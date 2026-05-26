Regulă pentru românii care locuiesc la bloc. Se obține autorizație pentru renovare. Ce nu puteți face în propria locuință

În România, ceea ce este cunoscut popular drept „autorizație de renovare” reprezintă, în termeni legali, autorizația de construire pentru intervenții asupra unei clădiri existente, document obligatoriu atunci când lucrările pot afecta structura, siguranța sau aspectul imobilului. Reglementată de Legea nr. 50/1991, această autorizație emisă de primărie este necesară pentru a verifica respectarea normelor de urbanism, siguranța structurală și conformitatea tehnică a intervențiilor.

Regimul juridic este stabilit prin Legea nr. 50/1991, actul care reglementează toate intervențiile asupra construcțiilor, fie ele noi sau existente.

Autorizația este un document emis de autoritatea locală (de regulă primăria) care confirmă că o lucrare de construcție sau modificare poate fi realizată legal.

Aceasta are rolul de a verifica:

siguranța structurală a intervențiilor

respectarea normelor de urbanism

impactul asupra clădirii și vecinătății

conformitatea cu reglementările tehnice în vigoare

În lipsa acestui document, lucrările considerate „simple renovări” pot deveni contravenții.

Nu toate lucrările dintr-o locuință necesită aprobare. Legea face distincția clară între intervențiile minore și cele structurale.

În general, sunt exceptate lucrările de întreținere curentă:

zugrăveli interioare și exterioare

schimbarea parchetului, gresiei, faianței

înlocuirea ușilor interioare

modernizări sanitare fără modificări de instalații

reparații cosmetice

Acestea nu afectează structura clădirii și nu modifică volumul sau aspectul urbanistic.

Autorizația devine obligatorie atunci când se intervine asupra structurii sau formei imobilului:

demolarea pereților de rezistență

recompartimentări interioare majore

extinderea construcției

mansardarea sau modificarea acoperișului

închiderea balconului

modificarea fațadei clădirii

schimbarea destinației imobilului (locuință → spațiu comercial)

În blocuri, pot fi necesare și acorduri suplimentare ale asociației de proprietari, mai ales dacă sunt afectate părțile comune.

Costul nu este fix și variază în funcție de complexitatea proiectului, tipul intervenției și taxele locale.

Componentă Descriere Taxă certificat de urbanism Taxă percepută de autoritatea locală pentru emiterea certificatului care stabilește condițiile și documentele necesare Taxă autorizație de construire Taxă calculată de regulă ca procent din valoarea lucrărilor declarate Proiect tehnic realizat de arhitect/inginer Documentația tehnică necesară pentru autorizare, realizată de specialiști autorizați Expertiză tehnică (dacă este necesară) Analiză realizată de un expert pentru evaluarea siguranței structurale a intervențiilor Avize și acorduri suplimentare Documente emise de instituții sau furnizori de utilități, în funcție de tipul lucrării și amplasament

În majoritatea cazurilor, taxa este calculată ca procent din valoarea lucrărilor declarate.

aproximativ 0,5% din valoarea lucrărilor pentru persoane fizice

lucrare estimată la 100.000 lei → taxă autorizație ≈ 500 lei

Deși taxa pare redusă, costul real al documentației poate fi mult mai mare:

expertiză tehnică: 1.000 – 5.000 lei

proiect tehnic: câteva mii de lei

relevee și documentație cadastrală: costuri suplimentare

avize speciale: variabil

Pentru renovări complexe, costul documentației poate ajunge la mii de euro.

Procesul este standardizat și începe întotdeauna la primărie.

Etapă Descriere Obținerea certificatului de urbanism Stabilește exact ce documente, avize și condiții sunt necesare pentru proiect Realizarea proiectului tehnic Este elaborat de un arhitect sau inginer autorizat și include soluțiile tehnice ale lucrării Colectarea avizelor Se obțin avize de la utilități, mediu, urbanism sau alte instituții relevante, în funcție de caz Depunerea dosarului complet la primărie Dosarul final este depus la serviciul de urbanism al autorității locale Emiterea autorizației de construire Primăria analizează documentația și emite autorizația care permite începerea lucrărilor

Pentru clădiri istorice sau zone protejate pot fi necesare avize suplimentare de la instituții de patrimoniu.

Termenul legal de emitere este de până la 30 de zile, dar poate fi prelungit dacă dosarul este incomplet.

Autorizația nu este nelimitată:

lucrările trebuie începute în maximum 12 luni

altfel, documentul expiră și procedura trebuie reluată

Ignorarea obligației legale poate avea consecințe importante:

amenzi aplicate de autorități

oprirea lucrărilor în șantier

obligația de intrare în legalitate

posibilă demolare a lucrărilor neautorizate

probleme la vânzarea imobilului

dificultăți la obținerea unui credit ipotecar

În multe cazuri, costurile remedierii depășesc economiile inițiale.

Autorizația pentru lucrări de renovare nu este doar o formalitate administrativă, ci un instrument esențial de control al siguranței construcțiilor.

Deși taxa oficială este relativ redusă (în jur de 0,5%), costul real depinde de documentație și complexitatea proiectului. În practică, orice intervenție structurală sau modificare a aspectului clădirii necesită analiză și aprobare legală înainte de începerea lucrărilor.