Regulă pentru românii care locuiesc la bloc. Se obține autorizație pentru renovare. Ce nu puteți face în propria locuință
În România, ceea ce este cunoscut popular drept „autorizație de renovare” reprezintă, în termeni legali, autorizația de construire pentru intervenții asupra unei clădiri existente, document obligatoriu atunci când lucrările pot afecta structura, siguranța sau aspectul imobilului. Reglementată de Legea nr. 50/1991, această autorizație emisă de primărie este necesară pentru a verifica respectarea normelor de urbanism, siguranța structurală și conformitatea tehnică a intervențiilor.
Ce este, de fapt, autorizația pentru lucrări de renovare
În România, termenul „autorizație de renovare” este utilizat frecvent, însă nu reprezintă o denumire oficială. Din punct de vedere legal, vorbim despre autorizația de construire emisă pentru intervenții la o clădire existentă, document obligatoriu în anumite tipuri de lucrări care pot afecta structura, siguranța sau aspectul imobilului.
Regimul juridic este stabilit prin Legea nr. 50/1991, actul care reglementează toate intervențiile asupra construcțiilor, fie ele noi sau existente.
Autorizația este un document emis de autoritatea locală (de regulă primăria) care confirmă că o lucrare de construcție sau modificare poate fi realizată legal.
Aceasta are rolul de a verifica:
- siguranța structurală a intervențiilor
- respectarea normelor de urbanism
- impactul asupra clădirii și vecinătății
- conformitatea cu reglementările tehnice în vigoare
În lipsa acestui document, lucrările considerate „simple renovări” pot deveni contravenții.
Când este necesară autorizația de renovare
Nu toate lucrările dintr-o locuință necesită aprobare. Legea face distincția clară între intervențiile minore și cele structurale.
În general, sunt exceptate lucrările de întreținere curentă:
- zugrăveli interioare și exterioare
- schimbarea parchetului, gresiei, faianței
- înlocuirea ușilor interioare
- modernizări sanitare fără modificări de instalații
- reparații cosmetice
Acestea nu afectează structura clădirii și nu modifică volumul sau aspectul urbanistic.
Autorizația devine obligatorie atunci când se intervine asupra structurii sau formei imobilului:
- demolarea pereților de rezistență
- recompartimentări interioare majore
- extinderea construcției
- mansardarea sau modificarea acoperișului
- închiderea balconului
- modificarea fațadei clădirii
- schimbarea destinației imobilului (locuință → spațiu comercial)
În blocuri, pot fi necesare și acorduri suplimentare ale asociației de proprietari, mai ales dacă sunt afectate părțile comune.
Cât costă autorizația de renovare în 2026
Costul nu este fix și variază în funcție de complexitatea proiectului, tipul intervenției și taxele locale.
|Componentă
|Descriere
|Taxă certificat de urbanism
|Taxă percepută de autoritatea locală pentru emiterea certificatului care stabilește condițiile și documentele necesare
|Taxă autorizație de construire
|Taxă calculată de regulă ca procent din valoarea lucrărilor declarate
|Proiect tehnic realizat de arhitect/inginer
|Documentația tehnică necesară pentru autorizare, realizată de specialiști autorizați
|Expertiză tehnică (dacă este necesară)
|Analiză realizată de un expert pentru evaluarea siguranței structurale a intervențiilor
|Avize și acorduri suplimentare
|Documente emise de instituții sau furnizori de utilități, în funcție de tipul lucrării și amplasament
În majoritatea cazurilor, taxa este calculată ca procent din valoarea lucrărilor declarate.
- aproximativ 0,5% din valoarea lucrărilor pentru persoane fizice
- lucrare estimată la 100.000 lei → taxă autorizație ≈ 500 lei
Deși taxa pare redusă, costul real al documentației poate fi mult mai mare:
- expertiză tehnică: 1.000 – 5.000 lei
- proiect tehnic: câteva mii de lei
- relevee și documentație cadastrală: costuri suplimentare
- avize speciale: variabil
Pentru renovări complexe, costul documentației poate ajunge la mii de euro.
Cum obții autorizația de renovare
Procesul este standardizat și începe întotdeauna la primărie.
|Etapă
|Descriere
|Obținerea certificatului de urbanism
|Stabilește exact ce documente, avize și condiții sunt necesare pentru proiect
|Realizarea proiectului tehnic
|Este elaborat de un arhitect sau inginer autorizat și include soluțiile tehnice ale lucrării
|Colectarea avizelor
|Se obțin avize de la utilități, mediu, urbanism sau alte instituții relevante, în funcție de caz
|Depunerea dosarului complet la primărie
|Dosarul final este depus la serviciul de urbanism al autorității locale
|Emiterea autorizației de construire
|Primăria analizează documentația și emite autorizația care permite începerea lucrărilor
Pentru clădiri istorice sau zone protejate pot fi necesare avize suplimentare de la instituții de patrimoniu.
Termenul legal de emitere este de până la 30 de zile, dar poate fi prelungit dacă dosarul este incomplet.
Autorizația nu este nelimitată:
- lucrările trebuie începute în maximum 12 luni
- altfel, documentul expiră și procedura trebuie reluată
Ce riști dacă renovezi fără autorizație
Ignorarea obligației legale poate avea consecințe importante:
- amenzi aplicate de autorități
- oprirea lucrărilor în șantier
- obligația de intrare în legalitate
- posibilă demolare a lucrărilor neautorizate
- probleme la vânzarea imobilului
- dificultăți la obținerea unui credit ipotecar
În multe cazuri, costurile remedierii depășesc economiile inițiale.
Autorizația pentru lucrări de renovare nu este doar o formalitate administrativă, ci un instrument esențial de control al siguranței construcțiilor.
Deși taxa oficială este relativ redusă (în jur de 0,5%), costul real depinde de documentație și complexitatea proiectului. În practică, orice intervenție structurală sau modificare a aspectului clădirii necesită analiză și aprobare legală înainte de începerea lucrărilor.
A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion” din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.
