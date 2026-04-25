Polițiștii rutieri din județul Argeș au sancționat un tânăr șofer care a fost surprins circulând cu o viteză mult peste limita legală. Acesta a primit o amendă de peste 1.800 de lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 120 de zile.

Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, pe DN 73, pe raza localității Schitu-Golești. Aparatul radar l-a înregistrat pe șofer rulând cu 173 de kilometri pe oră, de peste trei ori mai mult decât viteza maximă admisă pe acel sector de drum, care este de 50 de kilometri pe oră.

Conducătorul auto este un tânăr de 23 de ani, din localitatea Cuca, județul Argeș. Pentru abaterea constatată, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Câmpulung l-au sancționat contravențional conform OUG 195/2002R cu o amendă de 1.822,5 lei.

Permisul său de conducere a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile, fiind eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

În urmă cu patru zile, un tânăr de 20 de ani a fost depistat de polițiștii rutieri din Horezu circulând cu o viteză mult peste limita legală, fiind înregistrat de aparatul radar cu 150 km/h pe un sector de drum unde viteza maximă admisă era de 70 km/h. Incidentul s-a petrecut pe 27 martie 2026, în jurul orei 11:00, în timpul unor activități de supraveghere și control al traficului rutier desfășurate pe DJ665.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Poliției orașului Horezu, tânărul, aflat la volan în calitate de conducător auto începător, se deplasa din direcția Vaideeni către Horezu când a fost surprins de radar cu viteza de 150 km/h, depășind astfel semnificativ limita legală impusă pe acel tronson de drum.

În urma abaterii constatate, polițiștii au luat măsuri conform legislației rutiere, aplicându-i acestuia o sancțiune contravențională în valoare de 4.050 de lei. Totodată, permisul de conducere i-a fost reținut pentru o perioadă de 120 de zile, fiind emisă o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Autoritățile atrag atenția că viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave și subliniază importanța respectării limitelor legale. În acest context, polițiștii fac apel în special către șoferii aflați la început de drum să manifeste prudență și responsabilitate în trafic, să respecte regulile de circulație și să conștientizeze riscurile la care se expun atât pe ei înșiși, cât și pe ceilalți participanți la trafic. Aceștia reamintesc că siguranța rutieră depinde de comportamentul fiecărui participant la trafic.

În urmă cu șapte zile, un șofer în vârstă de 21 de ani a fost depistat de polițiști circulând cu o viteză mult peste limita legală pe un sector al autostrăzii A1 Râmnicu Vâlcea–Deva, unde limita maximă admisă este de 130 km/h. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, acesta a fost înregistrat de aparatul radar cu 224 km/h.

În urma abaterii, tânărul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 4.050 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru o perioadă de 120 de zile. Măsuri similare au fost aplicate și altor conducători auto surprinși depășind limita legală de viteză pe același sector de drum.

Polițiștii rutieri desfășoară, în perioada 13–19 aprilie, acțiunea SPEED, parte a calendarului european ROADPOL, având ca scop reducerea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă și creșterea siguranței în trafic. În cadrul acestei acțiuni, au fost aplicate până în prezent 141 de sancțiuni contravenționale, însumând amenzi de peste 51.000 de lei.

Dintre acestea, 59 de sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea vitezei legale. Totodată, polițiștii au reținut 17 certificate de înmatriculare și 5 permise de conducere, dintre care patru pentru viteză excesivă, potrivit datelor transmise de IPJ Hunedoara.