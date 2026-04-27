Șoferii care depășesc limita legală de viteză și conduc sub influența alcoolului intră direct în categoria abaterilor grave, sancționate conform legislației în vigoare, stabilită prin Codul Rutier. Cazul din Covasna confirmă aplicarea fermă a acestor reguli în trafic.

Un conducător auto a fost oprit de polițiștii rutieri în cadrul unei acțiuni desfășurate pe drumul național DN 11, destinată prevenirii accidentelor.Verificările au arătat că șoferul circula cu viteză peste limita legală, a efectuat manevre neregulamentare de depășire, se afla sub influența alcoolului și transporta doi minori fără sisteme de siguranță, aceștia fiind ținuți în portbagajul autoturismului.

„Un conducător auto a fost sancţionat contravenţional pentru mai multe abateri. Acesta a fost depistat circulând cu depăşirea limitei legale de viteză şi încălcând regulile privind depăşirea. Testarea alcooltest a indicat o alcoolemie de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, poliţiştii au constatat că acesta transporta doi minori fără centuri de siguranţă sau sisteme de fixare omologate, aceştia aflându-se în portbagajul autoturismului”, au precizat reprezentanţii Poliţiei.

În urma constatărilor, șoferul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 5.062 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 150 de zile, măsură aplicată pentru cumulul de abateri.

Regimul de viteză este stabilit prin Codul Rutier și regulamentul de aplicare, iar șoferii sunt obligați să respecte limitele maxime admise în funcție de categoria drumului.

Pentru categoria B, limitele generale sunt:

50 km/h în localitate

90 km/h pe drumuri naționale/județene

100 km/h pe drumuri europene (E)

120 km/h pe drumuri expres

130 km/h pe autostradă

Depășirea vitezei este sancționată gradual:

+10–20 km/h → 2 puncte penalizare

+21–30 km/h → 3 puncte penalizare

+31–40 km/h → 4 puncte penalizare

+41–50 km/h → 6 puncte penalizare

Pentru depășirea cu peste 50 km/h, legea prevede:

amendă contravențională

suspendarea permisului pentru 90 de zile

În cazuri agravante (ex: depășiri extreme sau cumul de abateri), perioada de suspendare poate crește.

Regimul juridic aplicabil șoferilor care conduc sub influența alcoolului este stabilit prin Codul Rutier și Codul penal, iar sancțiunile sunt diferențiate în funcție de valoarea alcoolemiei constatate. Pragul legal care delimitează contravenția de infracțiune este de 0,80 g/l alcool pur în sânge, echivalentul a aproximativ 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În situația în care alcoolemia este sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapta este încadrată drept contravenție. Legea prevede amendă din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă, precum și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Șoferii sunt obligați să se supună testării cu aparatul etilotest în cadrul controalelor rutiere.

Dacă valoarea alcoolemiei depășește pragul de 0,80 g/l alcool pur în sânge, fapta este considerată infracțiune. În acest caz, se întocmește dosar penal, iar sancțiunea prevăzută de lege constă în închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă penală. Permisul de conducere este reținut pe loc, se eliberează o dovadă fără drept de circulație, iar în cazul unei condamnări definitive, acesta poate fi anulat.

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea probelor biologice constituie, de asemenea, infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Legea tratează această situație la același nivel de gravitate cu conducerea sub influența alcoolului peste limita penală, întrucât împiedică stabilirea exactă a alcoolemiei.

Regulile privind transportul copiilor sunt stabilite prin Codul Rutier și regulamentul de aplicare (HG 1391/2006), iar șoferii au obligații clare privind siguranța acestora în autovehicul.

Copiii cu o înălțime de sub 135 cm trebuie transportați obligatoriu în:

sisteme de retenție omologate (scaune auto, înălțătoare)

adaptate greutății și dimensiunilor lor

Utilizarea centurii de siguranță standard fără astfel de sisteme NU este permisă în acest caz.

Legea interzice transportul copiilor pe locul din față în anumite condiții:

copiii sub 135 cm nu pot fi transportați pe scaunul din față dacă nu sunt utilizați în sisteme de retenție adecvate

este interzisă poziționarea copiilor în față dacă sistemul de siguranță nu este compatibil sau airbag-ul activ reprezintă risc

Șoferii sunt obligați:

să utilizeze dispozitive omologate

să le monteze corect

să asigure fixarea copilului pe durata deplasării

Nerespectarea acestor obligații este considerată abatere contravențională.

Încălcarea regulilor privind transportul minorilor atrage:

amendă din clasa a II-a sau a III-a de sancțiuni

puncte de penalizare

Valoarea amenzilor poate depăși 800 lei, în funcție de gravitatea faptei și de actualizarea punctului-amendă.

Șoferii considerați periculoși continuă să fie vizați de acțiuni ample ale poliției rutiere, desfășurate constant pentru reducerea riscului de accidente. Datele oficiale indică o intensificare a controalelor în trafic.

Reprezentanții IPJ Covasna au transmis că, în primele trei luni ale anului, au fost scoși din trafic 426 de conducători auto considerați „potenţial periculoşi”, prin reținerea permisului de conducere.

În același interval, polițiștii au organizat peste 600 de acțiuni în trafic, aplicând mai mult de 5.100 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, aproape 2.000 au vizat nerespectarea regimului legal de viteză, una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere.

Sinteză: Ce riscă șoferii care încalcă legea rutieră: