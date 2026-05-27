Șoferii de camion nu mai pot fi obligați să încarce sau să descarce marfa. Legea aduce amenzi de până la 20.000 lei

Șoferii care efectuează transport rutier de marfă nu vor mai putea fi obligați să încarce sau să descarce produsele transportate, potrivit unui nou proiect de lege adoptat de Parlament și trimis spre promulgare. Măsura vizează în special transporturile comerciale realizate cu camioane de peste 12,5 tone și stabilește reguli clare pentru firmele de transport, beneficiari și intermediari.

Noua legislație vine după numeroase reclamații din partea conducătorilor auto profesioniști, care susțin că, în multe cazuri, erau puși să manipuleze marfa fără ca această activitate să facă parte din atribuțiile prevăzute în contractul de muncă.

Conform actului normativ, șoferii profesioniști nu pot fi constrânși de beneficiarii transportului, furnizorii de marfă sau firmele intermediare să participe la operațiunile de încărcare ori descărcare a mărfurilor, ambalajelor sau paleților.

Legea stabilește că responsabilitatea manipulării mărfurilor aparține operatorilor desemnați pentru aceste activități și nu conducătorilor auto, exceptând anumite situații speciale prevăzute expres.

Măsura se aplică transporturilor rutiere contra cost efectuate cu vehicule având masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone.

„Prezenta lege are ca obiect reglementarea obligaţiilor privind desfăşurarea activităţilor de încărcare şi descărcare a mărfurilor, suporturilor sau ambalajelor deplasate în transportul rutier contra cost de mărfuri cu vehicule ce au o masă maximă autorizată mai mare de 12,5 tone, precum şi stabilirea responsabilităţilor ce revin transportatorilor, furnizorilor, beneficiarilor şi intermediarilor transporturilor rutiere cu privire la aceste activităţi”, prevede un amendament.

Actul normativ introduce și câteva excepții. Șoferii pot participa la descărcarea mărfurilor în cazul transporturilor specializate, atunci când natura activității impune acest lucru.

Totuși, pentru ca această obligație să fie legală, ea trebuie să fie menționată explicit în contractul individual de muncă sau într-un act adițional semnat cu angajatorul.

În plus, conducătorul auto poate accepta voluntar efectuarea operațiunilor de încărcare sau descărcare, însă acordul trebuie exprimat în scris și trebuie respectate toate normele privind securitatea și sănătatea în muncă.

Noua lege introduce sancțiuni consistente pentru companiile care obligă șoferii să manipuleze marfa fără respectarea condițiilor legale.

Beneficiarii transportului, furnizorii sau intermediarii riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei.

De asemenea, transportatorii pot primi sancțiuni între 10.000 și 20.000 de lei în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute de lege.

Controalele vor fi efectuate de inspectorii din cadrul Inspecției Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, dar și de reprezentanții ISCTR.

Reprezentanții din industria transporturilor susțin că noua reglementare poate reduce accidentele de muncă și abuzurile reclamate frecvent de șoferii profesioniști.

În practică, mulți conducători auto erau obligați să descarce manual marfa, deși nu aveau pregătire pentru astfel de activități și nici echipamente adecvate. În unele cazuri, timpul suplimentar petrecut la rampă afecta programul de condus și perioadele obligatorii de odihnă.

Noua lege încearcă să delimiteze mai clar responsabilitățile din lanțul logistic și să ofere protecție suplimentară șoferilor de camion care efectuează transporturi comerciale în România.

Proiectul legislativ fusese adoptat anterior de Senat, iar după votul final din Parlament urmează să fie promulgat și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

După publicare, firmele de transport și companiile care utilizează servicii logistice vor trebui să își adapteze procedurile interne pentru a respecta noile obligații prevăzute de lege.