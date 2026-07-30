De la Francofonie la UNESCO: ICR a dus cultura românească pe marile scene ale lumii în prima jumătate a lui 2026

Institutul Cultural Român prezintă bilanțul activității din prima jumătate a anului 2026, marcată de proiecte culturale de amploare în țară și în străinătate. De la aniversarea dedicată lui Constantin Brâncuși la festivaluri de film, târguri de carte și expoziții internaționale, instituția și-a consolidat prezența pe marile scene culturale ale lumii.

În prima jumătate a anului 2026, Institutul Cultural Român (ICR) și-a consolidat prezența pe scena culturală internațională prin proiecte de amploare, parteneriate importante și promovarea constantă a artiștilor și valorilor culturale românești atât în țară, cât și peste hotare.

Unul dintre principalele repere ale anului este celebrarea a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. ICR și reprezentanțele sale din străinătate au dedicat acestui moment un amplu program de expoziții, conferințe și evenimente multidisciplinare. Punctul central al manifestărilor îl reprezintă retrospectiva Brâncuși organizată la Neue Nationalgalerie din Berlin, realizată sub patronajul președinților Germaniei, Franței și României, în colaborare cu Centre Pompidou și cu sprijinul ICR Berlin. Expoziția reunește peste 150 de lucrări, fotografii și documente. Tot în acest context, Muzeul Național de Artă al României găzduiește expoziția „Brâncuși. Sindromul”, iar proiecte dedicate artistului au fost organizate și la Bruxelles, Paris, Tel Aviv, Lisabona, Viena, Londra, Istanbul, Chișinău, Beijing și Varșovia.

Cinematografia românească a ocupat, la rândul său, un loc important în activitatea Institutului Cultural Român. Festivalul Filmului European a ajuns în 2026 la cea de-a 30-a ediție și s-a desfășurat în 13 orașe, un record pentru acest eveniment. Ediția aniversară s-a încheiat la București cu proiecția filmului „De capul nostru”, regizat de Tudor Cristian Jurgiu, premiat anterior la Berlinale Forum. Totodată, regizorul Cristian Mungiu a fost invitat de onoare la Festivalul de Film de la La Rochelle, iar scurtmetrajul „Alișveriș”, în regia lui Vasile Todinca, a fost selectat în competiția Festivalului Premiers Plans de la Angers. ICR a continuat să susțină și alte evenimente cinematografice importante, precum Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), One World Romania, Festivalul Premiers Plans și Festivalul de Film Românesc din Spania.

În domeniul editorial, ICR a marcat 20 de ani ai programului Translation and Publication Support (TPS), destinat finanțării traducerilor din literatura română. Bugetul programelor administrate de Centrul Național al Cărții – TPS, Publishing Romania și Romanian Books for Children – a fost majorat la peste 500.000 de euro, în perspectiva participării României ca invitat de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028. Institutul a organizat, de asemenea, o prezență amplă la Salonul Internațional de Carte Bookfest București și a promovat literatura română la târguri și festivaluri importante din Paris, Londra, Beijing, Bruxelles, Madrid și Torino.

Ziua Culturii Naționale a fost celebrată prin numeroase evenimente organizate atât în România, cât și în rețeaua reprezentanțelor externe ale ICR. Concertul festiv găzduit de Opera Națională București, susținut de Orchestra Metropolitană București, a reprezentat unul dintre momentele centrale. În Republica Moldova, ICR Chișinău a organizat un concert de muzică clasică și tradițională și o expoziție dedicată patrimoniului cultural românesc, iar manifestări similare au avut loc în numeroase capitale europene și extraeuropene, prin recitaluri, expoziții, proiecții de film, lansări de carte, dezbateri și spectacole.

Apartenența României la spațiul francofon a fost marcată prin participarea rețelei ICR la celebrarea Zilei Internaționale a Francofoniei în peste 15 capitale. Programul a inclus proiecții de filme românești, expoziții dedicate avangardei și lui Tristan Tzara, concerte și întâlniri literare, consolidând rolul culturii române în dialogul francofon internațional.

În domeniul artelor vizuale, Institutul Cultural Român a sprijinit participarea României la târguri internaționale de prestigiu, între care Art Rotterdam, unde trei galerii românești au prezentat lucrările unor artiști contemporani. Totodată, ICR Beijing a organizat programul „Mănăstirea Hurezi: România în UNESCO 70. Cultură și Sfințenie”, dedicat aniversării a 70 de ani de la aderarea României la UNESCO și a 33 de ani de la includerea mănăstirii în patrimoniul mondial. Proiectul a cuprins expoziții, conferințe și proiecții de filme documentare.

Institutul și-a continuat parteneriatele cu unele dintre cele mai importante evenimente culturale din România, susținând producții și proiecte în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, Green Hours JAZZ Fest și Bucharest Design Festival.

În paralel, ICR a continuat să sprijine mobilitatea artiștilor și dialogul intercultural prin Programul Cantemir 2026, care finanțează zece proiecte internaționale în valoare totală de un milion de lei, precum și prin noul Program de Burse și Rezidențe, destinat unui număr de 21 de bursieri. Componenta educațională a fost completată de cursurile permanente de limba română pentru străini, organizate la București și în 18 reprezentanțe externe, precum și de pregătirea Școlii de Vară de la Brașov.

Promovarea patrimoniului cultural imaterial a rămas, de asemenea, o direcție importantă. Mărțișorul și Ziua Iei au fost celebrate prin ateliere, expoziții, recitaluri și spectacole organizate în numeroase orașe din Europa și din lume, adresate atât diasporei, cât și publicului internațional.

Prin aceste proiecte, desfășurate în colaborare cu instituții culturale din România și din străinătate, Institutul Cultural Român își continuă misiunea de promovare a culturii române pe plan internațional, de susținere a creatorilor români și de consolidare a prezenței României în marile circuite artistice mondiale.