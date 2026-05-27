Republica Moldova organizează prima expoziție internațională „China Expo Auto, Mobilitate și Agrotech”. Zeci de mii de vizitatori sunt așteptați la Arena Chișinău

Republica Moldova va găzdui, în luna august 2026, prima ediție a expoziției internaționale „China Expo Auto, Mobilitate și Agrotech”, un eveniment dedicat industriei auto, mobilității electrice, energiei verzi și tehnologiilor moderne pentru agricultură. Organizatorii susțin că expoziția poate transforma Chișinăul într-un punct strategic pentru cooperarea economică dintre Europa și China, într-un context în care regiunea încearcă să atragă investiții și noi parteneriate comerciale.

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Moldova-China, a anunțat organizarea primei ediții a expoziției internaționale „China Expo Auto, Mobilitate și Agrotech”.

Evenimentul este programat în perioada 22-23 august 2026 și se va desfășura la Arena Chișinău, una dintre cele mai moderne locații multifuncționale din Republica Moldova.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate la IPN, informează Agenția de presă Rador, care citează ipn.md.

Organizatorii au prezentat obiectivele proiectului, oportunitățile economice pe care expoziția le poate genera și strategia prin care Republica Moldova încearcă să își consolideze poziția ca platformă regională pentru investiții, logistică și distribuție comercială.

Expoziția va reuni producători internaționali, dealeri auto, investitori, importatori și companii active în domeniile automotive, energie verde, logistică, mobilitate electrică și agricultură inteligentă.

Potrivit organizatorilor, suprafața expozițională va depăși 10.000 de metri pătrați, iar participanții vor avea acces la cele mai noi tehnologii și soluții dezvoltate pe piața chineză.

Estimările arată că aproximativ 100 de producători chinezi vor participa la eveniment, iar numărul vizitatorilor ar putea depăși 30.000 de persoane din Republica Moldova, România, Ucraina și alte state din regiune.

Organizatorii consideră că expoziția are potențialul de a deveni unul dintre cele mai importante evenimente economice și comerciale organizate în Republica Moldova în ultimii ani.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a declarat că expoziția reprezintă o oportunitate importantă pentru companiile locale și pentru antreprenorii interesați de colaborări directe cu producători internaționali.

Acesta a explicat că eliminarea intermediarilor poate facilita relațiile comerciale și poate reduce costurile logistice pentru companiile din regiune.

Potrivit lui Sergiu Harea, evenimentul poate contribui și la atragerea de investiții și la dezvoltarea unor noi parteneriate economice între Republica Moldova și companiile asiatice.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China, Boris Foca, a declarat că expoziția nu trebuie privită doar ca un simplu eveniment comercial.

„China Expo Auto, Mobilitate și Agrotech” nu este doar o expoziție, ci și o platformă economică și o punte de colaborare”, a afirmat Boris Foca.

Acesta a subliniat că Republica Moldova are capacitatea de a gândi regional și de a deveni mai activă în noile fluxuri economice globale.

Potrivit acestuia, obiectivul pe termen lung este transformarea Republicii Moldova într-un centru regional pentru logistică, distribuție și cooperare comercială.

Expoziția va fi structurată pe mai multe zone tematice dedicate diferitelor domenii economice și tehnologice.

Una dintre principalele atracții va fi zona dedicată automobilelor electrice și hibride, unde vizitatorii vor putea vedea și testa modele noi dezvoltate de producători chinezi.

Vor exista și secțiuni dedicate:

segmentului SUV și family;

automobilelor premium;

mobilității urbane;

energiei verzi;

logisticii;

agriculturii inteligente.

Participanții vor putea descoperi inclusiv stații moderne de încărcare pentru vehicule electrice, sisteme pentru energie regenerabilă, drone agricole, utilaje inteligente și echipamente moderne pentru agricultură.

Organizatorii spun că evenimentul își propune să aducă mai aproape de public tehnologiile care schimbă deja industria auto și agricultura la nivel global.

Mai multe companii și branduri internaționale și-au confirmat deja participarea la evenimentul de la Chișinău.

Printre acestea se numără:

Zeekr;

Jetour;

BYD;

ROX;

IM Motors;

Lixiang.

În segmentul agrotech vor participa companii precum Agro Profi, Agropiese TGR, Biotron și Hydraulic Service.

Totodată, în zona energiei verzi și a mobilității electrice vor fi prezente companiile GEnergy și EcoDrive.

La expoziție va participa și compania de logistică Gradalogistic.

Organizarea unei expoziții de asemenea amploare vine într-un moment în care China încearcă să își consolideze relațiile comerciale și economice în Europa de Est și în spațiul ex-sovietic.

Republica Moldova încearcă, la rândul său, să atragă investiții externe și să profite de poziția geografică strategică dintre Uniunea Europeană și spațiul estic.

În ultimii ani, interesul pentru automobile electrice, energie verde și tehnologii agricole inteligente a crescut semnificativ în regiune, pe fondul tranziției către tehnologii mai puțin poluante și al nevoii de modernizare a infrastructurii economice.

Prin componenta sa internațională și prin orientarea spre investiții și transfer tehnologic, „China Expo Auto, Mobilitate și Agrotech” își propune să devină una dintre cele mai importante platforme expoziționale și de business din Europa de Est.

Organizatorii susțin că evenimentul poate avea un rol important în dezvoltarea cooperării comerciale dintre Republica Moldova, China și statele partenere, precum și în atragerea de noi proiecte economice și logistice în regiune.