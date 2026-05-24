Tendința de revenire este deja vizibilă, în contextul în care două dintre primele cinci cele mai mari tranzacții din primul trimestru au fost contracte de tip pre-lease, iar și în 2025 una dintre cele mai importante tranzacții a avut aceeași structură.

În primul trimestru din acest an, dintr-un volum total de închirieri de 49.100 mp, aproximativ 25% au reprezentat contracte pre-lease în proiecte care urmează să fie finalizate în următorii 1–2 ani, potrivit raportului Bucharest Office Marketbeat Q1 2026. Aceste tranzacții consolidează rolul pre-lease-ului ca instrument strategic atât pentru ocuparea spațiilor viitoare, cât și pentru reducerea riscurilor dezvoltatorilor.

Totodată, 83% din volumul tranzacțiilor a fost generat de cerere nouă (net take-up), cel mai ridicat nivel din perioada post-pandemică, indicând că firmele continuă expansiunea sau relocarea, în ciuda contextului economic.

Pe fondul unei oferte limitate, rata de neocupare din București a scăzut la 12%, de la 13,6% în T1 2025, influențată de lipsa livrărilor noi și de absorbția treptată a spațiilor existente. Stocul total de birouri moderne s-a menținut la aproximativ 3,43 milioane mp, în condițiile în care în primul trimestru nu a fost finalizat niciun proiect nou.

În perspectivă, piața va fi susținută de un pipeline semnificativ de dezvoltări, cu peste 215.000 mp de spații aflate în construcție, dintre care circa 25% sunt programați pentru livrare până la finalul lui 2026.

Printre proiectele majore aflate în dezvoltare se numără Timpuri Noi Square II (60.000 mp), ARC Project (30.000 mp), AFI Central Tower (28.000 mp), Queens District (23.000 mp) și One Technology District (20.600 mp).

Aceste investiții vor consolida huburile de birouri din București, în special zonele Floreasca–Barbu Văcărescu și Centru–Vest, în timp ce zona de Centru ar urma să devină a treia subpiață a Capitalei cu un stoc de peste 500.000 mp de spații de birouri.

Datele arată o polarizare accentuată a ratei de neocupare pe segmentele din București. În zona CBD (între Piața Charles de Gaulle și Bulevardul Dacia), nivelul este redus, de aproximativ 3–4%, în timp ce în Pipera Nord rata ajunge la 36,6%, deși această zonă oferă unele dintre cele mai competitive chirii, de 9–11 euro/mp/lună.

Odată cu finalizarea lucrărilor de infrastructură din Pipera, începute în acest an, unul dintre factorii care au contribuit la gradul ridicat de neocupare ar putea fi diminuat, ceea ce ar putea duce la o scădere graduală a acestuia în perioada următoare.

Zonele centrale și semi-centrale, precum Floreasca–Barbu Văcărescu și Centru–Vest, continuă să atragă cea mai mare parte a cererii, cumulând peste 80% din volumul tranzacțiilor în primele trei luni ale anului.

În ceea ce privește chiriile, nivelurile prime s-au menținut stabile în CBD la 21–22 euro/mp/lună. În zonele centrale și semi-centrale, acestea au crescut la 15–20 euro/mp/lună, în timp ce în zonele periferice rămân competitive, variind între 9 și 13,5 euro/mp/lună.