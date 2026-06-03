Provocări majore pentru transportul rutier de mărfuri în Europa. Care sunt cele mai mari probleme

Transportul rutier de mărfuri rămâne un pilon esențial al economiei europene, deși este adesea puțin vizibil pentru publicul larg. Aproximativ 80% din transportul terestru de bunuri din Europa este realizat pe șosea, iar sectorul contribuie cu circa 3,75% la PIB-ul Uniunii Europene.

Lyall Cresswell, director executiv al Transport Exchange Group, îl descrie drept „probabil cea mai mare industrie despre care nu știi prea multe”. Potrivit acestuia, piața europeană de transport și logistică a fost evaluată în 2025 la aproximativ 1.475,88 miliarde de dolari, echivalentul a 1.263,66 miliarde de euro.

Din acest total, transportul rutier generează anual peste 400 de miliarde de euro. Compania pe care o conduce conectează peste 10.000 de firme și estimează gestionarea a circa 3 milioane de încărcări la nivel continental în acest an.

În același timp, industria funcționează sub presiunea costurilor ridicate și a instabilității pieței energiei. Prețul combustibilului rămâne una dintre cele mai sensibile variabile pentru operatorii din domeniu, cu efect direct asupra prețurilor finale din lanțul de aprovizionare, se arată în analiza euronews.com.

Creșterea și volatilitatea prețurilor la carburanți influențează direct structura de cost a companiilor de transport. Lyall Cresswell a explicat că „combustibilul reprezintă aproximativ 30% din costul unei companii de transport”.

Sectorul este caracterizat de marje reduse, ceea ce face ca orice fluctuație să aibă impact imediat asupra fluxului de numerar. Operatorii sunt nevoiți să gestioneze cheltuieli semnificative înainte de a încasa plățile pentru serviciile prestate, ceea ce amplifică presiunea financiară.

Pe fondul acestor evoluții, creșterea costurilor de transport se reflectă adesea în prețurile produselor de pe rafturile magazinelor. Totuși, aceasta nu este singura provocare care afectează stabilitatea lanțurilor logistice din Europa.

Transportul rutier de mărfuri angajează peste 3 milioane de persoane în Europa, la care se adaugă aproximativ 2,5 milioane de lucrători din depozitare și activități de suport. Cu toate acestea, deficitul de șoferi rămâne una dintre cele mai acute probleme ale sectorului.

Numărul posturilor neocupate a crescut semnificativ în ultimii ani, de la 233.000 în 2024 la 426.000, iar ulterior la 444.000 în 2025. Estimările indică posibilitatea ca deficitul să ajungă la 745.000 de șoferi la nivel european.

„Din păcate, forța de muncă a șoferilor îmbătrânește foarte substanțial”, a explicat Lyall Cresswell. El a adăugat că „50% dintre șoferii de camion germani au peste 55 de ani”.

În opinia sa, tendința este similară și în alte sectoare, unde îmbătrânirea personalului devine o problemă structurală. Totodată, specificul transportului pe distanțe lungi influențează atractivitatea profesiei. „Transportul rutier de marfă tradițional pe distanțe lungi din Europa însemna că șoferii erau plecați zile întregi, dacă nu chiar săptămâni, de la baza lor de domiciliu, așa că vă puteți imagina că nu este pe placul tuturor.”

În contextul presiunilor existente, digitalizarea și automatizarea sunt privite ca posibile soluții pentru eficientizarea sectorului. Lyall Cresswell consideră că planificarea rutelor bazată pe inteligență artificială ar putea crește productivitatea și ar reduce presiunea asupra companiilor afectate de lipsa șoferilor.

În același timp, infrastructura rămâne un punct sensibil. Deși au fost implementate îmbunătățiri în ceea ce privește confortul și siguranța șoferilor, inclusiv sisteme de asistență la condus și tehnologii pentru reducerea zgomotului, problemele legate de parcările sigure pentru camioane persistă în multe zone din Europa.

Întrebarea privind apariția camioanelor autonome pe șosele este tot mai prezentă în discuțiile din industrie. Lyall Cresswell vede un potențial limitat pe termen scurt, dar cu aplicații punctuale în viitor.

„Cred că ceea ce se va întâmpla la un moment dat sunt transporturi punct-la-punct de-a lungul autostrăzii, de-a lungul autostrăzii între centrele de distribuție, văd asta întâmplându-se”, a explicat el.

Totodată, acesta a subliniat că operațiunile de colectare și livrare finală vor rămâne mai greu de automatizat: „Dar, de fapt, când vine vorba de primul kilometru de la colectare și apoi ultimul kilometru până la livrare, cred că va dura mai mult până ajunge”, a declarat Lyall Cresswell pentru The Big Question.