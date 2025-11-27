În acest context, compania românească ReMArkable Consulting, specializată în domeniul transporturilor, a recrutat și integrat, din 2022 până în prezent, peste 1.000 de șoferi din șapte țări — Georgia, Armenia, Uzbekistan, Kenya, unele state sud-americane, Kazahstan și Tadjikistan — pentru aproximativ 30 de firme de transport din Europa, promovând un model de lucru centrat pe responsabilitate și siguranță rutieră.

Compania a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 1.125.892 lei, comparativ cu 102.460 lei în 2023.

ReMArkable Consulting s-a dezvoltat natural din interiorul industriei transporturilor rutiere, și nu din zona obișnuită de „HR generalist”. Fondatoarea, Monica Borza, împreună cu partenerul ei, Alexandru Borza, au acumulat peste zece ani de experiență directă în companii internaționale de transport, iar activitatea de recrutare internațională a început cu mult înainte de lansarea propriei firme.

Monica Borza, fondatoarea ReMArkable Consulting, este specialist în HR, migrație și mobilitate internațională, cu formare în Psihologie și peste 15 ani de experiență în resurse umane la nivel internațional, inclusiv în companii din domeniul transporturilor. În ultimul deceniu, o parte semnificativă a activității sale s-a concentrat pe mobilitatea internațională și pe recrutarea de personal extracomunitar pentru sectorul transporturilor.

„Cred că în transporturi nu mai ajunge să «pui oameni pe posturi». Vorbim despre siguranță rutieră, vieți omenești și lanțuri de aprovizionare întregi. De aceea, pentru noi, recrutarea începe în teren, cu testări reale în poligon și cu discuții sincere cu șoferii și angajatorii deopotrivă.” – Monica Borza, fondator ReMArkable Consulting

Alexandru Borza, CEO al ReMArkable Consulting, este inginer în transporturi și șef de promoție al Politehnicii Timișoara. El a deținut funcții de top management în companii internaționale de transport, coordonând operațiuni cu peste 1.000 de șoferi de camion și flotele aferente. Din 2015, a început să lucreze direct cu șoferi extracomunitari și a inițiat primele proiecte de recrutare internațională în compania în care activa la acea vreme.

„Piața are nevoie de furnizori integri, cu experiență reală, nu doar cu prezentări frumoase. Un partener în recrutare trebuie să înțeleagă atât legislația și procesele de migrație, cât și realitatea din cabină și din parcarea de pe autostradă. Aici cred că se vede diferența dintre o agenție de CV-uri și o companie de consultanță specializată în transport.” – Alexandru Borza, CEO ReMArkable Consulting

Observând din interior adâncirea crizei de forță de muncă – tineri tot mai puțin interesați de meseria de șofer, valuri de pensionări și emigrarea conducătorilor auto români către alte state europene – Monica și Alexandru Borza au decis să dezvolte un model de consultanță care depășește simpla „plasare de personal”. Acesta oferă un proces complet și etic, de la recrutare și verificare, până la training, documentație de migrație și integrare culturală.

Cei doi fondatori au mizat încă de la început pe integritate, rigoare și respect pentru oameni, într-o piață unde, adesea, câștigul rapid primează în fața calității. Împreună, au construit o echipă mixtă – recrutorii, specialiștii în legislația muncii și a transporturilor, experții în migrație și trainerii de transport – care lucrează integrat pentru aceeași promisiune: procese corecte, testări reale și parteneriate pe termen lung.

„Nu suntem antreprenori orientați doar spre cifre și profit cu orice preț. Suntem interesați să construim o industrie mai sănătoasă, în care un angajator serios să poată dormi liniștit știind pe cine are la volan, iar un șofer să știe exact în ce condiții pleacă la drum. Pentru noi, următorii ani înseamnă consolidare și responsabilitate. Nu vrem să creștem cu orice preț, vrem să creștem sănătos, pe principii clare: fără comisioane la candidați, fără promisiuni nerealiste și cu un singur obiectiv în minte – să fim parte din soluția pe termen lung la criza de șoferi, nu doar un plasture temporar” – este filosofia de lucru sintetizată de Monica Borza.

Obiective pentru următorii trei ani:

Înființarea unui centru de instruire și training în Oradea – unde deja există locația.

Înființarea unui centru de instruire în Uzbekistan, pentru ca șoferii care vor proveni de acolo să fie deja pregătiți când intră pe piața europeană.

Dezvoltarea operațiunilor din Spania.

Digitalizare completă: lansarea unei platforme unice pentru șoferi, companii și documente (Q2 2026) – într-o singură platformă online, companiile vor putea verifica statusul proiectelor, iar șoferii vor putea urmări, de la înregistrare și pre-interviu până la angajare și training, întregul parcurs.

ReMArkable Consulting este o companie românească de consultanță în resurse umane și training, dedicată exclusiv sectorului transporturilor rutiere. Cu o echipă cu experiență în recrutarea internațională de personal pentru transporturi încă din 2015, firma oferă un proces complet, de la A la Z: recrutare și selecție de șoferi extracomunitari, evaluări teoretice și practice la fața locului, gestionarea documentelor de migrație (avize, vize, traduceri, apostilări), consultanță în legislația muncii și a transporturilor, administrarea personalului, training teoretic și practic, precum și programe de integrare culturală.