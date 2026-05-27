Lege la bloc în toată România. Proprietarii de apartamente, obligați la plată. Vecinii pot obține despăgubiri zeci de mii de lei

Un proprietar de apartament a fost obligat de instanță să plătească peste 65.000 de lei despăgubiri, după ce a fost găsit responsabil pentru infiltrații repetate de apă care au provocat degradări semnificative într-o locuință situată la etaj inferior, incluzând igrasie, deteriorarea pereților și a bunurilor, precum și imposibilitatea utilizării normale a imobilului, potrivit avocatului Gelu Pușcaș, într-o postare pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”.

Înainte de acțiunea în instanță, proprietara afectată a sesizat asociația de proprietari și poliția, însă fără rezultat, instanța reținând răspunderea civilă delictuală a pârâtului și dispunând atât plata daunelor materiale și morale, cât și măsuri obligatorii de remediere a instalațiilor și încetare a cauzelor care au generat prejudiciul.

”Știați că un proprietar poate fi obligat de instanță: să NU mai lase apa să se scurgă în apartament și balcon,

să își repare instalațiile,

să înceteze activitățile care produc mirosuri insuportabile,

și chiar să plătească daune morale și materiale de zeci de mii de lei? Un caz real arată până unde poate merge răspunderea unui proprietar atunci când vecinii sunt afectați grav. O proprietară, sătulă de infiltrațiile repetate, de mirosurile greu de suportat și de degradarea continuă a apartamentului său, a decis să meargă în instanță împotriva vecinului de deasupra. Consecințele au fost serioase: igrasie,

deteriorarea pereților și mobilierului,

afectarea bunurilor din locuință,

imposibilitatea de a mai locui în apartament. Mai mult, femeia a arătat că situația devenise atât de gravă încât a fost nevoită să se mute în chirie. Instanța a reținut inclusiv faptul că proprietara: a sesizat Asociația de Proprietari,

a sesizat poliția,

a încercat soluționarea problemei înainte de proces. Iar decizia instanței este una care merită toată atenția proprietarilor și asociațiilor de proprietari”, arată acesta.

Instanța a reținut existența unei conduite culpabile a proprietarului de la etajul superior, constând în neîntreținerea corespunzătoare a instalațiilor și în permiterea producerii repetate a infiltrațiilor.

Prin hotărârea pronunțată, instanța a obligat pârâtul să înceteze orice acțiuni sau omisiuni care determină scurgerea apei în apartamentul și balconul vecin, să își întrețină și să repare instalațiile interioare, precum și să înceteze activitățile care generează umezeală excesivă în locuință.

De asemenea, instanța a dispus plata către reclamantă a sumelor de 45.067 lei cu titlu de daune materiale și 20.000 de lei daune morale, la care se adaugă cheltuieli de judecată de aproximativ 12.000 de lei.

În motivarea soluției, instanța a avut în vedere nu doar prejudiciul material suferit, ci și impactul asupra condițiilor de locuire, inclusiv stresul generat de situația prelungită și imposibilitatea utilizării normale a imobilului.

Speța se încadrează în materia răspunderii civile delictuale, instanța reținând că exercitarea dreptului de proprietate asupra unui apartament trebuie realizată cu respectarea drepturilor celorlalți coproprietari din imobil.