada de referință este, în general, de doi ani.

Parlamentul European a aprobat introducerea unei perioade de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători, cu sancțiuni mai severe pentru anumite abateri grave.

Această perioadă de probă trebuie transpusă și în legislația fiecărui stat membru, dar ideea de bază este clară. Primii ani la volan sunt tratați diferit tocmai pentru că riscul de accidente este mai mare.

Una dintre cele mai importante reguli din Codul Rutier este legată de viteză. Șoferii începători trebuie să circule cu 20 km/h mai puțin decât limita maximă admisă pe sectorul respectiv de drum.

Asta înseamnă că:

dacă limita este 50 km/h în localitate, șoferul începător trebuie să respecte 30 km/h

dacă limita este 90 km/h în afara localității, limita devine 70 km/h

pe drumurile unde limita este mai mare, regula se aplică în același mod

Mulți șoferi ignoră această obligație și cred că regula este doar o recomandare. În realitate, este una dintre cele mai frecvente cauze de amendă pentru cei aflați la început.

Semnul distinctiv pentru șofer începător este obligatoriu. Acesta trebuie afișat conform regulilor stabilite de legislația rutieră și are rolul de a-i avertiza pe ceilalți participanți la trafic că persoana de la volan este la început de drum.

Mulți îl tratează ca pe o formalitate sau îl scot prea repede, dar obligația există și lipsa lui poate atrage sancțiuni contravenționale.

În practică, acest semn este important mai ales în orașele aglomerate, unde reacțiile celorlalți șoferi pot influența mult siguranța în trafic.

Pentru șoferii începători, primele luni la volan sunt și cele mai sensibile. Mulți tratează această perioadă ca pe una de acomodare și cred că autoritățile vor fi mai indulgente. Greșelile grave sunt privite cu și mai multă severitate.

Conducerea sub influența alcoolului, depășirile periculoase, nefolosirea centurii de siguranță sau nerespectarea regulilor privind siguranța copiilor sunt printre abaterile care atrag cele mai serioase consecințe și pot duce rapid la suspendarea permisului.

La nivel european, noile reguli pun accent exact pe aceste zone, iar perioada de probă este gândită pentru a sancționa mai rapid comportamentele periculoase.

În practică, mulți șoferi începători pierd permisul în primele luni nu din cauza lipsei de experiență, ci din cauza unor decizii greșite luate cu prea multă încredere.

Un alt subiect care a atras multă atenție în ultimii ani este limitarea accesului la mașini puternice pentru șoferii începători. Propunerea legislativă prevede ca persoanele care au permis categoria B de mai puțin de doi ani să nu poată conduce autoturisme cu un raport putere-masă mai mare de 0,075 kW/kg.

Pe scurt, ar fi vizate mașinile cu putere mare, considerate mai greu de controlat pentru un șofer fără experiență.

Există și excepții discutate, cum ar fi situațiile în care în mașină se află un șofer cu experiență sau când vehiculul este folosit în scop profesional.

Este important de precizat că această măsură a fost discutată ca proiect și nu trebuie confundată automat cu o regulă deja aplicabilă.

Unul dintre cele mai discutate subiecte pentru șoferii începători este posibilitatea obținerii permisului categoria B de la 17 ani.

La nivelul Uniunii Europene, această măsură a fost aprobată de Parlamentul European în cadrul noilor reguli privind permisele de conducere. Ideea principală este că tinerii pot începe mai devreme experiența la volan, dar în condiții mult mai stricte decât un șofer adult.

Asta înseamnă că, la 17 ani, permisul nu oferă libertatea de a conduce singur în orice situație. Sistemul este bazat pe conducere asistată.

Tânărul poate conduce doar dacă este însoțit de un șofer cu experiență, conform regulilor care vor fi stabilite de fiecare stat membru. Scopul este reducerea accidentelor și acumularea treptată de experiență înainte de conducerea complet independentă.

În paralel, noile reguli europene prevăd și o perioadă de probă de minimum doi ani pentru șoferii începători. În această perioadă, sancțiunile pentru abateri grave, cum sunt alcoolul la volan, nefolosirea centurii de siguranță sau încălcările importante ale regulilor de circulație, vor fi tratate mai sever.

Foarte important este că această regulă nu se aplică automat în România doar pentru că a fost aprobată la nivel european.

Directiva trebuie transpusă în legislația națională, ceea ce înseamnă modificarea Codului Rutier și a regulilor privind obținerea permisului de conducere. Până la finalizarea acestei proceduri, regulile actuale din România rămân valabile.