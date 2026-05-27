Bruxelles-ul discută reguli noi pentru extinderea UE. Ce se poate schimba pentru Republica Moldova

Uniunea Europeană analizează o posibilă reformă majoră a modului în care sunt primiți noii membri, care ar putea schimba fundamental echilibrul de putere din interiorul blocului comunitar. Potrivit discuțiilor aflate la nivelul instituțiilor europene, statele candidate ar putea deveni membre ale Uniunii Europene fără a beneficia imediat de dreptul de veto în deciziile-cheie.

Această idee apare pe fondul accelerării procesului de extindere către state precum Republica Moldova, dar și către țările din Balcanii de Vest, într-un context geopolitic dominat de războiul din Ucraina și competiția de influență cu Rusia și China.

În prezent, multe decizii importante din UE – inclusiv politica externă, sancțiunile sau anumite domenii fiscale – necesită unanimitate. Asta înseamnă că orice stat membru poate bloca o decizie prin veto.

Experiențele recente au alimentat îngrijorări la Bruxelles, în special în situații în care state membre au blocat decizii strategice privind sprijinul pentru Ucraina sau alte dosare sensibile.

În acest context, oficialii europeni discută un model de „aderare graduală”, în care noii membri ar primi drepturi limitate pentru o perioadă de tranziție, inclusiv suspendarea temporară a dreptului de veto.

Unul dintre cele mai avansate dosare de aderare este cel al Muntenegru, considerat un posibil prim caz pentru aplicarea acestor reguli noi.

Conform scenariilor discutate, tratatul de aderare al Muntenegrului ar putea include clauze speciale prin care țara ar deveni membru al UE, dar fără drept deplin de veto în primii ani. Ulterior, aceste drepturi ar putea fi activate progresiv, în funcție de respectarea anumitor condiții instituționale și politice.

Acest model ar putea deveni ulterior un precedent pentru alte state candidate.

În paralel cu discuțiile despre extindere, Germania a propus o soluție intermediară pentru Ucraina: statutul de membru asociat al Uniunii Europene.

Această formulă ar permite participarea la reuniuni și instituții europene fără drept de vot, fiind considerată o etapă de tranziție spre aderarea deplină.

Propunerea a fost susținută de oficiali germani, inclusiv Friedrich Merz, însă a fost respinsă de președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski, care insistă asupra unei aderări complete, cu drepturi egale pentru toate statele membre.

După ani de stagnare, procesul de extindere al UE a fost relansat semnificativ după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Comisia Europeană estimează că noi state ar putea adera până la finalul deceniului, în funcție de ritmul reformelor și de consensul politic intern al Uniunii.

Printre candidații avansați se află Albania și Republica Moldova, în timp ce Ucraina este considerată un caz aparte, din cauza războiului și a costurilor uriașe de reconstrucție.

Una dintre principalele provocări ale extinderii este menținerea capacității de decizie a Uniunii Europene. Într-o Uniune extinsă la peste 30 de state, regula unanimității poate deveni un obstacol major.

Statele membre discută deja despre reforme instituționale, inclusiv reducerea domeniilor în care se aplică veto-ul. Oficialii europeni avertizează că fără aceste schimbări, procesul decizional ar putea deveni lent și ineficient.

În acest context, figuri politice europene precum Ursula von der Leyen susțin ideea unei Uniuni mai flexibile, capabile să se extindă fără a-și pierde funcționalitatea.

Deși susținută de unii decidenți politici, ideea unei aderări fără drept de veto ridică întrebări legate de egalitatea între statele membre.

Criticii avertizează că acest model ar putea crea o formă de apartenență diferențiată, în care noii membri ar avea mai puține drepturi decât statele fondatoare. Acest lucru ar putea afecta coeziunea internă a Uniunii Europene și ar genera tensiuni politice pe termen lung.

Pe de altă parte, susținătorii reformei consideră că este o soluție realistă pentru a evita blocajele instituționale și pentru a permite extinderea într-un context geopolitic tot mai complex.

Discuțiile privind aderarea fără drept de veto indică o posibilă schimbare de paradigmă în modul în care funcționează Uniunea Europeană. Dacă aceste propuneri vor fi adoptate, extinderea UE ar putea intra într-o nouă etapă, caracterizată de integrare graduală și drepturi diferențiate pentru noii membri.

În centrul acestei transformări se află state candidate precum Republica Moldova și Ucraina, a căror integrare europeană depinde nu doar de reformele interne, ci și de capacitatea Uniunii de a-și adapta propriile reguli.