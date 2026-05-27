Descoperire despre Călin Georgescu. Se repetă scenariul de la prezidențiale. Ce se întâmplă pe TikTok

O analiză realizată între 1 aprilie și 11 mai ne arată că mii de conturi active pe TikTok au distribuit masiv mesaje pro-Călin Georgescu, pro-AUR și anti-UE. Activitatea, intensificată în timpul crizei guvernamentale provocate de căderea Guvernului Bolojan, urmărea amplificarea artificială a sprijinului politic online.

O mobilizare masivă a unor conturi care distribuie mesaje pro-Călin Georgescu, pro-AUR și împotriva Uniunii Europene (UE) a fost identificată pe rețeaua chinezească TikTok. O analiză realizată de organizația Expert Forum indică existența a zeci de mii de comentarii identice, postate repetitiv și la scară largă, toate promovând aceleași teme.

Multe dintre conturile analizate nu aveau anterior activitate relevantă, însă au devenit extrem de active într-un interval foarte scurt, mai exact în perioada crizei guvernamentale generate de căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma moțiunii de cenzură depuse de Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe aceia care pun aceste întrebări”, a afirmat Georgescu.

Potrivit analizei, pe TikTok au fost publicate peste 36.000 de comentarii identice sau aproape identice. Cele mai multe dintre acestea apăreau la clipuri diferite, însă într-un timp foarte scurt, ceea ce, spun specialiștii, poate crea impresia unui sprijin public mult mai mare decât cel existent în realitate.

Unul dintre cele mai distribuite mesaje a fost „Călin Georgescu președinte”, repetat de peste 17.000 de ori pe platformă, devenind astfel cel mai amplificat mesaj în perioada 1 aprilie – 11 mai 2026.

Raportul mai arată că unele conturi au înregistrat creșteri extrem de rapide și au publicat conținut într-un ritm considerat suspect. Un exemplu menționat în analiză este al unui cont care a acumulat peste 32 de milioane de vizualizări într-o singură lună și a publicat mii de clipuri într-un interval foarte scurt.

Experții susțin că mai mult de jumătate dintre aceste conturi aveau foarte puține postări proprii și erau utilizate în principal pentru distribuirea și amplificarea comentariilor politice. Aproximativ 25% dintre ele prezentau și semnale de automatizare, precum activitate continuă și comentarii repetitive distribuite pe scară largă.

Conform analizei, mesajele promovate urmăreau să reducă încrederea publicului în Uniunea Europeană, în Ucraina și în Republica Moldova, dar și în politicieni români precum Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

În același timp, mesajele promovau ideea organizării unor alegeri anticipate și susținerea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier sau președinte.

Georgescu a achitat doar 32.500 de lei din amenda totală de 200.000 de lei aplicată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în urma verificărilor privind finanțarea campaniei electorale din 2024.

Potrivit explicațiilor oferite de vicepreședintele AEP, Cosmin-Gabriel Popp, la Euronews România, legislația în vigoare permite ca o persoană sancționată să plătească doar jumătate din valoarea minimă a fiecărei amenzi, dacă achită suma în termen de 15 zile.

Acesta a precizat că Georgescu a respectat termenul legal, motiv pentru care suma finală plătită a fost semnificativ mai mică decât totalul inițial al sancțiunilor. Oficialul AEP a criticat totodată cadrul legislativ, susținând că, în anumite situații, plata amenzii poate fi mai avantajoasă decât respectarea strictă a regulilor.

Controlul realizat de AEP a vizat modul de finanțare și organizare a campaniei electorale din 2024. În urma verificărilor, Georgescu a fost sancționat cu trei amenzi de câte 50.000 de lei și două amenzi de câte 25.000 de lei, valoarea totală ajungând la 200.000 de lei.

Potrivit instituției, printre neregulile constatate s-au numărat probleme privind proveniența fondurilor utilizate în campanie, folosirea unor materiale electorale care nu respectau reglementările, lipsa rapoartelor privind veniturile și cheltuielile, precum și absența unor documente justificative necesare.

„În termen de 15 zile de la primirea procesului verbal, a achitat jumătate din minim. Acest jumătate din minim înseamnă jumătate din cuantumul stabilit pentru fiecare sancțiune în parte. În această lege e făcută această distincție în favoarea contravenienților. Plata unei amenzi e mult mai avantajoasă decât să respecți legea”, a declarat Popp.

În paralel cu ancheta administrativă, procurorii DIICOT verifică posibile transferuri de bani din străinătate care ar fi putut finanța campania electorală a lui Georgescu. Potrivit informațiilor apărute în presa națională, anchetatorii așteaptă răspunsuri oficiale din Elveția, Italia, Letonia și Marea Britanie, în legătură cu mai multe tranzacții financiare suspecte. În dosar sunt analizate și legăturile a cinci persoane care ar putea avea conexiuni cu finanțarea campaniei din 2024, procurorii încercând să stabilească dacă anumite sume provenite din afara țării au fost utilizate pentru susținerea activităților electorale.

Situația financiară a lui Georgescu a intrat și ea în atenția autorităților, în condițiile în care acesta nu ar mai avea venituri salariale de aproape doi ani. Potrivit unui răspuns oficial transmis de Universitatea Politehnica din București, contractul său de muncă este suspendat din noiembrie 2024 și va rămâne în această situație și în anul universitar 2025–2026, perioadă în care nu a încasat salariu.

Conform ultimei declarații de avere, Georgescu declara anterior venituri de aproximativ 72.000 de lei anual din activitatea didactică, precum și economii bancare de circa 264.000 de euro. În acest context, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) verifică inclusiv sursa fondurilor utilizate pentru achitarea amenzilor.

Întrebat recent din ce trăiește, Călin Georgescu a afirmat că „Dumnezeu ne ține pe toți”, declarație care a generat numeroase reacții în spațiul public. Totodată, acesta susține că toate controalele și verificările la care este supus reprezintă „răzbunări ale sistemului”.