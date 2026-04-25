Un proiect legislativ prevede modificarea modului în care se desfășoară proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Potrivit propunerii, examenul ar urma să fie împărțit în două etape distincte.

Prima etapă ar fi o probă tehnică desfășurată în poligon, unde candidații vor trebui să demonstreze că stăpânesc manevrele de bază în condiții controlate. Doar cei care promovează această etapă vor putea susține proba practică în trafic, pe drumurile publice, transmite profit.ro.

În prezent, examenul practic constă exclusiv în conducerea pe drumurile publice, fără o verificare prealabilă a abilităților tehnice într-un mediu controlat.

Proiectul prevede ca în cadrul probei din poligon candidații să fie evaluați pe baza unor manevre esențiale pentru conducerea în siguranță.

Printre acestea se numără plecarea din rampă, deplasarea în marșarier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Aceste exerciții ar urma să fie obligatorii și să reprezinte o condiție pentru accesul la proba în trafic.

Autorii proiectului legislativ susțin că actualul sistem nu permite o evaluare uniformă a acestor manevre și că, în lipsa unei probe tehnice, unii candidați ajung să conducă fără a demonstra că stăpânesc corect vehiculul.

Inițiatorii argumentează că schimbarea este necesară în contextul în care România se află constant printre statele cu cele mai multe decese în accidente rutiere raportate la populație.

Datele Poliției Rutiere și evaluările internaționale arată că o parte importantă a accidentelor implică șoferi cu experiență redusă, de până la doi ani.

În acest context, autorii consideră că reintroducerea probei în poligon ar permite o verificare mai riguroasă a competențelor tehnice și ar contribui la creșterea siguranței rutiere.

Ei mai arată că în mai multe state europene, precum Germania, Polonia, Italia sau Ungaria, există forme similare de testare în mediu controlat, iar această măsură ar alinia România la practicile existente la nivel european.

Potrivit proiectului, dacă va fi adoptată, noua lege ar urma să se aplice la șase luni de la promulgare.

Această perioadă ar permite autorităților să pregătească infrastructura necesară pentru desfășurarea probelor în poligon și să adapteze sistemul de examinare la noile cerințe.